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16 января 2024, 16:15 Читати українською

Спотовые Bitcoin-ETF: удастся ли на них заработать уже в 2024 году

Первые американские биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в крупнейшую цифровую валюту, наконец-то заработали. Это был долгожданный дебют, поэтому «Минфин» заглянул за кулисы этого события, чтобы проанализировать и оценить успешность запуска и перспективы функционирования.

Первые американские биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в крупнейшую цифровую валюту, наконец-то заработали.

10 января 2024 года произошло историческое событие — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала зеленый свет спотовым биткоин-ETF. Поскольку это новый класс активов, как его назвала Кэти Вуд, то все, что с ним происходит, — происходит впервые.

Итак, 11 января стал первым днем, когда спотовые биткоины-ETF стали доступными для торговли. Также впервые в истории было одобрено сразу 11 фондов на отслеживание нового класса активов. Биткоин-ETF начали торговаться сразу на трех биржах.

ETF NASDAQ NYSE CBOE
BlackRock, iShares Bitcoin Trust IBIT - -
Valkyrie Bitcoin Fund BRRR - -
Grayscale Bitcoin Trust - GBTC -
Bitwise Bitcoin ETP - BITB -
Hashdex Bitcoin ETF - DEFI -
ARK invest 21Shares Bitcoin ETF - - ARKB
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust - - FBTC
Wisdomtree Bitcoin Trust - - BTCW
Invesco Galaxy Bitcoin ETF - - BTCO
VanEck Bitcoin Trust - - HODL
Franklin Templeton - - EZBC

Объем торгов новыми инструментами был впечатляющим, и превысил $4,6 млрд. Но стоимость BTC вскоре после запуска спотовых ETF откатилась до 41,5 тыс. по состоянию на 14 января. Почему при рекордных объемах торгов и впечатляющих объемах привлеченного капитала стоимость биткоина снижалась?

Дело в том, что эффект от ETF не ощущается, потому что фонды покупают биткоин на OTC-рынке. Это внебиржевой рынок, где торговля осуществляется по заранее согласованным ценам и не оказывает влияния на стоимость актива.

Большинство фондов покупают биткоин на OTC-рынке Coinbase, и объем торгов биткоином на OTC-рынке Coinbase 11 января достиг второго самого высокого уровня за все время существования — $7,7 млрд.

График изменения объемов торгов на ОТС-рынке Coinbase

Источник: CryptoQuant

Вероятно, нужно подождать, пока иссякнут предложения на внебиржевом рынке, тогда фондам придется покупать BTC на споте, и тем самым они будут двигать цену вверх.

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Кто и сколько продавал

Согласно данным, собранным Bloomberg, Grayscale Bitcoin Trust, который превратился в ETF, зафиксировал объемы свыше $2,3 млрд, iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock превысил $1 млрд.

Спотовый биткоин-ETF от Grayscale показал самый большой объем торгов за всю историю. Продукт существует в его трастовой структуре с 2013 года и его активы составляют около $27 млрд.

В первый день торгов спотовыми биткоин-ETF самое большое количество средств удалось привлечь компании Bitwise Asset Management (тикер фонда BITB) — $237 млн, далее расположилась Fidelity (FBTC) с показателем $227 млн, фонд BlackRock (IBIT) оказался на третьей позиции, получив $111 млн, и замкнул четверку лидеров ARK invest 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с $65 млн привлеченного капитала.

Когда начал торговаться фьючерсный фонд на биткоин в 2021 году, его объем торгов составил почти $1 млрд в течение первого дня. В то время дебют фьючерсного фонда был вторым по объему торговли фондом в истории.

Но большая часть спроса может быть связана с так называемыми начальными средствами, заранее зарезервированными эмитентами фондов. Признаки более органического спроса, например, со стороны розничных инвесторов или финансовых консультантов могут появиться позже, поскольку больше брокеров-дилеров разместят средства на своих платформах.

Сколько заработали в первые 2 дня торгов

Впрочем, за первые два дня торгов ни один из одобренных спотовых биткоин-ETF не показал прироста. Большинство фондов взлетели при открытии торгов в четверг, но начальный энтузиазм быстро угас. В среднем первые покупатели криптофондов потеряли около 10% своих капиталовложений.

Часовой график изменения стоимости FBTC

Источник: NYSE

Часовой график изменения стоимости IBIT

Источник: NASDAQ

Падение, вероятно, связано с продажами инвесторов первоначального капитала. К примеру, для создания биткоин-ETF компания Fidelity продала 500 тыс. акций по цене $40 — в общей сложности, на сумму $20 млн.

Торги открылись по цене $42 за акцию, так что первичный инвестор мог беспрепятственно зафиксировать прибыль. Эти акции могли продаваться по разным ценам и в разное время, если их продавал первоначальный инвестор.

Борьба за долю рынка начинается

Красота конкуренции состоит в том, что эмитенты сокращают свои комиссии, пытаясь сделать свои продукты более привлекательными. В целом, это заслуга SEC, которая решила не отдавать предпочтение одному фонду, и одобрила сразу 11 новых активов.

Стоимость содержания спотового биткоина-ETF может быть намного дешевле, чем в некоторых традиционных цифровых кошельках, — заявили аналитики Bloomberg Intelligence. Временная комиссия по управлению в размере 0% может побуждать владельцев других виртуальных активов обменивать их на ETF, чтобы получить преимущества размещения своих активов на регулируемой бирже.

Из 11 одобренных ETF, 6 предлагают нулевую комиссию по управлению при определенных условиях. Bitwise, ARK, WisdomTree отказываются от комиссии за первые шесть месяцев и/или при достижении размера активов в $1 млрд. Invesco также отказалась от комиссии за первые шесть месяцев и/или при достижении размера активов на $5 млрд. IShares снизит комиссию за первые 12 месяцев и/или активы в управлении достигнут $5 млрд. Valkyrie отказывается от комиссии за первые три месяца.

Размер комиссии за управление спотовыми биткоин-ETF

Источник: Bloomberg News, Bloomberg Intelligence, SEC

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Что дальше

Поскольку рынок спотового биткоин-ETF только формируется, остаются вопросы, на которые пока ни у кого нет ответа. Так, к примеру, все еще неясно, что будет с доступом к ETF инвесторам и насколько легким он будет. Если этот вопрос не будет решен, то в долгосрочной перспективе ETF не сможет стать успешным.

Возможно, частично из-за этого брокерское отделение Vanguard Group Inc. заявляет, что не будет предлагать торговлю биткоин-ETF, в то время, как Merrill Edge из Bank of America Corp. все еще оценивает перспективы предоставления такой услуги.

Впрочем, другие платформы стремятся как можно скорее открыть доступ к новым активам. Брокерская компания Robinhood Markets Inc. в пятницу предоставила доступ ко всем 11 ETF для клиентов из Соединенных Штатов Америки. Charles Schwab также сделал ETF доступными на своей платформе.

Одним из следующих этапов внедрения Уолл-стрит будет одобрение опционов, привязанных к этим ETF. Профессионалы в инвестициях предпочитают производные инструменты, как способ делать ставки на будущую прибыль, или застраховаться от убытков. На данный момент Cboe Global Markets Inc. ожидает, что SEC одобрит торговлю опционами позже в 2024 году.

В то же время, через несколько часов после того, как фонды начали торговаться, ETF-машина подала новую заявку: ETF Grayscale Bitcoin Trust Covered Call ETF, который будет отслеживать GBTC.

И хотя пока неясно, когда основные платформы распространения решат предлагать спотовые продукты Bitcoin, однако, для криптобыков сам факт существования фондов — уже победа.

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