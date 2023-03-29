Binance выталкивают из США: чем не угодила Штатам крупнейшая криптобиржа

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао. Регулятор требует не только взыскать с биржи штраф, но и ограничить ее работу.

В чем суть обвинений

В иске утверждается, что криптобиржа и ее основатель регулярно нарушали правила торговли криптовалютными деривативами, торгуя ими на нерегулируемых площадках. По мнению CFTC, все публичные усилия Binance по соблюдению требований «были обманом».

Также CFTC заявила, что Binance ведет активную деятельность в США с 2019 года, но никогда не регистрировалась должным образом в стране и не соблюдала законы США, используя «намеренно непрозрачную» глобальную корпоративную структуру в попытке избежать надзора.

В течение большей части этого времени Binance не требовала от своих клиентов предоставления какой-либо информации, подтверждающей личность, — утверждает регулятор.

В 2021 году фирма объявила об ужесточении правил. Но, в то же время, CFTC заявила, что Binance консультировал клиентов из США о том, как обойти этот контроль, используя VPN и подставные компании. По словам CFTC, фирма уклонилась от соблюдения правил, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль».

«Электронные письма и чаты ответчиков отражают, что усилия Binance по соблюдению требований были фикцией, и Binance сознательно выбирала — снова и снова получать прибыль, а не следовать закону», — сказала Гретхен Лоу, главный юрисконсульт отдела правоприменения CFTC.

CFTC также сообщила, что собственные документы Binance за август 2020 года показали, что платформа заработала $63 млн в виде комиссий от транзакций с деривативами, и что около 16% ее счетов принадлежат клиентам из США.

Кроме этого, компания, якобы намеренно, уничтожала документы, а также использовала зашифрованное приложение обмена сообщениями Signal для связи с клиентами из США по указанию Чжао.

Также в CFTC отмечают, что Binance знала об использовании платформы для потенциально незаконной деятельности. Согласно жалобе, в одном случае в 2019 году Binance получила информацию «о транзакциях ХАМАС». Сотрудник Binance, якобы, отклонил риск, сказав: «Едва ли можно купить AK-47 за 600 долларов».

Что говорит Binance

В свою очередь, Чжао заявил, что компания не согласна со многими обвинениями, изложенными регулятором. При этом Binance намерена продолжить сотрудничество с контролирующими органами.

В частности, Binance настаивает, что сделал «значительные инвестиции», чтобы гарантировать, что пользователи из США не будут активны на платформе. В том числе компания блокировала пользователей, идентифицированных как граждане или резиденты США, или у которых есть номер мобильного телефона в США.

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«Заявление CFTC неожиданное и разочаровывающее, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и во всем мире», — заявили в компании.

Что угрожает бирже

CFTC не вправе предъявлять обвинения в уголовных преступлениях и добиваться тюремного заключения. Но иск грозит крупным штрафом и другими санкциями в отношении компании и ее руководства. Комиссия хочет, чтобы суд запретил Binance работать с американскими инвесторами, даже если они ведут торговлю через оффшорные счета.

В то же время, расчетов возможной суммы штрафа CFTC на данный момент не публиковала. Поэтому какое именно наказание грозит бирже — неизвестно.

Комиссия по торговле товарными фьючерсам — не единственный американский регулятор, который заинтересовался Binance. Деятельность биржи в данный момент изучают налоговая служба, прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Регуляторы пытаются доказать, что международный бизнес Binance мог быть связан с американским (Binance US) намного теснее, чем указывали обе компании. Если будет доказано, что Binance контролировала Binance US, это даст регуляторам повод заняться всем бизнесом криптобиржи.

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная платформа, сумевшая устоять после краха нескольких гигантов на рынке, таких как FTX. Стремительный крах последней заставил регуляторов США принимать более активные усилия по обузданию криптосектора.

В октябре CFTC заявила, что более 20% дел, которые она рассматривала за предыдущие 12 месяцев, касались сектора криптовалют, включая дела против Bitfinex и Tether. Это также одно из агентств в США, которое выдвинуло обвинения в мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX, ранее основного конкурента Binance.

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На новости об иске CFTC токен Binance (BNB) подешевел почти на 6%. За последнюю неделю он потерял в цене более 9%. А за февраль инвесторы вывели из BNB более $6 млрд.