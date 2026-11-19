Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в октябре 2026 года снизился до -0,24 против -0,21 в сентябре. Это самый низкий показатель с марта 2023 года. В то же время, почти 88% предприятий не планируют расширять деятельность в течение следующих двух лет. Об этом свидетельствуют результаты 54 ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.
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Деловая активность продолжает ухудшаться
По данным исследования, доля предприятий, оценивающих свою деловую активность как лучшую, чем год назад, сократилась с 9,6% в сентябре до 5,4% в октябре.
В то же время доля компаний, в которых ситуация ухудшилась, снизилась с 31,1 до 29,2%.
Вместо этого все больше предприятий сообщают об отсутствии изменений — их доля выросла с 59,4% до 65,4%.
«Это тревожные показатели, которые означают, что потолок мы прошли и нужны изменения, которые лежат не в плоскости экономической, а политики безопасности», — отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.
По ее словам, ухудшение ситуации связано, в частности, с эскалацией российских атак на гражданскую инфраструктуру и предприятия, не относящиеся к оборонно-промышленному комплексу.
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Предприятия сокращают загрузку мощностей
В октябре только 6% опрошенных предприятий работали на полную мощность в отношении довоенного уровня. В сентябре таковых было 5%.
В то же время доля предприятий, работающих почти на полную мощность, сократилась с 47 до 44%.
Еще 32% компаний загружали свои производственные мощности на 50−74%, тогда как в сентябре этот показатель составил 31%.
Доля предприятий, вообще не работающих, уменьшилась с 5% до 3%.
По словам Кузяков, наибольшее снижение загрузки наблюдается именно среди предприятий, ранее почти возобновивших свою деятельность до довоенного уровня.
Почти 88% бизнеса не планируют расширение
Несмотря на ухудшение текущей деловой активности, долгосрочная неопределенность среди предпринимателей несколько снизилась.
Доля компаний, которые не могут спрогнозировать свое положение через два года, сократилась с 47,5 до 42,6%.
В то же время структура ожиданий бизнеса свидетельствует о преобладании стратегии сохранения текущей деятельности:
- 87,9% предприятий планируют оставаться на нынешнем уровне — рекордный показатель за время наблюдений;
- 8,1% рассчитывают расширять деятельность;
- 4% планируют сокращение бизнеса.
Бизнесу не хватает долгосрочных заказов
Средняя продолжительность портфеля новых заказов в октябре составила 2,6 месяца против 2,7 месяца в сентябре.
При этом 27% предприятий фактически работают без существенного запаса заказов, а только у 2% есть заказы на год вперед.
Доля компаний с портфелем заказов на один-два месяца выросла с 37% до 41%.
Самый длинный горизонт заказов зафиксирован в следующих отраслях:
- Металлургия и металлообработка — 3,5 месяца;
- Деревообрабатывающая промышленность — 3,4 месяца;
- Химическая промышленность — 3 месяца;
- Пищевая промышленность — 2,5 месяца.
Короткий портфель заказов имеет полиграфическая отрасль — всего 1,5 месяца.
Более половины предприятий ожидают роста цен
Еще одним вызовом для бизнеса остается удорожание сырья, материалов и готовой продукции.
По результатам опроса, в ближайшие три месяца:
- 58,6% предприятий ожидают роста цен на сырье и материалы;
- 58,5% прогнозируют повышение цен на готовую продукцию.
В то же время, ожидания предприятий по производству на ближайшие три-четыре месяца ухудшились: меньше компаний планируют наращивать выпуск продукции, а больше — сокращать.
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