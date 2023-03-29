Binance виштовхують зі США: чим не догодила Штатам найбільша криптобіржа

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу у світі криптобіржу Binance та її головного виконавчого директора Чанпен Чжао. Регулятор вимагає не лише стягнути з біржі штраф, але й обмежити її роботу.

У чому суть звинувачень

У позові стверджується, що криптобіржа та її засновник регулярно порушували правила торгівлі криптовалютними деривативами, торгуючи ними на нерегульованих майданчиках. На думку CFTC, усі публічні зусилля Binance щодо дотримання вимог «були обманом».

Також CFTC заявила, що Binance веде активну діяльність у США з 2019 року, але ніколи не реєструвалася належним чином у країні та не дотримувалася законів США, використовуючи «навмисно непрозору» глобальну корпоративну структуру у спробі уникнути нагляду.

Протягом більшої частини цього часу Binance не вимагала від своїх клієнтів надання будь-якої інформації, яка б підтверджувала особистість, — стверджує регулятор.

У 2021 році фірма оголосила про посилення правил. Але, водночас, CFTC заявила, що Binance консультував клієнтів із США про те, як обійти цей контроль, використовуючи VPN та підставні компанії. За словами CFTC, фірма ухилилася від дотримання правил, «щоб максимізувати корпоративний прибуток».

«Електронні листи та чати відповідачів відображають, що зусилля Binance із дотримання вимог були фікцією, і Binance свідомо обирала — знову і знову отримувати прибуток, а не слідувати закону», — сказала Гретхен Лоу, головний юрисконсульт відділу правозастосування CFTC.

CFTC також повідомила, що власні документи Binance за серпень 2020 року показали, що платформа заробила $63 млн у вигляді комісій від транзакцій з деривативами, і що близько 16% її рахунків належать клієнтам зі США.

Крім цього, компанія, нібито навмисно, знищувала документи, а також використовувала зашифровану програму обміну повідомленнями Signal для зв'язку з клієнтами зі США за вказівкою Чжао.

Також у CFTC зазначають, що Binance знала про використання платформи для потенційно незаконної діяльності. Згідно зі скаргою, в одному випадку у 2019 році Binance отримала інформацію «про транзакції ХАМАС». Співробітник Binance, нібито, відхилив ризик, сказавши: «Навряд чи можна купити AK-47 за 600 доларів».

Що говорить Binance

Зі свого боку, Чжао заявив, що компанія не згодна з багатьма звинуваченнями, викладеними регулятором. При цьому Binance має намір продовжити співпрацю з контролюючими органами.

Зокрема, Binance наполягає, що зробив «значні інвестиції», щоб гарантувати, що користувачі зі США не будуть активними на платформі. У тому числі компанія блокувала користувачів, ідентифікованих як громадяни чи резиденти США, чи мають номер мобільного телефону в США.

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«Заява CFTC є несподіваною і розчаровує, оскільки ми співпрацювали з CFTC понад двох років. Проте, ми маємо намір продовжувати співпрацювати з регулюючими органами у США та в усьому світі», — заявили в компанії.

Що загрожує біржі

CFTC не має права звинувачувати у кримінальних злочинах і домагатися ув'язнення. Але позов загрожує великим штрафом та іншими санкціями щодо компанії та її керівництва. Комісія хоче, щоб суд заборонив Binance працювати з американськими інвесторами, навіть якщо вони торгують через офшорні рахунки.

Водночас, розрахунків можливої суми штрафу CFTC наразі не публікувала. Тому яке саме покарання загрожує біржі — невідомо.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами — не єдиний американський регулятор, який зацікавився Binance. Діяльність біржі наразі вивчають податкова служба, прокурори та Комісія з цінних паперів та бірж (SEC).

Регулятори намагаються довести, що міжнародний бізнес Binance міг бути пов'язаний з американським (Binance US) набагато тісніше, ніж вказували обидві компанії. Якщо буде доведено, що Binance контролювала Binance US, це дасть регуляторам привід зайнятися всім бізнесом криптобіржі.

Binance — найбільша у світі криптовалютна платформа, яка зуміла встояти після краху декількох гігантів на ринку, таких як FTX. Стрімкий крах останньої змусив регуляторів США вживати активніших зусиль щодо приборкання криптосектора.

У жовтні CFTC заявила, що понад 20% справ, які вона розглядала за попередні 12 місяців, стосувалися сектору криптовалют, включаючи справи проти Bitfinex та Tether. Це також одна з агенцій у США, яка висунула звинувачення в шахрайстві проти Сема Бенкмана-Фріда та FTX, раніше основного конкурента Binance.

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На новині про позов CFTC токен Binance (BNB) подешевшав майже на 6%. За останній тиждень він втратив у ціні понад 9%. А за лютий інвестори вивели із BNB понад $6 млрд.