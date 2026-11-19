Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу американского производителя чипов Nvidia с «положительного» до «стабильного» после отставки генерального директора Дженсена Хуанга. Причиной стали риски корпоративного управления и неопределенность дальнейшей стратегии компании. Об этом сообщает Bloomberg .

Moody's подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне Aa1 – это второй самый высокий уровень по шкале агентства.

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Что изменилось в рейтинге Nvidia

Moody's подтвердило кредитный рейтинг Nvidia на уровне Aa1 — это второй самый высокий уровень по шкале агентства.

Однако прогноз был снижен с «положительного» до «стабильного», что означает снижение вероятности повышения рейтинга в ближайшее время.

По оценкам Moody's, повышение кредитного рейтинга Nvidia в течение следующих 12−18 месяцев теперь маловероятно.

Старший вице-президент агентства Радж Джоши отметил, что отставка Хуанга создала неопределенность по бизнес-стратегии и финансовой политике компании.

В то же время он подчеркнул, что лидерские позиции Nvidia на рынке и его финансовом положении остаются исключительно сильными.

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Какие риски возникли после отставки Хуанга

По мнению аналитиков Moody's, одним из главных рисков является отсутствие формального плана преемственности руководства.

Кроме того, стратегия роста Nvidia в значительной степени опиралась на сеть партнерских связей Хуанга в экосистеме искусственного интеллекта.

Его отставка может повлиять на дальнейшее развитие этих отношений, инвестиционную политику и реализацию долгосрочных проектов.

Дополнительным фактором риска агентство называет возможные расследования обстоятельств, предшествовавших смене руководства. Они могут отвлекать менеджмент от операционной деятельности.

Как отреагировал рынок

Несмотря на ухудшение прогноза Moody's стоимость страхования долга Nvidia от дефолта после отставки Хуанга снизилась.

По подсчетам Bloomberg, 18 ноября пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) компании котировались на уровне 121 базисного пункта — примерно на 20 пунктов ниже, чем неделей ранее.

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Для сравнения, 12 ноября, в день объявления о смене руководства показатель в конце торгов составил 139 базисных пунктов.

Снижение стоимости CDS может свидетельствовать об ослаблении опасений инвесторов по поводу кредитных рисков компании.

По оценкам участников рынка, после отставки Хуанга Nvidia может сократить заимствование, что потенциально окажет положительное влияние на ее кредитный профиль.

Что известно о смене руководства Nvidia

12 ноября Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с должностей генерального директора и президента компании.

Временной исполняющей обязанности гендиректора назначили финансовую директор Колетт Кресс, работающую в Nvidia с 2013 года.

Кресс заявила о намерении придерживаться более дисциплинированного подхода к будущим инвестициям в цепи поставок для индустрии искусственного интеллекта.

Несмотря на кадровые изменения, Nvidia остается одним из ключевых поставщиков вычислительных мощностей для развития ИИ, а финансовые показатели продолжают поддерживать высокий кредитный рейтинг.