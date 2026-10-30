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30 октября 2026, 10:59 Читати українською

Почему взлом Binance может изменить украинские теневые схемы

29−30 октября 2026 года криптобиржа Binance подверглась масштабной хакерской атаке, из-за чего была вынуждена временно заморозить депозиты и вывод средств. О последствиях для криптоиндустрии и Украины в своей колонке на Facebook пишет политолог Вадим Денисенко.

29−30 октября 2026 года криптобиржа Binance подверглась масштабной хакерской атаке, из-за чего была вынуждена временно заморозить депозиты и вывод средств.
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Масштаб катастрофы: почему взлом Binance угрожает всей индустрии

По предварительным оценкам, инцидент задел активы на сумму около 6,3 млрд долларов. Чтобы понять уровень риска, достаточно взглянуть на показатели платформы: 335 млн. пользователей, 162,8 млрд. долларов клиентских активов и 34 трлн долларов годового оборота.

По состоянию на декабрь 2025 года биржа контролировала 38% мировой спотовой торговли криптовалютами, что в четыре раза превышает показатели ближайшего конкурента. Именно сочетание такой доли рынка, сотни миллионов пользователей и колоссальных объемов активов на хранении объясняет, почему нынешние проблемы Binance способны спровоцировать системный кризис.

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Юридическая ловушка: кто отвечает за деньги клиентов

Binance — это фактически международная группа юридических лиц, работающих под одним брендом, а не единственная компания, зарегистрированная в одной юрисдикции. Немаловажный нюанс: это не классический холдинг с прозрачной структурой собственности и единственной материнской компанией.

В случае возникновения большого ущерба не стоит рассчитывать, что все компании группы будут нести солидарную ответственность за потери. Поэтому пользователям критически важно проверить в условиях обслуживания собственного аккаунта, какое именно юридическое лицо является их контрагентом. Это гораздо важнее общеизвестного факта о связи бренда с Каймановыми островами или Абу-Даби.

Когда ждать развязки и какие сигналы обращать внимание

По состоянию на утро 30 октября расследование продолжается. Сама биржа оценивает влияние инцидента в 6,3 млрд долларов, сообщает о замораживании около 3 млрд долларов и обещает покрыть убытки.

В то же время агентство Reuters, ссылаясь на данные Chainalysis, приводит оценку не менее 5,91 млрд долларов похищенных средств, хотя окончательный масштаб и механизм взлома еще уточняются. Первые выводы можно будет сделать через 24−72 часа.

Главным сигналом станет полноценное возобновление работы биржи (открытие депозитов и вывод), а также информация о движении активов злоумышленников. Это покажет, удалось ли локализовать техническую проблему. Однако даже разблокирование средств еще не доказывает полной платежеспособности платформы — уверенно оценить риск системного кризиса можно будет не раньше чем через 7−8 дней.

Украинский след: сколько граждан под ударом и что будет по теневым схемам

По разным данным, от 6,5 до 7 млн украинцев владеют криптовалютой. Однако эту цифру нельзя автоматически сравнивать с количеством потенциально пострадавших от атаки на Binance.

Часть инвесторов держит активы на холодных кошельках, часть — на других биржах, а у некоторых вообще нет значительных остатков. Для объективной оценки риска пока не хватает ключевого показателя: какая доля украинских криптосбережений приходится именно на Binance.

В то же время, следует признать специфику рынка: большая часть теневых финансовых потоков, связанных с коррупцией, отмыванием и выводом капитала, проходит через криптовалюты, которым пока нет удобной альтернативы. Если ситуация будет разворачиваться по худшему сценарию, финансовые потери понесут миллионы украинцев, а теневому сектору придется экстренно искать новые пути для своих операций.

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Автор:
Денисенко Вадим
Политолог Денисенко Вадим
Источник: Минфин
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