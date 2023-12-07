НКЦБФР против Минцифры: кто и как будет контролировать крипторынок

Регулятор рынка капиталов НКЦБФР и Минцифры уже несколько лет ведут изнурительную бюрократическую битву за контроль на рынке криптовалюты и других виртуальных активов. Сейчас стороны подготовили альтернативные законопроекты. В чем принципиальное отличие подходов, в колонке для NV рассказал президент International Advisers Association Эдуард Голодницкий. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сейчас, на уровне закона о предотвращении легализации доходов, закреплено право Минцифры определять политику AML (Anti-Money Laundering), а по закону о виртуальных активах — регулятором крипторынка считается НКЦБФР. Но, по факту, оба закона не работают.

В ноябре в Верховную Раду с разницей в неделю поданы два альтернативных законопроекта 10225 и 10225−1 о налогообложении виртуальных активов. Поэтому битва двух виз регулирования рынка виртуальных активов из блокчейн-конференций снова попала в стены парламента. Законопроекты сразу включают изменения в Налоговый кодекс, новую редакцию Закона «О виртуальных активах», и косметические изменения в другие законы.

История «виртуального» противостояния

В 2019 году по новой редакции Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» 361-IX Минцифра была определена AML регулятором поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (ВА).

Но через 2 года при принятии базового закона о виртуальных активах стычку за статус крипторегулятора выиграла НКЦБФР. Неожиданно во втором чтении Закона 2074-IX «О виртуальных активах» Минцифры заменили на НКЦБФР. Почему НКЦБФР? Всё просто. В ЕС за регулирование крипторынка отвечает регулятор рынка капитала European Securities and Markets Authority.

Минцифры проиграло бюрократическую «битву», но не «войну». Закон 2074-IX «О виртуальных активах» так и не вступил в силу, поскольку его положения активируются только тогда, когда примут закон о налогообложении виртуальных активов. А дискуссии о налогообложении крипты на разных экспертных и «криптанских» уровнях идут уже почти 8 лет, но до изменений в Налоговый кодекс так и не дошли. На самом деле, юридическая техника Закона 2074-IX была достаточно любительской, он сразу был не гармонизирован с MiCA, так что возможно и хорошо, что закон так и остался только бумажкой.

Разработкой «налогового» законопроекта несколько лет параллельно занималось Минцифры и НКЦБФР. Был получен грант от USAID. Из этой суммы оплатили услуги международной аудиторской компании EY, которая разработала версию законопроекта 10225 для НКЦБФР, которая одновременно отвечала бы требованиям новой регуляции ЕС Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Проект получился большим и сложным. К критике присоединился и глава «налогового» комитета ВР — Даниил Гетманцев сейчас публично подчеркивает, что НКЦБФР «провалила» задачу, потому что проект готовился достаточно долго и без публичных дискуссий.

Через 10 дней после регистрации в Раде проекта 10225 от НКЦБФР, на скорую руку был подан и альтернативный проект 10225−1 от Минцифры, который разрабатывали украинские налоговые советники.

В чем разница проектов

Если сравнивать версии новых редакций о виртуальных активах, то они очень разные — концептуально и в объемах регулирования.

Версия от НКЦБФР подробно гармонизирует с MiCA относительно жестких требований ЕС к криптопровайдерам, а проект Минцифры 10225−1 предлагает, по сравнению с этим, либеральные подходы, поскольку философия Минцифры и криптанов, что крипторынок лучше еще «взрастить». Хотя последний год лично я вижу в комитетах ВР предложение просто имплементировать нормы ЕС, а не ждать, когда вступим в ЕС и просить переходный период.

К примеру, в проекте НКЦБФР указано, что виртуальные активы не являются средством для осуществления платежей, кроме токенов электронных денег, которые могут быть только в гривне и выпущены украинскими банками. А цифровые деньги НБУ — не виртуальный актив, а будут новой формой гривны. Украинские криптобиржи должны быть расположены в Украине, а директор — быть гражданином Украины. Иностранные криптобиржи должны быть из стран ЕС или стран, акцептованных НКЦБФР и НБУ. Авторизацию рассматривают 40 дней в НКЦБФР. Предлагается бан на допуск к торгам виртуальных активов со встроенной функцией анонимизации и российских криптоактивов. Криптобиржа должна хранить проводки клиентов 5 лет. Криптопровайдеры и криптосоветники должны вносить ежегодную оплату от 425 тыс. грн в год.

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Минцифры предлагает более либеральный подход. К примеру, бессрочную авторизацию провайдеров за месяц после подачи документов за плату в 17 тыс. грн для украинских резидентов и 51 тыс. грн — для нерезидентов. Для консультации на крипторынке предлагается 10-летний период отсутствия требования авторизации. Майнинг не нуждается в авторизации.

Разница в налогообложении крипты

1. Альтернативный проект 10225−1 от Минцифры предлагает облагать НнП и НДФЛ финансовый результат «на выход из крипты». То есть когда человек отчуждает виртуальный актив (ВА) в обмен полностью или частично на деньги, товар, услугу. Базой является разница между договорной стоимостью отчуждения ВА и стоимостью приобретения или эмиссии (майнинга) ВА. Если BA обменивать на ВА, то эта операция не попадает в учет. Проект от НКЦБФР предлагает облагать налогом любое отчуждение (и обмен ВА на ВА), если оно приводит к приросту капитала.

2. Проект НКЦБФР предлагает вести отдельный учет результатов по каждому виду ВА, а альтернативный проект — два вида учета: учет по служебным токенам (utility token) и другим ВА.

3. Ставки НнП и НДФЛ по основному проекту — 18%, а в альтернативном — для финансового результата до 7 млн грн предлагают для первых 3 лет льготную ставку НДФЛ — 5%, затем ставку 9% еще 5 лет, и только через 8 лет — ставку 18%. Ясное дело, что через 8 лет стандартная ставка НДФЛ может измениться и вообще быть разбита на прогрессивную шкалу.

4. Проект НКЦБФР запрещает плательщикам единого налога операции с ВА, альтернативный — не запрещает консалтинг по ВА и отчуждение служебных токенов, эмитированных самим плательщиком ЕН.

5. Проект НКЦБФР предлагает криптопровайдерам удерживать НДФЛ из инвестиционной прибыли клиентов, а альтернативный — только подавать информацию в ГНС и хранить записи о доходах и расходах на приобретение ВА клиентами в течение 3 лет.

6. Проект НКЦБФР освобождает от НДС операции с ВА, если это не опосредованная поставка объекта гражданских по ВА по индивидуальным признакам. А альтернативный — предлагает не освобождать служебные токены.

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7. Проект НКЦБФР освобождает от НДС предоставление услуг, связанных с оборотом ВА, посредством обмена ВА и перевода. Альтернативный — освобождает любые услуги, связанные с оборотом ВА, кроме консалтинговых.