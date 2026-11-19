Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в октябре 2026 года снизился до -0,24 против -0,21 в сентябре. Это самый низкий показатель с марта 2023 года. В то же время, почти 88% предприятий не планируют расширять деятельность в течение следующих двух лет. Об этом свидетельствуют результаты 54 ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в октябре 2026 года снизился до -0,24 против -0,21 в сентябре.

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Деловая активность продолжает ухудшаться

По данным исследования, доля предприятий, оценивающих свою деловую активность как лучшую, чем год назад, сократилась с 9,6% в сентябре до 5,4% в октябре.

В то же время доля компаний, в которых ситуация ухудшилась, снизилась с 31,1 до 29,2%.

Вместо этого все больше предприятий сообщают об отсутствии изменений — их доля выросла с 59,4% до 65,4%.

«Это тревожные показатели, которые означают, что потолок мы прошли и нужны изменения, которые лежат не в плоскости экономической, а политики безопасности», — отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузяков.

По ее словам, ухудшение ситуации связано, в частности, с эскалацией российских атак на гражданскую инфраструктуру и предприятия, не относящиеся к оборонно-промышленному комплексу.

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Предприятия сокращают загрузку мощностей

В октябре только 6% опрошенных предприятий работали на полную мощность в отношении довоенного уровня. В сентябре таковых было 5%.

В то же время доля предприятий, работающих почти на полную мощность, сократилась с 47 до 44%.

Еще 32% компаний загружали свои производственные мощности на 50−74%, тогда как в сентябре этот показатель составил 31%.

Доля предприятий, вообще не работающих, уменьшилась с 5% до 3%.

По словам Кузяков, наибольшее снижение загрузки наблюдается именно среди предприятий, ранее почти возобновивших свою деятельность до довоенного уровня.

Почти 88% бизнеса не планируют расширение

Несмотря на ухудшение текущей деловой активности, долгосрочная неопределенность среди предпринимателей несколько снизилась.

Доля компаний, которые не могут спрогнозировать свое положение через два года, сократилась с 47,5 до 42,6%.

В то же время структура ожиданий бизнеса свидетельствует о преобладании стратегии сохранения текущей деятельности:

87,9% предприятий планируют оставаться на нынешнем уровне — рекордный показатель за время наблюдений;

8,1% рассчитывают расширять деятельность;

4% планируют сокращение бизнеса.

Бизнесу не хватает долгосрочных заказов

Средняя продолжительность портфеля новых заказов в октябре составила 2,6 месяца против 2,7 месяца в сентябре.

При этом 27% предприятий фактически работают без существенного запаса заказов, а только у 2% есть заказы на год вперед.

Доля компаний с портфелем заказов на один-два месяца выросла с 37% до 41%.

Самый длинный горизонт заказов зафиксирован в следующих отраслях:

Металлургия и металлообработка — 3,5 месяца;

Деревообрабатывающая промышленность — 3,4 месяца;

Химическая промышленность — 3 месяца;

Пищевая промышленность — 2,5 месяца.

Короткий портфель заказов имеет полиграфическая отрасль — всего 1,5 месяца.

Более половины предприятий ожидают роста цен

Еще одним вызовом для бизнеса остается удорожание сырья, материалов и готовой продукции.

По результатам опроса, в ближайшие три месяца:

58,6% предприятий ожидают роста цен на сырье и материалы;

58,5% прогнозируют повышение цен на готовую продукцию.

В то же время, ожидания предприятий по производству на ближайшие три-четыре месяца ухудшились: меньше компаний планируют наращивать выпуск продукции, а больше — сокращать.