Спотовые биткоин-ETF: как они устроены, где берут капитал и хранят криптовалюту

Появление спотовых биткоин-ETF в США всколыхнуло Уолл-Стрит. В день запуска ETF BlackRock и Fidelity Investments биткоин вырос до $49 021. Девять новых биржевых фондов теперь владеют более 100 тыс. монет биткоина общей стоимостью около $4 млрд. Рассказываем, как технически устроены новые биржевые фонды для первой криптовалюты. ​

Что такое спотовый

Спотовый означает, что фонд непосредственно владеет активом, который отслеживает. Это может быть товар, ценные бумаги, валюта. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала биткоин товаром, значит, спотовые биткоин-ETF отслеживают стоимость товара, который выступает обеспечением этого фонда, — BTC. Стоимость акций такого фонда меняется, в зависимости от изменения стоимости базового актива.

Ранее появились фьючерсные ETF на биткоин, они также в определенной степени отслеживали стоимость первой криптовалюты, однако, в качестве обеспечения использовались другие активы.

Запуск ETF

Все начинается с того, что компания-эмитент подает заявку в регулирующий орган на запуск ETF. В нашем случае компании отправляли эти заявки SEC, которая, в конце концов, их одобрила.

Готовясь к запуску нового продукта, компания-эмитент продает акции будущего ETF инвестору начального капитала. К примеру, компания Fidelity Investments продала 500 тыс. акций начального капитала FMR Capital Inc. по цене $40 за штуку.

Стартовый капитал фонда FBTC составил $20 млн. Далее инвестор начального капитала ничем не ограничен и может продавать эти акции по любой цене в любое время. Поскольку соглашение между Fidelity и начальным инвестором было заключено 30 ноября 2023 года, то у него было достаточно времени (до 11 января 2024 года), чтобы продать полученные акции с выгодой для себя. Именно поэтому торги FBTC начались с ценовой отметки в $42, а не в $40. Первоначальный спрос позволил части инвесторов на коротком отрезке времени заработать более 20% (рост стоимости FBTC за первый час торгов).

Обеспечение ETF

Получив денежные ресурсы, компания-эмитент покупает обеспечение. Если мы говорим о спотовых биткоин-ETF, то это обеспечение — BTC. Покупается или продается обеспечение корзинами. В случае FBTC эта корзина — 25 000 акций. То есть на $20 млн, полученных от инвестора начального капитала, компания купила биткоины — всего 20 корзин (500 000 акций/25 000 акций одна корзина).

Если акция сейчас стоит $35, то при покупке инвесторами 25 000 акций компания купит биткоины на сумму $875 000 (25 000*35). Противоположный алгоритм будет иметь место при продаже — тогда компания будет вынуждена продавать корзину BTC для выплаты капиталовложений инвесторам.

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Хранение BTC

Одним из отличий спотовых биткоин-ETF от традиционных фондов является их хранитель, или платформа. Она сохраняет фактические BTC, которые используются в фондах для обеспечения. Восемь новых ETF используют, в качестве хранителя, Coinbase Global Inc., VanEck Bitcoin Trust использует Gemini, а Fidelity — собственное подразделение цифровых активов для защиты криптовалюты своего фонда.

Некоторые участники рынка утверждают, что концентрация такого количества первой криптовалюты на Coinbase очень рискованна. Несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США дала зеленый свет этим фондам, регулятор сейчас ведет отдельную судебную борьбу с Coinbase после обвинений в незарегистрированном обмене токенов, которые регулятор считал ценными бумагами. Ожидается, что некоторые ETF с течением времени диверсифицируют своих хранителей.

Предоставляемые Coinbase услуги хранения являются отдельной организацией от ее биржи, но непонятно, что может означать потенциальное банкротство хранителя для владельцев спотовых Bitcoin-ETF.

Ценообразование ETF

Спотовые биткоин-ETF — это трасты, которые управляют резервами биткоина и выпускают акции. Маркетмейкеры постоянно покупают и продают акции этих фондов, играя на крошечных расхождениях между актуальной ценой акций и тем, какой должна быть их цена, которая базируется на стоимости BTC. Тем самым эти маркетмейкеры помогают ETF отслеживать рыночный курс биткоина.

Некоторые из этих маркетмейкеров также выступают уполномоченными участниками. Уполномоченный участник — это компания, которая помогает следить за тем, чтобы количество доступных акций увеличивалось или уменьшалось, в соответствии со спросом инвесторов. В список уполномоченных участников биткоин-ETF входят мощные игроки финансового рынка:

Jane Street Capital;

Virtu Financial;

Американское брокерское подразделение банка JPMorgan Chase.

Если на рынке увеличивается спрос на акции ETF, уполномоченные участники вносят в фонд средства. В ответ фонд выпускает новые корзины акций и поставляет их уполномоченными участниками. Таким образом расширяется предложение акций ETF. Одновременно фонд пополняет запасы биткоинов, значит, пул его криптовалюты под управлением растет по мере того, как в него вкладываются новые инвесторы.

Когда инвесторы, наоборот, продают акции биткоин-ETF, происходит обратный процесс. Уполномоченные участники несут акции в траст, чтобы выкупить их за деньги, сокращая предложение этих акций. А фонд уменьшает количество биткоинов у себя в резервах.

Отличие спотовых биткоин-ETF от традиционных биржевых фондов

Традиционные спотовые ETF преимущественно производят расчеты в натуральной форме. Например, в спотовом ETF на золото уполномоченные участники передают в фонд золото при создании акций, или получают оплату в золоте при выкупе акций. Однако, модель выкупа в натуральной форме стала предметом беспокойства регуляторов и камнем преткновения в переговорах между компаниями-эмитентами будущих спотовых биткоин-ETF и SEC в конце 2023 года.

Проблема заключалась в том, что уполномоченные участники являются зарегистрированными брокерами-дилерами на американском фондовом рынке, а местное законодательство не разрешает брокерам-дилерам работать с криптовалютами.

В декабре все управляющие компании, которые планировали запустить спотовые биткоин-ETF, вынужденно перешли на фиатную модель. В выигрыше от этого решения оказались фирмы из Уолл-стрит с жестким регулированием, такие как банки, которые теперь с большей вероятностью будут выступать как уполномоченные участники для спотовых биткоин-фондов.

У отдельных эмитентов спотовых биткоин-ETF, скажем, BlackRock и Fidelity, есть каналы внебиржевой покупки криптовалюты.

Многие новые ETF вынуждены полагаться на третьих лиц, которые, при необходимости, совершают фактические покупки и продажи биткоина. Как правило, это торговые фирмы, специализирующиеся на покупке и продаже крупных партий криптовалют.

Пока неизвестно, какие риски могут скрываться за фиатной моделью работы ETF.

На что обратить внимание инвестору при покупке спотового биткоина-ETF

«Минфин» выделил 4 критерия, на которые следует обратить внимание при инвестировании в спотовые биткоин-ETF:

Комиссии. Технические характеристики. Бренд. Хранитель криптовалюты.

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Комиссии ETF

Самый простой способ выбрать ETF — это сравнить плату за управление (комиссии). Сейчас самым дорогим является Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), превратившийся из закрытого фонда в ETF. Коэффициент расходов на него сейчас составляет 1,5%, что, по факту, равно $15 ежегодной комиссии за каждую $1 000, которую вы инвестируете. Для сравнения: в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) размер комиссии составляет 0,2%, или $2 за каждую $1 000 инвестиций.

Многие эмитенты, стремясь привлечь больше клиентов, предлагают нулевые комиссии на определенный промежуток времени, или пока фонд не достигнет определенного порога активов. Это усложняет выбор.

У Bitwise Asset Management Inc., WisdomTree Inc. и Ark, например, нулевая комиссия на первые шесть месяцев и до определенного порога активов. iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock в течение первых 12 месяцев взимают 0,12% за первые $5 млрд активов, а затем 0,25%.

Структура комиссии более важна для долгосрочных инвесторов, чем для краткосрочных трейдеров. Последние готовы заплатить за определенные технические преимущества.

Технические характеристики

Вопрос состоит в том, чтобы выбрать фонд, который максимально точно отслеживает цену базового актива. Некоторые активные менеджеры одного фонда могут быть лучше в этом, чем другие.

Значит, если цена ETF выше стоимости его активов, покупатели, по факту, платят премию за доступ. В зеркальном случае получают дисконт.

Ниже представлен график изменения премий и дисконтов на недавно запущенные спотовые биткоин-ETF.

Премии и дисконт на спотовые биткоин-ETF

Источник: Bloomberg

Из 8 фондов с дисконтом торгуется только GBTC, но это не делает его лучше, поскольку размер комиссии за обслуживание в 1,5% «съедает» эту премию с лихвой.

Еще одна техническая характеристика, на которую стоит обратить внимание, — это ликвидность или то, насколько легко конвертировать акции в наличку. Как правило, чем больший объем торгов у фонда, тем он более ликвидный. Это особенно важно для краткосрочных трейдеров, чьи ставки могут зависеть от того, как быстро и эффективно они могут завести свои деньги в позиции и вывести из них.

Сейчас у ETF от Grayscale самая большая ликвидность, но его высокая комиссия означает, что инвесторы должны платить за доступ к этой ликвидности.

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Бренд

Как и с любым потребительским товаром, лояльность к бренду может быть решающим фактором. Крупные игроки, как BlackRock, Fidelity и Franklin Templeton Investments, могут быть более привычными для рядовых инвесторов, а значит, казаться более безопасными.

В целом, это неплохой выбор, поскольку у этих компаний большой опыт, слаженный алгоритм работы и они ценят свою репутацию. Также можно обратить внимание на компанию, которая позиционирует себя как криптоэксперт, — мы имеем в виду Bitwise.

Хранитель

Несмотря на достаточно большое количество фондов (11), выбор инвестора достаточно ограничен. Восемь фондов используют в качестве хранителя BTC Coinbase Global Inc. VanEck Bitcoin Trust использует Gemini. Наверное, самые безопасные в этом плане Fidelity и BlackRock. У Fidelity уже несколько лет есть свой OTC-деск и криптовалютная платформа Fidelity Crypto.

У BlackRock еще с августа 2022 года есть каналы внебиржевой (OTC) покупки криптовалюты и собственный частный траст в партнерстве с биржей Coinbase.