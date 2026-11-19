Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует сократить сроки регистрации корпоративных облигаций, упростить требования к эмитентам и обновить правила выпуска акций при реорганизации компаний. Регулятор одобрил два проекта нормативных изменений, направленных на облегчение привлечения финансирования через рынок капитала. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР .

Регулятор одобрил два проекта нормативных изменений, направленных на облегчение привлечения финансирования через рынок капитала.

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Как сократятся сроки регистрации облигаций

НКЦБФР подготовила изменения в Положение № 1105, регулирующее порядок эмиссии корпоративных облигаций.

В частности, предлагается сократить сроки:

Первичная проверка документов — с 3 до 2 рабочих дней.

Регистрация публичного выпуска облигаций по базовому проспекту, а также для уже работающих на рынке эмитентов — с 10 до 7 рабочих дней.

Регистрация отчета о результатах эмиссии облигаций — с 25 до 15 рабочих дней.

Таким образом срок регистрации отчета о результатах эмиссии предлагается сократить на 40%.

Меньше документов для бизнеса

Регулятор также намерен упростить взаимодействие компаний с Комиссией.

В частности, предлагается отказаться от возврата документов без рассмотрения из-за выявленных недостатков. Эмитенты будут получать перечень замечаний с правовым обоснованием через личный кабинет и смогут исправить ошибки в рамках той же процедуры.

Кроме того, планируется отменить требование представлять отдельный перечень участников размещения облигаций и распоряжение о запрете перевода Центральному депозитарию.

Для ординарных облигаций, которые размещаются без публичного предложения, предлагается разрешить не указывать цель использования привлеченных средств.

Компаниям в районах боевых действий упростят доступ к финансированию

Отдельные изменения будут относиться к предприятиям, зарегистрированным на территориях, где ведутся боевые действия.

НКЦБФР предлагает отменить ограничения, по которым именно местонахождение такого предприятия может служить основанием для отказа в регистрации выпуска облигаций.

Соответствующий запрет сохранится только для компаний, зарегистрированных на временно оккупированных территориях.

Также регулятор предлагает разрешить отменять регистрацию выпуска облигаций, если эмитент полностью выполнил свои обязательства, но отдельный владелец ценных бумаг не предпринял необходимых действий, в частности, из-за примененных к нему санкций.

Что изменится для акционерных обществ

Второй проект НКЦБФР касается эмиссии акций при реорганизации компаний — слиянии, разделении, выделении, присоединении и преобразовании.

Документ уточняет порядок выпуска и конвертации акций, остановки и возобновления их обращения, а также отмены регистрации выпусков.

Кроме того, предлагается ввести институт независимых экспертов, которые будут анализировать условия реорганизации и готовить отчеты для акционеров и наблюдательных советов.

В то же время, регулятор отмечает, что упрощение процедур не должно ослаблять защиту инвесторов. В частности, финансовая отчетность, по которой аудитор отказался высказать мнение, не может служить основанием для выхода компании в широкий круг инвесторов.

Когда заработают новые правила

Оба проекта вынесены на общественное обсуждение.

Участники рынка имеют 20 рабочих дней для представления замечаний и предложений.

После их разработки документы должны пройти процедуры окончательного принятия и государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Следовательно, предложенные изменения пока не вступили в силу. Их цель — сократить административные барьеры для украинских компаний и сделать привлечение средств через корпоративные облигации более быстрым и доступным.