Биткоин взял планку $30 тыс.: что будет с курсом дальше

11 апреля курс биткоина впервые с 1 июня 2022 года пересек отметку в $30,3 тыс. А после публикации динамики потребительской инфляции в США в марте криптовалюта номер один укрепилась на высоких позициях. Долго ли биткоин будет радовать криптоэнтузиастов, разбирался «Минфин».

В начале недели популярнейшая криптовалюта резко подорожала примерно на 7% за один день, преодолев отметку в $30 тыс. В некоторые моменты стоимость биткоина превышала $30,4 тыс., хотя впоследствии рынок несколько успокоился и монета закрепилась на отметке около $30 тыс.

Эта динамика еще больше укрепила позиции BTC как самого прибыльного инструмента в этом году. С начала января биткоин подорожал на 81%. Для сравнения: золото, цена на которое близка к историческому максимуму, прибавило в этом году около 13%, а широкий индекс американского фондового рынка — лишь 7%.

Взлет биткоина подтолкнул вверх весь крипторынок, капитализация которого с начала недели выросла на 4,2%. Ведущий альтокоин эфириум прибавил 3,5%, а с начала года — 59%.

Почему дорожает биткоин

На крипторынок одновременно влияет большое количество факторов.

Ожидание смены политики ФРС

Мартовская инфляция в США в годовом выражении составила 5%, что явилось наименьшим значением с мая 2021 года. По предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен будут снижаться и дальше. Это усиливает надежду, что уже на следующем заседании ФРС откажется от повышения базовой ставки, или, по крайней мере, повысит ее в этом цикле в последний раз. Подобные ожидания уже отразились и на рынке американских облигаций, доходность по которым падает. У инвесторов снова просыпается аппетит к риску.

«Очевидно, что рынок оценивает замедление роста и дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС в течение 2023 года. В результате, скорее всего, на рынок будет влито много ликвидности. Биткоин обычно быстрее всего реагирует на подобные монетарные изменения», — говорит генеральный директор компании Banxa в США Ричард Мико.

Банковский кризис

Проблемы, которые переживает американская банковская система, не только подтолкнут ФРС к смягчению своей позиции, но уже помогли рынку ликвидностью. «Одной из причин подорожания биткоина является, как бы это ни было странно, банкротство американских банков. Для поддержки банковской системы ФРС были напечатаны дополнительные средства более чем на $350 млрд», — объяснил «Минфину» управляющий активами, инвестор Михаил Пацан.

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Поиск «тихой гавани»

Несмотря на то, что криптовалюты считаются одними из наиболее рискованных инвестиций, многие инвесторы убегают в них из других активов. По мнению инвестиционного эксперта Владимира Стойко, банковский кризис пошатнул доверие к классической финансовой системе, что спровоцировало переток средств в криптовалюту.

Также, по словам эксперта, сезон отчетности компаний на фондовом рынке, скорее всего, не порадует инвесторов и вполне может стать худшим со времен пандемии. «Прогнозируется падение доходов примерно на 6%. Это также побуждает инвесторов искать альтернативные активы и существенно выросший с начала года биткоин хорошо подходит для этого», — отмечает Стойко.

Схожей позиции придерживается и соучредитель сети для токенизации ценных бумаг Sologenic Боб Рас.

«Среди обострения геополитической нестабильности, проблем банковской системы и роста беспокойства по поводу резервных валют биткоин стал надежным убежищем. Этот решающий момент означает прогресс в секторе цифровых активов. Нынешнее время знаменует выход биткоина на мировую арену как грозного актива», — убежден Рас.

Так же и по мнению генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца, рост биткоина подчеркивает использование криптовалюты в качестве убежища от государственной монетарной политики, повышения процентных ставок и рисков хранения средств в традиционных банках.

Психология

Несмотря на существенный рост с начала года, биткоин торгуется все еще более чем вдвое дешевле своих пиков осени 2021 года. Для многих инвесторов те показатели остаются ориентиром, к которым криптовалюта должна рано или поздно вернуться и они опасаются не успеть приобрести ее перед очередным ралли. При этом инвесторы не принимают во внимание усиление регулирования криптосферы.

Что ждет биткоин дальше

В первую очередь, цена на главную криптовалюту будет зависеть от показателей инфляции и заявлений, или хотя бы намеков, ФРС относительно готовности смягчать свою позицию. Если рынок получит такие сигналы, это придаст горючего для укрепления позиций криптовалют.

По мнению основателя криптовалютной биржи Kyrrex Виктора Кочетова, положительная тенденция роста биткоина может сохраниться до конца апреля. После этого монета либо окончательно закрепится на определенной отметке, которую и будет удерживать до конца года, либо потеряет позиции через несколько месяцев, если экономическая ситуация в США будет ухудшаться.

Михаил Пацан предполагает, что после нынешнего подорожания криптовалюты возможна еще одна коррекция где-то до уровня $25−28 тыс., а уже после нее начнется дальнейший рост, который может даже обновить исторический максимум в $68 тыс.

Продолжения роста стоимости криптовалют ждет и аналитик компании Esperio Александр Болтян. «Ежемесячные данные по инфляции в США являются достаточно важным событием, чтобы вызвать ощутимую реакцию на крипторынке. Ведь эти данные напрямую повлияют на решение ФРС в мае. Выше уровня $30 тыс. за монету находится психологическое сопротивление $36 тыс. По техническим показателям это значимая зона, к которой будут стремиться покупатели биткоина».

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Криптовалютный рынок традиционно высоковолатилен и резкие изменения тенденций на нем были уже неоднократно. В то же время, по данным аналитической компании Santiment, на рынок начали возвращаться «киты», которые в прошлом году отсиживались в холодных кошельках. А это может гораздо ярче говорить о завершении криптозимы, чем подорожание биткоина на несколько тысяч долларов .