В четверг, 19 ноября, средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 1,41 грн — до 86,49 грн за литр. Дешевле стали также бензин А-92 и дизельное топливо, а автогаз незначительно подорожал. Об этом свидетельствуют данные Минфина .

В четверг, 19 ноября, средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 1,41 грн - до 86,49 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

По состоянию на 19 ноября средние цены на украинские АЗС составляют:

Больше всего за день подешевел премиальный бензин А-95 — на 1,65 грн за литр. Обычный А-95 потерял в цене 1,41 грн, а А-92 — 1,63 грн.

В то же время, дизельное топливо остается самым дорогим среди основных видов горючего — его средняя стоимость превышает 100 грн за литр.

Сколько стоит горючее в крупнейших сетях АЗС

По состоянию на 19 ноября цены на топливо в отдельных сетях составляют:

Среди указанных сетей самый дешевый бензин А-95 предлагает Авантаж 7 — 82,95 грн/л. Самая высокая цена зафиксирована на ОККО и WOG — 89,90 грн/л.

Разница между минимальной и максимальной ценой А-95 в сетях составляет 6,95 грн на литре. Следовательно, заправка 50-литрового бака может обойтись в 347,50 грн дешевле в зависимости от выбранной сети.

Самое дешевое дизельное топливо среди приведенных операторов также продает Авантаж 7 — 98 грн/л. Дороже всего — ОККО и WOG, по 103,90 грн/л.

Самая низкая цена на автогаз составляет 59,45 грн/л в сети Авантаж 7, самая высокая — 64,90 грн/л на ОККО.

Таким образом, 19 ноября на украинском рынке горючего наблюдается заметное снижение цен на бензин, тогда как стоимость дизеля меняется гораздо медленнее, а автогаз остается практически на уровне предыдущего дня.