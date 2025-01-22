Первые указы Трампа: как они повлияют на США, Украину и мир

Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы внедрить необходимые, по его мнению, изменения. На данный момент подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц . «Минфин» проанализировал последствия этих решений.

Энергетическая контрреволюция

Первое, на чем сосредоточился Трамп, — это сокращение программ «зеленой» энергетики и дальнейшее развитие нефтяного и газового сектора. «Бури, детка, бури», — повторил он во время своей инаугурационной речи известный лозунг американских нефтяников.

Новый президент США объявил чрезвычайное положение в энергетике, которое предоставляет ему дополнительные полномочия по стимулированию увеличения добычи ископаемых. Еще один указ, который касался сектора, называется «Высвобождение американской энергии».

Реализация стратегии Трампа на практике означает упрощение разведки и добычи нефти и газа на федеральных землях, а также в прилегающих к стране водах. В частности, ожидается, что теперь активизируется добыча ископаемых в Аляске и Арктической зоне, которые пытался оставить нетронутыми Джо Байден.

В прошлом году добыча нефти в США находилась на историческом максимуме, достигнув 13,2 млн баррелей в день. При этом Штаты уже 6 лет добывают больше «черного золота», чем любая другая страна мира.

По оценкам Администрации энергетической информации США, в текущем году добыча нефти в Штатах вырастет еще примерно на 3%, но в 2026 году темпы роста будут сокращаться. И дело здесь не в количестве разрешений, а в стоимости сырья, которая будет снижаться.

Текущая цена на нефть по факту не отреагировала на решение Трампа. Если до подписания указов фьючерсы на баррель Brent стоили около $80, то после — $79. Это объясняется тем, что нововведения касаются средней и далекой перспективы.

Акции производителей нефти также особо не отреагировали на новшества Трампа. Exxon Mobil во вторник подешевел на 0,76%, Chevron — на 2%, а Shell подорожал на символические 0,07%. Таким образом, текущие колебания цены топлива продемонстрировали большее влияние на акции, нежели будущие перспективы.

С изменением энергетических приоритетов связано еще одно решение Трампа — выход из Парижского климатического соглашения, призванного сократить глобальные выбросы парниковых газов. Аналогичное решение он принял в первую каденцию, но Джо Байден отменял соответствующий указ.

Выйдя из соглашения, США присоединятся к Ирану, Ливии и Йемену, которые не являются участниками соглашения. Оно предполагает совместную работу стран по удержанию глобального потепления ниже уровня, способного привести к экологической катастрофе.

По оценкам, опубликованным в этом месяце исследовательской фирмой Rhodium Group, в прошлом году США сократили выбросы всего на 0,2%, по сравнению с 2023 годом. Парижское соглашение обуславливает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 61% от уровня 2005 года.

По данным Rhodium Group, если Трамп откажется от большей части климатической политики Байдена, выбросы в США к 2030 году могут сократиться к этой дате всего на 24−40%. В понедельник Трамп уже подписал письмо в организацию Объединенных Наций, которая администрирует пакт, сообщая Всемирной организации о выходе из климатического соглашения.

Выход станет официальным через год после подачи письма. Ученые говорят, что всем крупным экономикам придется значительно сократить выбросы в этом десятилетии, чтобы удержать глобальное потепление на относительно низком уровне.

Это может стать сигналом для других к снижению своих обязательств по смягчению последствий изменения климата. Это может уменьшить давление на другие страны с большими выбросами, такие как Китай", — считает Лора Шеферз, член неправительственной организации Germanwatch, которая занимается вопросами охраны окружающей среды и прав человека.

Еще одно важное решение — приказ рассмотреть вопрос об отмене правительственных субсидий и других механизмов стимулирования продаж электромобилей. По словам Трампа, они отдавали предпочтение электромобилям, по сравнению с другими технологиями.

Акции производителей электрокаров отреагировали на это резким падением. Lucid Group потеряла за день почти 7% стоимости, Rivian — 6,5%. Даже Tesla подешевела на 0,5%, хотя у нее большие планы по дерегуляции и запуску такси на автопилоте. Ранее Илон Маск заявлял, что его компании субсидии ни к чему, а обозреватели предполагают, что их отмена поможет избавиться от конкурентов.

Граница на замке для нелегалов

Борьба с нелегальной миграцией — еще одно обязательство Трампа, которое он принялся реализовывать с полной решимостью. По оценкам Migration Policy Institute, в стране находится более 11 млн нелегальных мигрантов, около половины из которых прибыли из Мексики.

Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе и ввел ряд ограничений. В частности, временно закрыт въезд для мигрантов в Эль-Пасо, что привело к отмене запланированных встреч мигрантов с представителями миграционной службы.

Также президент запретил использование мобильного приложения CBP One, которое позволяло мигрантам легче попадать в США, записывая на прием в миграционную службу. Трамп решил вернуть политику «Оставайся в Мексике», которая предполагает, что искатели убежища в Штатах должны находиться в соседней стране, пока их дело рассматривается.

Среди других решений Трампа — указ, направленный на отмену гражданства по факту рождения в США, а также привлечение армии к строительству стены на границе с Мексикой.

Еще до инаугурации Трамп обещал также проведение облав на мигрантов в крупнейших городах США. Начать планируется с Чикаго. Правда, до конца непонятно, планируется ли высылать всех, кто нелегально находится в Америке, или начать с тех, кто нарушал закон.

Критики решительных шагов указывают на зависимость американской экономики от нелегальных мигрантов. В частности, 40% работников американских ферм — именно они. В случае депортации, их не будет кем заменить, а находящиеся в стране на законных основаниях работники будут требовать большей платы. Как следствие — будет расти стоимость продовольствия.

Около 14% всех американских работников в строительной отрасли также составляют мигранты без документов. В гостиничной отрасли задействовано до 1 млн нелегалов.

Кроме этого, ежегодно работники-нелегалы платят до $80 млрд федеральных и местных налогов, после чего у них остается около $250 млрд, которые они тратят в США. Утрата этих ресурсов ограничит потребление и ВВП Америки. Поэтому вряд ли Трамп решится выслать всех нелегалов из США, скорее, будет ограничен приток новых, а домой будут возвращать тех, кто нарушил закон.

Начало тарифных войн

Введение пошлин на импортные товары было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, и первые шаги к их введению он уже предпринял. Начать решил с соседей и ключевых торговых партнеров США — Канады и Мексики.

По словам президента, с 1 февраля должны начать действовать 25% пошлины на товары из этих стран. Правда, документ, регулирующий новые правила, не представлен, Трамп ограничился лишь устным заявлением. Когда же будут введены пошлины против Китая и каков будет их размер, глава США отказался сообщить, сказав лишь, что встречи и переговоры по этому поводу продолжаются.

Во время избирательной кампании Трамп говорил о возможности введения пошлины в 10−20% на любые импортные товары и до 60% — на произведенные в КНР.

Таможенная политика, среди других шагов новой Администрации, вызывает самое большое беспокойство в мире. О рисках глобальной экономики предупреждает Банк международных расчетов: «Глобальная торговля, вероятно, столкнется с увеличением трения и фрагментации, что будет иметь последствия для внутреннего производства и цен. Производство, вероятно, упадет в краткосрочной перспективе, тогда как изменения потребительских цен, скорее всего, будут неравномерны в разных экономиках».

Международный валютный фонд уже снизил прогнозы по объемам мировой торговли на следующие два года. Его эксперты утверждают: если страны не достигнут консенсуса по торговле, им будет грозить привидение стагфляции, то есть падение экономики вместе с ростом цен.

«Тарифы — это грубый инструмент, который наказывает потребителей и подрывает глобальные рынки. Тарифная стратегия Трампа может вызвать резонанс у внутренней аудитории, но мировая экономика не работает в вакууме. Эта политика рискует спровоцировать торговую войну, которая навредит всем, особенно среднему и рабочему классам», — предостерегает генеральный директор DeVere Group Найджел Грин.

Ответ на новые тарифы уже готовит Канада. В находящейся у власти Либеральной партии заявили, что введут ряд мер, которые принесут «максимальную политическую боль». Канадские чиновники разрабатывают трехэтапный план введения тарифов и других торговых ограничений против Соединенных Штатов, который будет введен в действие, если Трамп выполнит свою угрозу о 25% пошлине на все канадские товары. Встречные ограничения будут сосредоточены на товарах, произведенных в Штатах, где голосуют за республиканцев.

Представители местной Консервативной партии, которая, скорее всего, выигрывает следующие парламентские выборы, готовятся ответить с другой стороны. По их словам, положительный для Канады торговый баланс с США возникает из-за того, что их страна по дешевке продает нефть, а потому должна сосредоточиться на внутренней переработке сырья, тем самым атакуя американскую перерабатывающую отрасль.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о готовности ответить на действия США своими пошлинами. В то же время там все еще надеются достичь компромисса, в частности, помочь Штатам бороться с миграционным кризисом, если те откажутся от радикального повышения пошлин.

Помилование TikTok и помощь ИИ

Одним из первых решений Трампа стало отложение на 75 дней запрета на деятельность TikTok в США. Ограничения на китайский сервис были наложены Джо Байденом и даже действовали около одного дня.

Трамп не только отложил запрет, но и смягчил требования к TikTok. Если раньше правительство США требовало продать все американское подразделение новому владельцу, то теперь речь может идти о 50% отделения, а остальное — будет оставаться в руках материнской компании ByteDance.

Фаворитом на покупку доли TikTok называют Илона Маска. Кандидатуру соратника Трампа, якобы, рассматривают в китайском правительстве, чтобы благодаря этому наладить отношения с президентом США. Среди других потенциальных покупателей соцсети называют Amazon, платформу обмена видео Rumble, бывшего генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика. О возможности купить TikTok заявил даже самый популярный YouTube-блогер MrBeast, в этом ему, якобы, уже согласились помочь несколько миллиардеров.

Еще одно решение Трампа, которое повлияет на технологический сектор, — отмена указа Джо Байдена о снижении потенциальных рисков ИИ. Документ требовал от разработчиков искусственного интеллекта поделиться результатами тестов безопасности с правительством. Трамп же решил, что это только препятствует инновациям.

Новый президент приветствовал общую инициативу OpenAI, Softbank и Oracle, которые планируют инвестировать $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта в США. Трамп заявил, что они будут нуждаться в большом количестве дешевой электроэнергии, а потому упростит регулирование ее производства.

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На новостях о лояльности Трампа к ИИ акции NVIDIA подорожали во вторник на 2,3% и прибавили практически столько же перед открытием торгов в США в среду. Также на 3,4% увеличилась стоимость крупнейшего производителя чипов TSMC. Oracle, которая займется строительством упомянутой ИИ-инфраструктуры, подорожала на 7% во вторник и почти на 8% перед торгами в среду.

Новости для Украины

Для Украины поступающие из США сигналы неоднозначные. С одной стороны, Трамп уже несколько раз встречался с Владимиром Зеленским и заявил, что тот готов к заключению мирного соглашения, в отличие от путина. С другой стороны, Президент Украины не был на инаугурации, ссылаясь на занятость, хотя сын Дональда Трампа заявил, что Зеленского не приглашали, а тот хотел приехать.

Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником в Украине Китом Келлогом задачу завершить войну за 100 дней. При этом новый американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине, говорится в публикации. Как сообщается, помочь в завершении войны Трамп уже просил китайского лидера Си Цзиньпина.

Что же будет с военной помощью Украине — пока неизвестно. Трамп на 90 дней заблокировал помощь любым государствам и организациям в проведении аудита. В то же время, как уверяет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, эти ограничения не будут касаться военной поддержки Украины.

Как пишут западные СМИ, команда Трампа, якобы, хочет, чтобы у Украины были лучшие переговорные условия. Очевидно, для этого нужно больше оружия, но сообщений о новых пакетах нет. Ранее президент США заявлял, что большее бремя поддержки Украины должен взять на себя ЕС.

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Скорее всего, в США еще продолжаются внутренние дискуссии по поводу того, какой формат поддержки Украины должен быть в ближайшем будущем.