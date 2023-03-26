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26 марта 2023, 14:26 Читати українською

JPMorgan: банковский кризис в США открыл возможности для криптобирж

Турбулентность в TradFi создала условия для некоторых биткоин-бирж по увеличению доли рынка за счет предложения банковских услуг криптонативным фирмам и инвесторам. К таким выводам пришли аналитики JPMorgan, пишетforklog.

Турбулентность в TradFi создала условия для некоторых биткоин-бирж по увеличению доли рынка за счет предложения банковских услуг криптонативным фирмам и инвесторам.
Фото: depositphotos

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Эксперты отметили рост объема торгов стейблкоинами, поскольку последние стали больше использоваться для перемещения финансовой ценности. В свете недавних событий Tether удалось укрепить свои позиции, добавили они.

Аналитики отметили, что образовавшуюся после краха Silvergate Bank, SVB и SBNY пустоту пытаются также заполнить финтех-компании и офшорные банки.

В меньшей степени от разразившегося кризиса пострадали криптофирмы с диверсифицированными партнерами в TradFi и некоторые биржи.

В JPMorgan подчеркнули, что в долгосрочной перспективе для экосистемы жизненно важно заменить утраченные банковские сети. Это необходимо для эффективной и безопасной передачи фиата между участниками рынка, «обеспечивая в то же время стабильность стейблкоинов».

Более жесткая регулятивная позиция США может подтолкнуть участников крипторынка к банковским сетям в Европе и Азии, заключили специалисты.

Напомним, аналитики рейтингового агентства Moody’s отметили, что недавняя отвязка USDC от доллара США может помешать развитию стейблкоинов и привести к ужесточению регулирования.

Источник: Минфин
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