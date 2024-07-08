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8 июля 2024, 16:05 Читати українською

Почему падает биткоин и когда это прекратится

Обанкротившаяся биржа Mt. Gox уже начала возвращать деньги пострадавшим пользователям — со счетов ушла криптовалюта на сумму около $8 млрд. Как это может повлиять на крипторынок и чего опасаются инвесторы, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Обанкротившаяся биржа Mt. Gox уже начала возвращать деньги пострадавшим пользователям — со счетов ушла криптовалюта на сумму около $8 млрд.

Mt. Gox когда-то была крупнейшей биткоин-биржей в мире. В 2011 году ее взломали, а в 2014 году она обанкротилась. Теперь, спустя десять лет, биржа начала постепенно возвращать криптовалюту кредиторам, увеличивая тем самым приток биткоинов на рынок. Хайден Хьюз из сингапурского семейного офиса Evergreen Growth считает, что кредиторы Mt. Gox вряд ли начнут массово продавать биткоины. Но чем дольше цена будет ниже $60 тыс., тем более вероятно дальнейшее падение.

В понедельник курс биткоина упал на 5,2%. На момент публикации главная криптовалюта торгуется по цене $55,29 тыс., что на $19 тыс. ниже мартовского рекорда. Другие криптовалюты, включая Ethereum и XRP, тоже подешевели.

Факторы, усиливающие давление на крипторынок:

  • выплаты кредиторам Mt. Gox;
  • распродажа конфискованных биткоинов правительством Германии;
  • рост антирисковых настроений из-за недавних парламентских выборов во Франции.

Посмотрим, что происходит на графиках, чтобы понять, какие перспективы у биткоина после 25%-ного падения с рекордного уровня, достигнутого в первом квартале.

Спекулянты ищут на графиках признаки того, что падение биткоина скоро закончится. Тони Сикамор, аналитик IG Australia Pty, обращает внимание на 200-дневную скользящую среднюю. Если цена уверенно закрепится выше нее, можно будет предположить, что пятничный минимум в районе $53,6 тыс. был «капитуляцией».

Биткоин демонстрирует самый продолжительный период падения с 2022 года

Биткоин начал неделю с падения. Если тренд сохранится до воскресенья, мы получим пятую медвежью неделю подряд. Такой длинной полосы падения не было с медвежьего рынка 2022 года. Стефан фон Хениш из OSL SG Pte считает, что цены могут «медленно снижаться», пока Федеральная резервная система США не смягчит денежную политику.

Биткоин теряет преимущество перед обычными активами в 2024 году

В начале 2024 года биткоин вырос почти на 70% с начала года, намного опередив обычные активы, например, акции. Теперь технологический индекс Nasdaq 100 может обогнать падающую криптовалюту. Кхушбу Кхуллар из Lightning Ventures считает, что распродажи — обычное дело для растущего рынка биткоина, и в долгосрочной перспективе все выглядит хорошо.

Приток средств в биржевые фонды

Неожиданно высокий спрос на первые в США биржевые фонды биткоина привел к рекордному росту криптовалюты в начале года. Сейчас приток денег замедлился. Возникает вопрос: испугает ли текущее падение инвесторов в ETF. Однако в пятницу был зафиксирован самый мощный дневной приток капитала в эти инструменты. Похоже, что инвесторы покупали подешевевшие биткоины.

На опционном рынке популярны ставки на биткоин по $100 тыс.

Опционный рынок показывает, что некоторые инвесторы считают падение биткоина временным. По данным Deribit, больше всего ставок сделано на цену $100 000. Это может отражать ожидания, что ФРС США смягчит денежную политику в ближайшие месяцы, а также надежды на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп поддерживает криптовалюты.

Читайте также: Новые криптовалюты 2024 с перспективами быстрого роста

Каролин Маурон из Orbit Markets ожидает, что на динамику криптовалют повлияют мировые рынки. На этой неделе выступит глава ФРС Джером Пауэлл, и выйдут данные по инфляции в США. Это может изменить прогнозы по денежной политике.

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