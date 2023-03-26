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26 марта 2023, 9:00 Читати українською

NASDAQ начала подготовку к запуску криптовалютных услуг

NASDAQ начала подготовку к запуску кастодиальных услуг для владельцев криптовалют к концу второго квартала 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

NASDAQ начала подготовку к запуску кастодиальных услуг для владельцев криптовалют к концу второго квартала 2023 года.
Фото: forbes.com

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Биржевая группа работает над созданием необходимой технической инфраструктуры и получением разрешений от регулирующих органов, рассказал Айра Ауэрбах, глава NASDAQ Digital Assets — подразделения, занимающегося цифровыми активами.

Кастодиальные сервисы — это банковские услуги по хранению ценного имущества, такого как акции, облигации, деньги, драгметаллы и криптовалюты. Компания, которая оказывает кастодиальные услуги, может предлагать своим клиентам займы, валютные операции, расчеты по сделкам и многое другое.

NASDAQ подала заявку в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYSDFS) на оформление соответствующих документов для компании, которая будет отвечать за криптовалютный бизнес. По словам Ауэрбаха, этот проект станет первым крупным выходом биржевого оператора на рынок криптовалют.

Сначала компания планирует предоставлять услуги по хранению биткоина и Ethereum. Затем пакет услуг будет расширен и в итоге станет включать в себя выполнение операций для финансовых учреждений.

Ранее NASDAQ уже участвовала в криптовалютных проектах. В мае 2022 года она заключила партнерство с бразильской фирмой XP для создания биржи цифровых активов XTAGE.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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