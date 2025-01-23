$TRUMP: зачем новому президенту США свой мемкоин и можно ли на нем заработать

Созданный Дональдом Трампом несколько дней назад мемкоин вплотную приблизился к первой десятке крупнейших по капитализации криптовалют. Почему президент США решил запустить монету, сколько способен на ней заработать и остается ли такая возможность у инвесторов, при поддержке криптовалютного кошелька Gem Wallet рассказывает «Минфин».

Называть мемкоинами принято криптовалюты, которые созданы ради шутки и у которых нет фундаментальной ценности. Первым знаменитым мемкоином был Dogecoin, запущенный в 2013 году, после успеха которого возникли сотни его «последователей». Несмотря на шутливую основу, мемкоины оказывают существенное влияние на криптоиндустрию: так, капитализация Dogecoin превышает $50 млрд, а за год стоимость этой монеты выросла на 340%. Мемкоин от Трампа — это продолжение тренда на интерес к направлению.

«Мой новый официальный мемкоин уже здесь! Пора праздновать все, за что мы стоим: Победу! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа. Покупайте $TRUMP сейчас», — с этого сообщения на личной странице Дональда Трампа в соцсети X началась история новой криптовалюты, которая стремительно ворвалась в список крупнейших по капитализации.

О запуске собственного мемкоина Трамп сообщил 18 января — всего за несколько дней до его инаугурации, как нового президента США. Время было подобрано идеально. С одной стороны, максимальное внимание всего мира было приковано к его личности, а с другой — Трамп пока не занимал государственных должностей, поэтому имел полное право зарабатывать всеми легальными способами.

Появление мемкоина было таким неожиданным, что некоторые из обозревателей даже предположили, что аккаунт Трампа сломан. Однако, пока одни размышляли, действительно ли за новой криптовалютой стоит новый президент США, другие поспешили купить монету. Как оказалось, те, кто первыми в нее вложились, не прогадали.

На децентрализованных биржах монета начала торговаться с ценой менее $10, и ее стремительно начали добавлять в свой листинг крупнейшие биржи. В частности, она стала доступной на Binance, Bybit, Kraken и т. д. Правда, несмотря на оперативность бирж, на них торги уже стартовали с более высокой цены монеты — $20 и более.

Уже 19 января, на второй день после запуска, монета достигла своего исторического максимума — около $77. Благодаря этому ее общая капитализация превысила $15 млрд, и мемкоин вплотную приблизился к первой десятке крупнейших криптовалют. Общая сумма сделок с $TRUMP достигла $29 млрд уже за первые два дня существования.

Что известно о $TRUMP

$TRUMP — это монета, созданная в блокчейне Solana. На этой платформе сгенерировать свой мемкоин может каждый, а освоить этот процесс удастся за несколько минут — столько длится видео с инструкциями. Минимальные необходимые инвестиции в собственную монету составляют от 0,1 Solana — сейчас чуть больше двух десятков долларов.

Из-за популярности мемкоинов новые монеты возникают в прямом смысле ежеминутно. Но проблема для их разработчиков заключается не в том, чтобы запустить монету, а чтобы о ней хоть кто-нибудь узнал и захотел купить. Поскольку же мало кто может привлечь внимание к своим монетам, они обычно уходят в небытие сразу после появления.

В этом и состоит преимущество мемкоинов, которые создают знаменитости. Среди тех, кто запускал свою крипту, — американская телезвезда Кейтлин Дженнер и певица Игги Азалия. Правда, их популярность, как и влияние на криптоиндустрию, нельзя сравнивать с влиянием Трампа.

Ранее его имя уже пытались использовать другие авторы мемкоинов. К примеру, еще в 2016 году во время избирательной кампании того времени была запущена TrumpCoin (TRUMP), к которой сам президент США не имел никакого отношения, а представители его семьи даже угрожали разработчикам судом. Также существует несколько довольно популярных монет, которые вдохновились избирательной кампанией Трампа, — MAGA и MAGA VP.

Отличие же нынешней монеты $TRUMP состоит в том, что за ней стоит непосредственно новый президент США. Но, кроме этого, это обычный мемкоин, не базирующийся на новых технологиях, революционном блокчейне или механизмах заработка. Единственный способ получить доход из монеты — это спекулятивная торговля: купить ее дешевле и продать подороже.

Первоначальное размещение $TRUMP составило 200 млн монет. Еще 800 млн находятся в собственности двух компаний — CIC Digital и Fight Fight Fight. Обе напрямую связаны с новым президентом США. В частности, первая уже участвовала в создании NFT-коллекций для Трампа и занималась выпуском кроссовок под его брендом.

Исходя из расчетов, при цене в $77 стоимость монет, которые оставались в связанных с Трампом структурах, оценивалась более чем в $61 млрд. При том, что все остальное состояние президента до выпуска монеты составляло около $6 млрд. Правда, новые заработки были чисто виртуальными. По предварительным сообщениям, эти монеты должны были выходить на рынок в течение следующих трех лет, но дополнительное появление большого количества мемкоинов неизбежно привело бы к обвалу их цены.

Одного токена мало

Уже на следующий день после запуска монеты новым президентом США о появлении собственного мемкоина объявила его жена Мелания Трамп, называется он $MELANIA.

«Официальный мем Мелании уже в продаже! Вы можете купить $MELANIA прямо сейчас», — написала она в соцсети X.

Эта монета так же создана на блокчейне Solana. По данным Coinmarketcap, цена стартовала чуть ниже $7 и, подобно мемкоину мужа, сначала демонстрировала стремительный рост — за считанные часы почти дошла до $14. Капитализация же уверенно превышала $2 млрд, что позволило ей войти в 60 крупнейших криптовалют мира.

Однако праздник длился недолго. Цена $MELANIA почти сразу начала падать и в момент подготовки статьи опустилась до $3,3.

Запуск второго «семейного» мемкоина разочаровал инвесторов, поскольку многие восприняли это, как попытку максимально быстро «выкачать» средства с рынка. Тем более, что в информационном пространстве появились сообщения о подготовке выпуска еще и именного мемкоина дочери президента США Иванки.

После появления $MELANIA вниз пошла стоимость $TRUMP. В момент написания статьи она опустилась до $37 — то есть со своих максимумов подешевела примерно в два раза.

На стоимость семейных мемкоинов, кроме увеличения их численности, повлияла инаугурационная речь Трампа, в которой он ни словом не обмолвился о криптовалютах и возможности упрощения их регулирования.

По данным Сoindesk, официальные мемкоины президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании упали на 60% после инаугурации 20 января. Инвесторы, ставившие на рост цены, понесли убытки почти на $70 млн.

Как оценивают решение Трампа

Часть криптоиндустрии положительно восприняла запуск президентом собственной монеты, поскольку это говорит о его интересе к этим технологиям и может стать залогом более лояльного отношения власти.

«Запуск мемкоина Трампа привлекает не только массу розничных инвесторов, но и крупные институции, поскольку укрепляет прокриптопозицию президента. Институционные инвесторы ожидают политики, которая может существенно повлиять на будущее экономики», — отметили в компании QCP Capital.

Особо положительные перспективы открываются для Solana. Уже долгое время продолжается борьба за запуск ее ETF-фонда, и приверженность Трампа к этому блокчейну может ускорить процесс.

В то же время некоторые обозреватели критикуют решение Трампа с нравственной точки зрения. Как отмечал соучредитель блокчейна Morph Азим Хан, мемкоины — это всегда игра одного инвестора против другого и, чтобы кто-то победил, кто-то должен проиграть.

Как следствие, политические сторонники, покупающие $TRUMP, могут потерять средства. «Это откровенно неэтично. Знать, что куча поклонников потеряют деньги — и эти деньги окажутся в вашем кармане. Особенно, когда вы занимаете пост президента Соединенных Штатов», — убежден исследователь компании по управлению криптоактивами CoinShares Кристофер Бендиксен.

Кроме этого, некоторые аналитики опасаются, что, если мемкоин президента резко рухнет, то из-за своих масштабов может нанести удар по всей индустрии. Главный инвестиционный директор Praetorian Capital Гаррис Купперман предупреждает, что эта монета может стать катализатором «криптопузыря».

Стоит ли покупать

Несмотря на риски, которые содержат любые мемкоины, они позволяют получать и существенные заработки. Здесь все будет зависеть от того, что будет с интересом к монете. Если внимание будет угасать — ее стоимость непременно пойдет вниз, но следует учитывать, что Дональд Трамп — не только самый известный политик мира, но и один из лучших шоуменов, который непосредственно заинтересован в росте своей крипты.

Поэтому существует большая вероятность, что он будет продолжать привлекать внимание к монете. Кроме этого, в ее пользу будут приниматься любые меры по дерегуляции криптовалютного рынка.

Согласно прогнозу портала Сoindcx, к концу этого года стоимость $TRUMP может достичь $200.

Провайдер ETF Rex Shares и его сестринская компания Osprey Funds, сосредоточенная на криптовалюте, подали заявку на семь криптовалютных биржевых фондов (ETF) в SEC, включая фонд, содержащий недавно запущенный мемкоин TRUMP. Об этом сообщил аналитик ETF Bloomberg Джеймс Сэйффарт.

Сейчас монета хоть и упала, сравнивая со своими максимумами, снова демонстрирует рост. Если в начале дня, 21 января, она стоила около $30, то сейчас цена приближается к $37. В целом такая волатильность достаточно привычная для мемкоинов.

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Инвесторы, которые надеются на дальнейший рост $TRUMP, могут без проблем найти монету на ключевых криптобиржах или непосредственно на ее сайте. Хранить монеты можно также на биржах, или воспользоваться некастодиальными кошельками, доступ к которым будет непосредственно у клиента. К примеру, Gem Wallet разработала кошелек для хранения $TRUMP. Если вас интересуют другие мемкоины, то в компании есть отдельный кошелек для их хранения или покупки.