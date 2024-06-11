Биткоин не выдержал рост зарплат: «Минфин» закупился на падении

За минувшие сутки биткоин потерял около $2 тыс. Снижение курса первой криптовалюты повлекло за собой ликвидацию позиций трейдеров более чем на $150 млн. Неспокойным для криптовалюты номер один было и завершение прошлой недели. Рассказываем, почему прыгала ее цена и как этим воспользовался «Минфин».

В прошлую пятницу к открытию основной сессии на фондовых рынках биткоин пережил внезапную волатильность из-за свежих статданных о занятости в США. Затем ситуация осложнилась крахом альткоинов, который произошел благодаря реакции рынка на прямую трансляцию инвестора под псевдонимом «Roaring Kitty». Эксперты «Минфина» внимательно следили за ходом событий, предпринимали меры по сохранению доходности криптопортфеля и вносили коррективы в план действий на будущее. Подробности в нашем материале.

Почему штормило биткоин

В прошлую пятницу в 15:30 по Киеву была опубликована статистика по рынку труда в США. Она показала, что в мае 2024 года экономика сгенерировала 272 тыс. рабочих мест, самое большое количество за последние 5 месяцев. Для сравнения: в апреле этот показатель составлял 165 тыс., а на май прогнозировали 185 тыс.

Одновременно в Штатах существенно вырос и уровень безработицы — до 4%, что является самым высоким показателем с января 2022 года.

Уровень безработицы в США

Источник: Trading Economics

Также росли и зарплаты: в мае средняя почасовая заработная плата работников частных несельскохозяйственных предприятий прибавила 14 центов, или 0,4%, и увеличилась до $34,91. Это было самое большое повышение зарплаты за четыре месяца. На 14 центов (плюс 0,5%) — до $29,99 выросли зарплаты в производстве.

Что эти данные означают для рынков?

Во-первых, сильный рынок труда, который создает больше рабочих мест, означает, что экономика остается сильной. Во-вторых, ускорение роста заработных плат может помешать снижению инфляции.

Этим и было обусловлено поведение рыночных игроков и, как следствие, внезапная волатильность биткоина.

С одной стороны, сильный рынок труда и рост зарплат дают надежду на продолжение экономического роста, с другой — высокие доходы могут подогревать инфляцию и отсрочить переход ФРС к мягкой денежно-кредитной политике.

В эту среду должны выйти данные о потребительской инфляции. Это ключевой ориентир для ФРС, на основании которого регулятор определяет свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике, и именно этот показатель формирует среднесрочные тренды на рынке.

Мнение экспертов «Минфина»: Слабый рынок труда может ускорить переход к мягкой денежно-кредитной политике, но, в противном случае, он не обязательно станет причиной отсрочки начала снижения ставок. В этом случае гораздо большее значение будут иметь ежемесячные показатели инфляции.

На данный момент вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре, согласно данным Investing, снизилась с 55% до 46,6% (базируется на текущих ценах фьючерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам).

Вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании

Источник: Investing

Значительное влияние на показатели инфляции оказывает стоимость нефти, которая в мае подешевела более чем на 5% и продолжает снижаться. Поэтому, тренд на возврат инфляции к норме (2%) должен сохраниться и побуждать регулятора начать сезон снижения ставок, что даст рынкам толчок для дальнейшего роста.

«Ревущий котенок» снова в игре

В пятницу произошло долгожданное возвращение инфлюенсера акций-мемов Кита Гилла, известного, как Roaring Kitty, на YouTube. Его появлению предшествовала загадочная публикация на X 12 мая, которая привела к росту акций GameStop (GME) почти на 170%, прибавив $11 млрд к ее рыночной капитализации.

Пятничную трансляцию одновременно смотрели около 1 млн зрителей. Пока продолжалась прямая трансляция, торговля акциями GameStop прекращалась из-за нестабильности 17 раз. В итоге акции упали на 39% после появления Гилла в потоке Roaring Kitty, где он повторил свою точку зрения по акциям и подтвердил, что огромные позиции, опубликованные на его аккаунте Reddit, принадлежат ему. Инвестор, который в последние недели резко поднял акции, похвалил Райана Коэна, исполнительного директора и крупнейшего акционера GameStop, и выразил веру в способность команды менеджеров перестроить свой бизнес.

Позиции Китта Гилла в акциях GameStop

Однако сама трансляция, вероятно, оказала незначительное влияние на стоимость GME, поскольку розничный продавец видеоигр неожиданно обнародовал прибыль за первый квартал, которая разочаровала, и объявил о планах продать до 75 миллионов дополнительных акций.

Общий объем пятничных торгов составил 274 млн акций. В общей сложности было продано 40 млн акций. Дополнительная эмиссия, запланированная компанией, может снизить стоимость GME еще на 20% (приблизительно до $22).

Стоимость акций GameStop

Источник: NYSE

Непонятным образом локальный шторм на фондовом рынке перекинулся на рынок криптовалют (возможно потому, что Гилл пампил мем-акцию). Больше всего пострадали мемкоины, понеся двузначные потери, Bitcoin и Ethereum потеряли 2% и 4% соответственно. После этого они так и не смогли восстановиться. Шансы на то, что они вернут утраченное до среды, когда будут опубликованы данные по инфляции и состоится пресс-конференция ФРС по решению по ключевой процентной ставке, минимальные.

Реакция управляющих портфелем на рыночные события

Все происходящее на рынке на прошлой неделе наши управляющие портфелем называют «рыночным шумом». Он никоим образом не влияет на стратегию и не меняет запланированных шагов по управлению портфелем:

Удерживать цифровые активы вплоть до 4 квартала 2025 года включительно. Выкупать коррекции.

На данный момент относительно биткоина остается риск нисходящей коррекции, поскольку медвежье поглощение, сформированное в апреле, все еще актуально. Однако вероятность такого развития событий уменьшается с каждым днем, поскольку:

покупателям удалось повысить цену первой криптовалюты почти до максимумов медвежьей формации.

Месячный график изменения стоимости биткоина. Источник: Binance

Майнеры не успевают за аппетитами фондов. Объем покупки BTC ETF фондами в 8 раз превышает добычу. За прошедшую неделю майнеры добыли 3 150 новых биткоинов, а фонды за этот же период приобрели более 25 тыс. BTC. В марте спрос на BTC со стороны ETF-фондов превышал добычу в три раза.

Количество добываемых и приобретенных фондами биткоинов

Источник: HODL15Capital/X

Аналитик Нейт Джерачи отметил, что за пять месяцев биткоин-ETF в США накопили 60% от AUM инвестиционных продуктов на золото ($61 млрд против $105 млрд), которые существуют более 20 лет.

Биткоин-балансы на биржах достигли пятилетнего минимума. На рынке скоро возникнет значительный дефицит.

Биткоин-балансы криптовалютных бирж

Источник: Glassnode

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Изменения в криптопортфеле

Мы воспользовались коррекцией, которая произошла на рынке, и докупили в фундаментальную часть нашего криптопортфеля ключевые активы — биткоин и этериум. На опасениях возможной коррекции каждая куплена на $40 (7 июня 2024 года).

Детали сделок представлены на скрине ниже:

Параллельно размещены лимитные ордера на покупку:

BTC по цене $50 000 на $80,

ETH по цене $2 500 на $80.

Самым лучшим активом фундаментальной части криптопортфеля «Минфин» по состоянию на сегодняшний день является BNB с плавающей прибылью почти 138%. Худшей остается TIA, даже после усреднения, давая убыток около 32%.

Фундаментальная часть криптопортфеля «Минфина»

Сейчас почти половину нашего кейса из фундаментальных криптовалют занимают BTC, ETH и BNB, учитывая рост стоимости.

В целом фундаментальные криптовалюты показывают плавающую прибыль 28%.

В быстрорастущей части криптопортфеля мы усреднили позицию по токену ALT и добавили новый токен NOT (Notcoin). ALT покупали в пятницу по цене $0,3 на $30, а NOT после листинга на Binance двумя ордерами 20 и 24 мая (после того, как начальный ажиотаж утих).

Notcoin (NOT) — ведущая игровая Web3-платформа. Она интегрирована в Telegram и является игрой, типа «play to earn». Этот токен можно майнить, взаимодействуя с анимированной монетой в интерфейсе чата. Он создан сообществом Open Builders при поддержке TON Foundation. Популярность приобрел благодаря простому дизайну и интеграции с мессенджером Telegram.

NOT является начальным уровнем доступа к блокчейну и цифровым валютам для новичков. Игроки майнят Notcoin с помощью простых клацаний, а каждое взаимодействие создает NOT. У игры есть лимиты энергии и предметы-бустеры, что поощряет игроков взаимодействовать с друзьями и участвовать в соревнованиях.

Сейчас майские покупки в определенной степени мемного токена NOT приносят самую большую прибыль в быстрорастущей доле криптопортфеля — примерно 256%. Худшим является ALT, который после усреднения показывает потерю стоимости около 16%.

Быстрорастущая доля криптопортфеля, плавающие результаты

Общий результат по быстрорастущим токенам ~30% дохода.