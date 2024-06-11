Какую криптовалюту купить в 2024 — топ монет из разных ниш с прогнозами роста

В разгар роста Bitcoin (BTC), цифровой валюты с наибольшей капитализацией, восстанавливается интерес ко всему криптовалютному сектору. Распространение энтузиазма среди инвесторов приводит к подъему цен различных токенов, в том числе игровых проектов, мемных и полезных. Продолжайте читать и узнайте, какую криптовалюту купить в 2024.

PlayDoge — монета с функцией «играй и зарабатывай», созданная на блокчейне Binance. Sealana — проект, повествующий в юмористической форме о том, как трудно искать перспективные криптовалюты. Wiener AI — мемный токен на основе искусственного интеллекта с вознаграждениями за стейкинг. 99Bitcoins — криптопроект с механикой «учись и зарабатывай» и сообществом из более чем 700 000 студентов. Solana — главная сеть для разработки популярных мем-коинов. Ethereum — блокчейн с безопасными смарт-контрактами, получивший ETF на собственный токен. GALA — игровая криптовалюта нового поколения с интеграцией NFT. PEPE — коин, запущенный в прошлом году как дань уважения мему о лягушке, популярному в криптосообществе. GME — цифровая валюта, созданная, чтобы запечатлеть триумф розничных трейдеров над институциональными инвесторами.

Какую криптовалюту купить в июне на рынке мемных монет

Мем-коины оказались одними из самых успешных активов на рынке в 2024 году. В период со 2 июня цены на некоторые мемные токены заметно выросли. Например, FLOKI поднялся на 26%, Dog (Runes) — на 25%, Brett (BRETT) — на 56%, ANDY — на 36%, этот список можно продолжать. Если взглянуть на ТОП-100 по рыночной капитализации, то таких высоких показатель роста практически не будет.

Таким образом, те инвесторы, которые рассматривают, какую криптовалюту купить сейчас, могут обратить внимание на мемные варианты.

Sealana

Sealana (SEAL) выходит на рынок в то время, когда трейдеры проявляют большой энтузиазм к монетам-мемам. В особенности популярностью пользуются те представители ниши, которые разработаны на блокчейне Solana. Как и Dogwifhat, Bonk и Slerf, новый актив рассчитывает использовать свое растущее сообщество для процветания на рынке.

Команда, как и полагается мемным проектам, привлекает аудиторию юмористическими картинками и низкой стоимостью альткоина. Собственный токен SEAL в настоящее время можно приобрести посредством предварительной продажи. Инвесторам нужно только отправить SOL на адрес кошелька проекта. За каждый токен SEAL трейдеры заплатят всего $0,022.

Другой вариант принять участие в пресейле — подключиться к виджету на сайте и обменять ETH, SOL, USDT или USDC на новую криптовалюту. Как только предпродажа завершится инвесторы найдут в своем кошельке раннее купленные SEAL.

При этом еще одним важным преимуществом Sealana является ее причудливая история, покорившая множество трейдеров. SEAL — это тюлень, страдающий от ожирения, который стремится найти следующую большую криптовалюту.

На данный момент собрано более $3 млн, поэтому тем, кто хочет купить Sealana, стоит поторопиться, чтобы не упустить монету по более низкой стоимости. Хотя в рамках пресейла токен не будет дорожать, нельзя того же сказать про его движение после листинга. До выхода SEAL на биржи осталось 18 дней.

Дополнительные плюсы:

все инвесторы получают одинаковую возможность входа без каких-либо преимуществ для первых покупателей;

многие известные и перспективные криптовалюты были разработаны на Solana, поэтому SEAL может стать одной из таких монет;

несколько способов участия в пресейле и поддерживаемых токенов.

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PEPE

Весной Pepe (PEPE) отметил новый исторический максимум. 27 мая цена актива поднялась до отметки в $0,00001725. Похоже, рынок мем-коинов демонстрирует силу для достижения более высоких уровней.

Одним из катализаторов роста PEPE стало утверждение спотовых фондов на Ethereum в Соединенных Штатах. Неудивительно, что Pepe получил импульс, учитывая, что мем-коин работает в сети этого блокчейна.

Следует иметь в виду, что PEPE — это актив, который отдает дань уважения популярной мемной лягушке в криптокультуре и не обладает никакой полезностью. Тем не менее альткоин вызвал большой интерес с момента своего запуска в 2023 году из-за спекулятивного рынка, стремящегося к прибыли. В настоящее время это третий по капитализации мемный токен.

Технический аналитик Джо Митоши прогнозирует, что Pepe может вырасти до $0,000024. Это будет означать увеличение на 40% по сравнению с нынешним новым историческим максимумом. Учитывая, что не просто определить, какую криптовалюту купить новичку, многие присоединяются к ралли PEPE, просто из-за страха упустить выгоду.

Дополнительные плюсы:

высокая волатильность, присущая сектору мемных токенов, может поднять цену Pepe;

использует дефляционный механизм, при котором небольшой процент активов сжигается при каждой транзакции;

извлекает выгоду из текущей популярности монет-мемов.

GME

Мемная криптовалюта GameStop (GME) была запущена в этом году как дань уважения рыночному безумию, произошедшему в 2021 году. Тогда акции GameStop, компании, занимающейся видеоиграми, обвалил Уолл-Стрит, а трейдеры смогли восстановить их цену.

14 мая 2024 году токен GME достиг нового рекордного максимума. Монета зарегистрировала рост более чем на 340% и стала оцениваться в $0,0184. Подъем произошел на фоне возрождения повествования, вращающегося вокруг GameStop. 13 мая в социальной сети X появился пост инвестора Кита Гилла, который возглавил группу розничных трейдеров под названием r/wallstreetbets в 2021 году. Участники объединились против институциональных инвесторов и спасли разработчика видеоигр.

Аккаунт Roaring Kitty, который принадлежит эксперту, пустовал почти три года. Аналитик начал активно выставлять мемы, намекающие на его возвращение в Web3. Это привело к росту GameStop (GMC), а также рынка мем-коинов.

В дополнении подъем GME связан с тем, что он имеет относительно небольшую рыночную капитализацию. Это означает, что при меньших объемах торгов он ощущает большую волатильность. Если шумиха вокруг сообщества усилится, то и монета подорожает.

Дополнительные плюсы:

поддержка группы, насчитывающей более 16 млн участников;

родной блокчейн актива — Solana, который пользуется высоким спросом;

в мае сразу две биржи, HTX и Bitget, провели листинг токена, что увеличивает его потенциальные инвестиционные возможности.

Какую криптовалюту купить на фоне роста интереса к сектору P2E?

Какую криптовалюту купить, чтобы не только заработать, но и увлекательно провести время? Одну из игровых проектов. Сектор GameFi достиг своего пика в марте 2024 года — $30 млрд. За три месяца показатель снизился до $29,9, что говорит о волатильности цифровых активов, но об устойчивости крипто игр. К тому же, согласно исследованиям, в 2032 году рынок GameFi будет оцениваться уже в $126,3 млрд.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) может стать интересным инструментом диверсификации для инвесторов, которые хотят знать, какую криптовалюту лучше купить. PLAY — это токен стандарта BEP-20, созданный на блокчейне Binance. Это может помочь активу быстрее разместиться на бирже этой сети, чем аналогичным криптоиграм на базе других цепочек, после окончания предпродажи.

PlayDoge черпает вдохновение из классической аркады тамагочи, которая была популярна в 90-ых. Если раньше уход за домашними питомцами приносил лишь радость, то теперь разработчики преодолевают разрыв между развлечением и заработком с помощью модели P2E. Таким образом, игроки могут получать вознаграждения, заботясь о своих любимцах и отправляясь в приключения в мини-аркаде.

Стоимость PLAY в рамках пресейла — $0,00505. Однако она не является финальной, спустя 40 предпродажных раундов она поднимется до $0,00539. Так команда поощряет ранние инвестиции. По мере нарастания предпродажного импульса последователи, вероятно, увидят значительную прибыль. В проект вложено уже $3,6 млн.

Механизм P2E является основным фактором, стимулирующим интерес к блокчейн-играм. Более того, мем-монеты, ориентированные на полезность, пережили гораздо больший рост, чем чисто спекулятивные токены. Floki, в котором есть игра, за месяц вырос на 70% по сравнению с Dogecoin, чей подъем за тот же период составил 3%.

Дополнительные плюсы:

монета из семейства Doge с внутриигровой утилитой;

доступна на мобильных устройствах;

более 100% годовой пассивной прибыли.

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GALA

Платформа Gala Games (GALA) — это множество креативных игр, где геймеры управляют своими заработанными активами с помощью технологии блокчейн. Такой подход призван создать экосистему, в которой игроки контролируют свой опыт.

Криптовалюта GALA и NFT являются важнейшими компонентами проекта, поскольку эти цифровые инструменты наделяют своих владельцем властью в рамках платформы.

Рост монеты Gala Games начался еще марте, после анонсирования хакатона с призами на сумму $1 млн. Это мероприятие представляло собой соревнование, к которому разработчики могут присоединиться, чтобы раскрыть потенциал сети GalaChain.

Затем платформа запустила игру под названием Legends Reborn и объявила о партнерстве с разработчиком аркад PlanX для продвижения новых впечатлений.

Это привело к тому, что 10 марта цена GALA поднялась с $0,042 до $0,086, уровня, которого она не видела почти два года. Хотя позже она снизилась, токен по-прежнему находится в плюсе — рост за неделю составляет 5%. В целом Gala — одна из ведущих игровых монет для инвесторов, ищущих, какую криптовалюту купить сегодня.

Дополнительные плюсы:

GALA является токеном не одной игры, а сразу множества аркад;

готовится выпуск серии Fuzzles NFT, работающей на основе искусственного интеллекта;

обладатели NFT могут принимать участие в управлении Gala Games через голосования и самостоятельно формировать экосистему.

Какую криптовалюту купить перед предстоящим сезоном альткоинов с полезностью?

Создатель Ethereum Виталик Бутерин в своем личном блоге часто публикует статьи на тему того, что будущее Web3 именно за проектами, приносящими пользу пользователям. По его мнению, новые криптовалюты должны преследовать какую-то цель общественного блага, которой они служат, в дополнение к обогащению первых последователей.

Кроме того, он добавляет, что у них должна быть какая-то механика, выходящая за рамки простого обмена активами. Таким образом, токены, обладающие этими свойствами, с большей вероятностью смогут задержаться на рынке и принести прибыль инвесторам.

99Bitcoins

Команда портала 99Bitcoins (99BTC) ввела систему токенизированных бонусов, чтобы побудить людей узнать больше о криптовалюте биткоин и других Web3 активах. Имея базу подписчиков более 700 000 человек, этот признанный центр онлайн-обучения теперь будет вознаграждать каждого из них за их достижения.

Одной из отличительных особенностей сайта 99Bitcoins является комплексный учебный план, состоящий из базовых и продвинутых модулей, посвященных криптовалютам. Так за прохождение курсов, а также за участие в викторинах и тестах студенты буду зарабатывать 99BTC. Такой подход создает действительно стимулирующий опыт обучения.

Новая экосистема основана на токене 99BTC, который первоначально будет построен на Ethereum, но вскоре будет подключен к блокчейну Bitcoin, перейдя на стандарт BRC-20. Тем не менее сейчас тем, кто ищет регулярный источник дохода, проект предлагает возможность разместить токены 99BTC в защищенном смарт-контракте. Эта выгодная система вознаграждения за стейкинг еще больше повышает привлекательность и потенциал долгосрочного роста альткоина.

Энтузиазм криптосообщества в отношении перехода 99Bitcoins на модель Learn-to-Earn («учись и зарабатывай») привел к тому, что инвестиции в проект достигли почти $2 млн. Из общего предложения в 99 млрд токенов 10,39 млрд 99BTC будут распределены в рамках предварительной продажи. Текущая стоимость установлена на уровне $0,00108.

Дополнительные плюсы:

предлагает годовую процентную доходность (APY) более 800%;

проводит аирдроп, где разыгрывается биткоин на сумму $99 999;

новый формат включает такие дополнительные преимущества, как доступ к группам сообщества и торговые сигналы.

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Wiener AI

Сочетание культуры мемов и передовых технологий искусственного интеллекта создает свежее и интригующее предложение. Повествование о собаке-сосиске, помогающей трейдерам находить выгодные сделки, добавляет слой юмора и полезности, что находит отклик в криптосообществе. Этот уникальный симбиоз отличает Wiener AI (WAI) от других активов на рынке, привлекая широкий круг инвесторов.

Более того, WienerAI — это не только потенциальная рыночная прибыль, но и возможность для получения пассивного дохода. Владельцы токенов WAI могут отправлять свои монеты в стейкинг еще до завершения текущего пресейла.

Однако то, что действительно стимулирует инвесторов присоединиться к проекту как можно раньше — это чат-бот, в основе которого лежит технологии блокчейн и ИИ. Эта функция привлекла внимание инвесторов как с высоким, так и с низким уровнем риска, поскольку инструмент выполняет массу действий. Сюда входят анализ рынка, поиск прибыльных торговых пар, быстрые обмены и многое другое.

Предварительная продажа проекта уже превысила $5,3 млн и собрала преданное сообщество, получившее название «Колбасная армия». Из общего объема WAI в 69 млрд 30% выделяется для ранних инвесторов, а 20% зарезервировано для вознаграждений за стейкинг. Оставшиеся монеты распределяются между наградами для последователей, биржами и маркетинговыми инициативами.

Учитывая ажиотаж и быстрый приток средств, неудивительно, если WienerAI принесет внушительную прибыль после выхода на биржи. Монета стоит всего $0,000717.

Дополнительные плюсы:

возможность получать годовую доходность более 200%;

команда планирует запустить глобальные маркетинговые кампании, что будет способствовать дальнейшему росту актива;

проект ориентирован на сообщество, поскольку разработчики не оставляют себе монет.

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Solana (SOL)

Solana (SOL), пожалуй, самая активно обсуждаемая криптовалюта на рынке прямо сейчас. За последний год она выросла на 822%, а 18 марта наконец пробила потолок в $200. Сейчас монета немного упала, но аналитики считают, что она скоро вновь поднимется выше этой отметки.

Кроме того, Solana превзошла другие сети, такие как Ethereum и BNB, став ведущим блокчейном. Это связано с тем, что цепочка пережила огромный всплеск интереса разработчиков. Так в мае на Solana было запущено 455 000 токенов, в основном мем-коинов.

Успех блокчейна может принести пользу не только родной монете SOL, но и другим токенам в экосистеме, привлекая больше разработчиков и инвесторов. По этой причине ожидается, что в 2024 году будет создано больше крупных проектов в секторах DeFi и игр, что может еще больше ускорить рост Solana.

Дополнительные плюсы:

пятый криптоактив из 100 лучших с высокой производительностью;

более низкие комиссии за транзакции, чем у Ethereum;

финансовые консультанты, такие как Бернштейн, считают, что шансы на то, что криптовалюта SOL получит свой ETF в США, очень высоки.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) — вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации и крупнейшая экосистема смарт-контрактов. За год токен продемонстрировал подъем, превышающий 100%.

Есть несколько факторов, которые благоприятно влияют на траекторию Ethereum: рост интереса разработчиков, выпуск обновления для уменьшения стоимости транзакций, и конечно, одобрение спотового ETH ETF.

Компания по управлению финансовыми активами VanEck обновила свои прогнозы цены эфира в долгосрочной перспективе. Ожидается, что через 6 лет он достигнет стоимости в $22 000.

Более того, в отчете специалисты описали ETH как новый актив, который открывает инвесторам быстрорастущую Интернет-торговую систему под названием Ethereum. Они считают, что сеть способна разрушить существующие финансовые и технологические платформы, такие как Google и Apple.

Дополнительные плюсы:

почти 8 000 активных ежемесячных разработчиков;

потенциал роста благодаря утверждению спотовых ETH-фондов;

предлагает инструменты для создания децентрализованных приложений (dapps), таких как токены, Метавселенные, и это лишь некоторые из них.

Завершение

Рынок может отреагировать высокой волатильностью на данные, которые будут опубликованы в ближайшие дни. Инвесторы ждут показатели по занятости в США и заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Это ключевые события в экономическом календаре США, во время которого принимаются решения о денежно-кредитной политике страны.

Если цифры будут удовлетворительными, то Федеральная резервная система (ФРС) может не повышать процентные ставки или даже понизить. Когда ставка падает, инвесторы склонны переводить свой капитал из облигаций в более рискованные активы, которые могут принести им высокую прибыль. Таким образом, вопрос, какую криптовалюту выгодно купить, может стать более актуальным.