На украинском межбанковском валютном рынке курс доллара снизился до 45,00−45,05 грн. В то же время на наличном рынке американская валюта стоит гораздо дороже. Среди возможных причин укрепления гривни — налоговый период, увеличение продаж валюты экспортерами и сокращение гривневой ликвидности. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На украинском межбанковском валютном рынке курс доллара снизился до 45,00–45,05 грн.

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Что происходит с курсом доллара

Как отмечает Шевчишин, котировки доллара на межбанке опустились до 45,00 грн в покупке и 45,05 грн в продаже.

В то же время, на наличном рынке ситуация существенно отличается. По приведенным им данным, курс продажи доллара в банках составляет 45,68 грн, а в обменниках — 45,86 грн.

Таким образом, разница между курсом продаж на межбанке и в обменниках достигает 81 копейку.

Почему гривна укрепляется

Шевчишин признает, что пока нет однозначного объяснения такого движения курса.

В то же время он называет несколько возможных факторов:

Налоговый период. Экспортеры могут активнее продавать валюту, чтобы получить гривну для уплаты налогов.

Операции Нацбанка. На валютный рынок могли повлиять значительные операции с валютой, в том числе связанные с потребностями Министерства финансов.

Сокращение гривневой ликвидности. Изъятие средств из банковской системы из-за операций Государственного казначейства могло ограничить спрос на валюту.

Рыночные факторы. Движение курса также может быть связано с позициями участников торгов и другими факторами, которые сложно оценить.

При этом ни одна из перечисленных причин не подтверждена как определяющий фактор текущего укрепления гривны.

Почему наличный доллар не дешевеет так же быстро

По мнению автора, значительный разрыв между межбанковским и наличным курсами говорит о том, что участники наличного рынка пока не спешат закладывать укрепление гривны в свои котировки.

В то же время, наличие такого разрыва не обязательно свидетельствует об ожидании девальвации. Наличный курс зависит также от спроса населения, расходов банков и обменников, рисков и доступности валюты.