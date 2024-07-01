Новые криптовалюты 2024 с перспективами быстрого роста

В крупнейшей экономической державе мира, Соединенных Штатах, открывается новая панорама для крипторынка, имеющая многообещающие последствия. Такое заявление сделала инвестиционная компания Pantera Capital.

В новом отчете эксперты отмечают приближение открытия ETF Ethereum и одобрение законопроекта FIT21, устанавливающего нормативную базу для криптовалют. В компании подчеркнули, что цифровые активы могут получить от этого большую выгоду. Таким образом, сейчас подходящее время, чтобы приобрести новые перспективные криптовалюты 2024.

ТОП-8 новых криптовалют, которые могут вырасти в 2024 году

Отраслевые аналитики считают, что следующий сезон альткоинов начнется уже этим летом. Вот новые проекты криптовалют, за которыми следует следить, чтобы подготовиться к ралли.

PlayDoge — приложение для заработка монет с 8-битным игровым процессом в стиле Pixel Art. Base Dawgz — новая криптовалюта 2024 года на тему собак, которая недавно начала свою предпродажу. WienerAI — монета-мем, сочетающая в себе искусственный интеллект и пассивный доход. SOL — криптовалюта и децентрализованная экосистема, поддерживающая до 65 000 транзакций в секунду. PEPE — мемный токен, который увеличивается по мере роста интереса к рынку альткоинов. SHIB — популярный мем-коин, известный большим приростом стоимости во время «бычьих» ралли. Toncoin — экосистема, в которой размещены различные протоколы, криптовалюты и децентрализованные приложения на сумму более $600 млн. HNT — проект, который предлагает подключение к Интернету через децентрализованную сеть и награды за майнинг.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) — новая криптовалюта 2024 года с перспективой роста, которая пробуждает ностальгию в тех, кто пережил золотую эпоху видеоигр 90-х годов. Аркада имеет классический для того времени геймплей, но команда также интегрировала технологию блокчейн и механику заработка токенов Play-to-Earn.

Цель пользователей этой мобильной игры — заботиться о домашнем цифровом питомце. Во время разработки PlayDoge создатели вдохновлялись легендарной аркадой тамагочи и популярными мемными монетами, поэтому любимцем инвесторов будет Doge. Конечно, у каждого хозяина питомец будет отличаться, но все они являются воплощением милого талисмана собачки Dogecoin, бесспорного лидера среди лучших мем-коинов.

Кормление, тренировки, участие в мини-играх, лечение, выгул — все это приносит игрокам очки опыта и монеты PLAY. Стоит отметить, что приложение скоро будет доступно для загрузки на устройства iOS и Android, а купить актив можно уже сейчас.

Еще одним преимуществом для инвесторов, которые приобретают PLAY в рамках пресейла, является возможность немедленно отправить их в стейкинг. Ставка будет уменьшаться по мере того, как к пулу присоединяются другие участники, поэтому ранняя блокировка поможет зафиксировать более высокий APY.

Предварительная продажа PlayDoge началась три недели назад, но быстро произвела фурор: на момент написания статьи собрано более $4,8 млн. Сейчас PLAY стоит $0,0051, но токен будет дорожать по мере достижения следующих раундов. Финальная стоимость — $0,00539.

Дополнительные плюсы:

проект уже прошел независимый аудит смарт-контракта со стороны SolidProof и показал отличные результаты;

токены можно заблокировать, чтобы заработать APY в 147%;

игроки поднимаются в общем рейтинге, а лидеры получают дополнительные монеты.

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Base Dawgz

В «бычьем» тренде лидируют самые новые криптовалюты, разработанные на таких цепочках, как Ethereum и Solana. Уже только благодаря этому токен Base Dawgz (DAWGZ) имеет потенциал для роста.

Несмотря на то, что родной сетью этой криптовалюты является Base, она совместима с еще 4 блокчейнами: Ethereum, Avalanche, Solana и Binance. Соединение осуществляется через кросс-чейн технологии Wormhole и Portal Bridge. Так держатели токенов DAWGZ могут перемещаться по децентрализованному миру без каких-либо ограничений.

Кроме того, токен DAWGZ, основанный на механизме консенсуса Proof of Stake, включает в себя функцию стейкинга. Она будет активирована позднее, после чего инвесторы получат возможность зарабатывать пассивный доход. По этой причине заинтересованным трейдерам стоит присоединиться к социальным сетям проекта, чтобы не упустить открытие пула.

Предварительная продажа уже идет и привлечено более $1,8 млн. В настоящее время токены предлагаются за $0,00527, но на следующем раунде пресейла их стоимость увеличится.

На третьем этапе дорожной карты начнутся листинги криптовалюты на ведущих децентрализованных биржах. Во время четвертой фазы токен будет добавлен на централизованные площадки.

Кроме того, вскоре будет запущена кампания, которая предложит вознаграждения для обладателей Base Dawgz, создающих контент о монете в Интернете. Учитывая, что криптовалюта продолжает привлекать внимание трейдеров, тем, кто заинтересован в проекте, рекомендуется принять участие до ожидаемого роста стоимости DAWGZ.

Из достоинств:

новая версия традиционных монет-мемов на собачью тематику;

аирдроп токенов для активных последователей;

проект, объединяющий различные сообщества любителей мема Doge на одной платформе.

Перейти на сайт Base Dawgz

WienerAI

WienerAI (WAI) — это мемный проект нового поколения, который интегрирует технологию искусственного интеллекта, чтобы наделить свой актив полезностью. Команда стремится сделать свой токен лидером на рынке криптовалют, поэтому создала сообщество поддержки под названием «Колбасная армия», которое не перестает расти. За последние 48 часов в аккаунте проекта в X прибавилось 4 000 подписчиков, а общее количество фанатов превышает 24 900.

Удобный интерфейс на базе искусственного интеллекта WienerAI предлагает мгновенный и прогностический анализ криптовалют. Трейдеры задают вопросы в письменной форме, а бот отвечает им, детально расписывая торговые данные.

В настоящее время WienerAI находится на стадии предпродажи. Экосистема быстро привлекла к участию большое количество инвесторов, собрав капитал в размере $6 млн. Более того, трейдеры, которые приобрели WAI в рамках пресейла, смогут получать пассивные вознаграждения.

На продажу выставлено 30% от общего объема токенов в 69 млрд, что дает инвесторам возможность получить значительную долю в будущем проекта. Упустив возможность приобрести монеты сейчас, трейдер может столкнуться с более высокими затратами, когда WAI появится на биржах. Функция стейкинга обеспечивает привлекательный стимул для долгосрочных держателей.

Сейчас разработчики предлагают свои монеты со скидкой, но с каждым раундом они становятся все дороже. В течение двух следующих дней инвесторы могут купить WAI за $0,00072, однако на завершающем этапе уже за $0,000733.

Преимущества:

доходность от стейкинга составляет 190% в год;

предлагает уникальный и юмористический взгляд на криптопространство;

акцент на предоставлении реальной полезности через торгового бота с искусственным интеллектом.

SOL

Новые криптовалюты сегодня — в основном мем-коины, поскольку они пользуются большим спросом на рынке. С таким количеством многообещающих альткоинов из этой ниши нельзя не упомянуть блокчейн, на котором хранится большинство из них.

В последние месяцы Solana (SOL) пережила рост благодаря взрыву мемных монет, таких как SLERF, WIF и BOME. Предполагается, если разработка активов в этой экосистемы продолжится, то SOL может стать одним из самых эффективных токенов.

Solana — это высокопроизводительная блокчейн-платформа, которая стала самой популярной среди криптоэнтузиастов в 2024 году. Эта инновационная сеть предлагает продвинутые функции, которые наделяют родной токен полезностью. Более того, монета использует уникальный механизм консенсуса сети, Proof of History (PoH), что выделяет ее на рынке.

Плюсы:

может обрабатывать более 50 000 транзакций в секунду, обеспечивая молниеносное подтверждение транзакций;

минимальные затраты при выполнении операций;

увеличение числа пользователей блокчейна не наносит ущерба для скорости или безопасности сети.

PEPE

После застоя рынок мемных монет начал процветать, и лидером ралли стал Pepe Coin (PEPE). Проект достиг своего нового исторического максимума 27 мая, а подъем за месяц превышает 20%. Рыночная капитализация также увеличилась на 7%.

Скачок Pepe произошел после недавних колебаний цены. Аналитики прогнозируют, что если положительная тенденция сохранится, то Pepe может продолжить свой восходящий тренд. Настроение рынка по отношению к этому проекту также остается оптимистичным, что говорит о том, что сейчас может быть хорошее время для инвестиций в эту монету.

PEPE — это токен из категории коинов, которые представляют собой цифровые валюты, вдохновленные шутками, изображениями и известными Интернет-мемами. Pepe Coin демонстрирует знаменитого персонажа-лягушку по имени Пепе, смешные картинки с которым широко используются в сообществе биткойнеров.

Не предлагая никакой ценности тем, кто ею владеет, PEPE колеблется в цене из-за спекулятивного интереса трейдеров. В 2023 году наблюдался сильный ажиотаж вокруг этой криптовалюты, и, как ожидается, он вновь может вернуться.

Достоинства монеты:

занимает третье место по капитализации в нише мемных цифровых валют;

команда регулярно сжигает определенное количество токенов, чтобы сделать актив дефицитным и повысить его ценность;

работает на базе востребованного блокчейна Ethereum, что обеспечивает монете дополнительные импульсы роста.

SHIB

Shiba Inu (SHIB) — вторая по популярности мемная монета после Dogecoin. Первоначально названная «Убийцей Doge», цифровая валюта процветает за счет постоянных усилий команды по добавлению новых сценариев использования. Более того, этот проект выпускает новые криптовалюты, которые имеют разное предназначение в рамках экосистемы Shiba Inu. Из последних — токен TREAT, который ляжет в основу сети 3 уровня.

Shiba Inu выросла за год более чем на 150% и имеет рыночную капитализацию в размере $11 млрд. Хотя монета еще далека от своего рекордного максимума, она часто начинает свой многократный рост именно в момент «бычьего» ралли. Это сулит хорошие перспективы для токена в 2024 году, учитывая, что инвестиции сейчас наводняют рынок.

Еще одно преимущество SHIB в том, что актив доступен почти на каждой крупной криптовалютной бирже. Такая распространенность позволяет новым трейдерам легко купить токен.

Дополнительные плюсы:

исторически демонстрировал подъем во время восходящего тренда рынка;

несмотря на конкуренцию, уже 4 года занимает лидирующие позиции среди ТОП-100 криптовалют;

постоянно выпускает обновления и новые продукты, привлекающие инвесторов.

Toncoin

В сети TON (Toncoin) размещено более 500 приложений, включая платформы создания мем-коинов, кошельки, биржи, видеоигры, платформы для стейкинга, протоколы DeFi, NFT и другие. Цена Toncoin, собственного токена экосистемы, растет, поскольку ее сеть получает все большее распространение. Только за последние два месяца его общая заблокированная стоимость (TVL) увеличилась на 1 900%.

Среди приложений, продвигающих TON, выделяются такие игры для заработка токенов, как Notcoin и Hamster Kombat, что также способствовало росту популярности проекта. У Notcoin, например, уже 40 миллионов пользователей. Разработка и создание мем-коинов также были частью взлета экосистемы.

За год Toncoin вырос на 390%, и на момент написания статьи занимает почетное девятое место в рейтинге ведущих цифровых валют. Таким образом, монета позиционируется как одна из наиболее эффективных активов на рынке.

Среди достоинств актива можно выделить:

сеть TON превзошла Ethereum по активным адресам;

предлагает возможность запуска приложений в Telegram, одной из основных мобильных социальных сетей для обмена сообщениями;

есть фонд, целью которого является обеспечить большее признание мемных криптовалют.

HNT

Helium (HNT) — это сеть, которая позволяет маломощным беспроводным устройствам связываться друг с другом и отправлять данные через узлы. Пользователи этой системы получают вознаграждения, выплачиваемые в токенах HNT. Кроме того, Helium предлагает услуги телефонии 5G. В целом участники Web3 определяют Helium как децентрализованную сеть Wi-Fi.

Изначально криптоактив имел собственную цепочку, но в марте мигрировал в Solana, пополнив ряды монет, «живущих» в самом популярном блокчейне 2024 года. Цель разработчиков проекта — обеспечить коммуникацию IoT, или коллективную сеть, путем выявления пробелов в существующей инфраструктуре.

В мае появилось две новости, которые резко увеличили цену HNT. Одним из них стал запуск новой версии кошелька как для Android, так и для iOS. Вторая — это введение групповых планов Helium Mobile, связанных с Интернет-услугами. Подобные действия привлекли внимание участников рынка, в результате чего взгляды инвесторов сосредоточились на этой криптовалюте.

Дополнительные преимущества:

технология решает реальные проблемы общественности;

является представителем развивающегося направления в Web3 — DePin (децентрализованная физическая инфраструктура);

доступен майнинг монет простым способом: путем установки приложения на компьютер.

Какую новую криптовалюту выбрать для инвестиций в 2024?

Криптовалюты с перспективами роста имеют некоторые общие характеристики. Вот на какие критерии нужно обращать внимание при выборе монет:

огласка в Интернете. Каналы в социальных сетях — это бесценный источник для определения потенциальных криптовалют, которые могут вырасти в будущем. Если токен упоминается в трендовых темах на таких сайтах, как X, Reddit, Telegram и Discord, то с высокой вероятностью он будет пользоваться спросом;

аудиты и проверки. Активы должны проверяться третьей стороной, а основатели должны быть публично известны;

стартовая стоимость. Проекты на стадии предпродажи часто предлагают токены со скидкой, что потенциально приводит к росту по мере развития коина;

основы проекта. Сюда входит полезность криптовалюты, токеномика, дорожная карта, планы команды и другие важные элементы. Хорошо составленный технический документ является ключом к пониманию этих аспектов и оценке долгосрочной жизнеспособности проекта на рынке.

Также стоит помнить, что рынок известен своей волатильностью. Например, когда проводится листинг новых криптовалют, цены могут взлететь или упасть в считанные часы. Предсказать, какая монета зафиксирует подъем, непросто, но есть определенные факторы, влияющие на взрывной рост:

Принятие и полезность. Если все больше инвесторов начинают использовать криптовалюту по назначению, ее стоимость может значительно возрасти. Также повышение обеспечивают крупные корпорации, которые принимают монету в качестве способа оплаты или находят ей другое применение. В качестве примера можно привести принятие биткоина предприятием Tesla, что значительно повысило его стоимость. Ажиотаж и поддержка знаменитостей. Спекуляции лидеров мнений также могут стать причиной роста токена. Например, Илон Маск написал в твиттере о Dogecoin в 2021 году, после чего все захотели иметь этот актив, и он до сих пор входит в первые ТОП-10 криптовалют по рыночной капитализации. Токеномика. Дефляционные экосистемы, в которых предложение токенов со временем уменьшается, могут привести к росту цен. Интерес крупных инвесторов. «Киты» могут существенно влиять на криптовалюту. Их сделки на большие суммы приводят к заметным движениям рынка. Мониторинг того, какие новые криптовалюты покупают эти инвесторы, может дать представление о потенциальных изменениях цен.

Завершение

Криптоаналитик Михаэль ван де Поппе отмечает, что рынок ожидает значительного роста во второй половине 2024 года. Причина в том, что на этот период запланирован запуск ETF Ethereum. Эксперт также предупреждает, что деньги в биткоинах могут перейти в Ethereum, а значит и в новые проекты криптовалют 2024.

В начале мая трейдер инвестировал все свои средства в альткоины. Хотя пока что они не принесли ожидаемой прибыли, ван де Поппе сообщил, что на данный момент он не меняет своей позиции. Аналитик уверен в этой стратегии и рад, что хранит капитал в относительно новых активах.