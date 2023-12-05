Биткоин может вырасти до $100 тыс. в 2024 году: крипто-боссы объяснили почему

Руководители криптовалютной индустрии говорят, что бычий рынок уже начался: в результате, криптовалюта номер один может подорожать до $100 тыс. и больше в 2024 году. На чем основаны такие прогнозы и что может помешать им сбыться, объясняет CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Разворот биткоина

Биткоин в этом году вырос более чем на 140%, и многие с оптимизмом смотрят на то, что этот рост продолжится и в 2024 году.

«Похоже, что 2023 был годом подготовки к предстоящему бычьему ралли. Но настроения очень обнадеживают в отношении 2024−25 годов», — заявил на прошлой неделе в интервью CNBC Паскаль Готье, генеральный директор Ledger.

Последний рекордный максимум цифровой валюты в размере почти $69 тыс. был достигнут в ноябре 2021 года.

С тех пор криптоиндустрия столкнулась со множеством проблем: от краха монет и проектов до банкротств и уголовных процессов. FTX — когда-то одна из крупнейших бирж в мире — рухнула, а ее основателю Сэму Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения после того, как его признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве.

Тем временем глава Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовным обвинениям и ушел с поста генерального директора компании в рамках соглашения с Министерством юстиции США об уплате штрафа в размере $4,3 млрд.

Многие в отрасли считают, что эти два дела подвели черту под проблемами, которые преследовали рынок криптовалют.

«Я думаю, что как только вы преодолеете спекулятивную фазу, с которой, я полагаю, мы почти закончили, возможно, еще не полностью, тогда вы сможете привлечь настоящих созидателей, которые сосредоточатся на развитии технологий и преодолении вызовов по всему миру, а не просто иметь гигантское цифровое казино, где люди могут торговать», — сказал на прошлой неделе в интервью CNBC Дэвид Маркус, генеральный директор Lightspark. Маркус, бывший руководитель неудавшегося проекта Facebook по созданию стабильной монеты Diem, сейчас работает над технологией, которая позволяет улучшить биткоин, как платежную сеть.

Теперь, когда эти проблемы позади, инвесторы сосредоточены на том, что отрасль считает положительным развитием. Во-первых, это растущее волнение по поводу того, что вскоре может быть одобрен биржевой фонд биткоинов, или ETF. Это может привлечь более крупных традиционных инвесторов, которые раньше не хотели прикасаться к криптовалюте.

«Я думаю, что, на самом деле, ETF означает, что биткоин становится мейнстримом, и это то, чего люди ждали», — сказал Готье.

Второе событие — это сокращение биткоинов в два раза, которое происходит каждые четыре года, и запланировано на май 2024 года. Халвинг — это когда майнеры, отдельные люди и организации, которые поддерживают сеть биткоинов, видят, что вознаграждение за их работу сокращается в два раза. Это ограничивает предложение биткоинов, которых не может быть более 21 миллиона монет, и часто является фактором нового ралли.

«Ряд участников рынка ожидают бычьего скачка через некоторое время после сокращения в два раза, но, учитывая новости о ETF, мы вполне можем начать рост до этого, оставив большинство инвесторов в стороне», — об этом CNBC рассказал Виджай Айяр, вице-президент по международным рынкам криптовалютной биржи CoinDCX.

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Будет ли биткоин по $100 тыс.

На 2024 год уже звучало несколько смелых прогнозов подобного рода.

Все началось со Standard Chartered на прошлой неделе, который подтвердил апрельское заявление о том, что к концу 2024 года биткоин достигнет $100 тыс. В банке заявили, что это будет обусловлено одобрением многочисленных ETF.

По данным CoinDesk, это будет означать рост примерно на 160%, по сравнению с пятничной ценой около $38 413.

Matrixport, которая позиционирует себя как фирма, предоставляющая криптофинансовые услуги, на прошлой неделе опубликовала заметку, в которой прогнозируется, что биткоин достигнет $63 140 к апрелю 2024 года и $125 000 — к концу следующего года.

«Исходя из нашей модели инфляции, макросреда, как ожидается, останется сильным попутным ветром для криптовалют. Ожидается очередное снижение инфляции, что побудит Федеральную резервную систему, вероятно, инициировать снижение процентных ставок», — говорится в отчете Matrixport.

«В сочетании с геополитическими противоречиями, эта здоровая доза монетарной поддержки должна подтолкнуть биткоин к новым максимумам в 2024 году».

Многие комментаторы считают, что смягчение денежно-кредитной политики поддержит биткоин, который считается рискованным активом. Между тем, некоторые рассматривают биткоин, как, своего рода, «тихую гавань», в которую можно вкладывать деньги во времена геополитических разногласий.

На вопрос, достигнет ли биткоин отметки в 100 тыс. долларов в 2024 году, Готье ответил: «Может быть», но отказался дать прогноз цены. «То, что мы видим, — это сильные фундаментальные факторы», — сказал он.

Айяр после прорыва «ключевого уровня» в $38 000 ждет рост биткоина до диапазона от $45 000 до $48 000.

Однако, он предупредил, что ралли, которое во многом основано на ожиданиях одобрения ETF, может потерпеть неудачу, если регуляторы снова отклонят продукт.

«Полный отказ от ETF также может разрушить этот процесс, поэтому определенно следует помнить об этом», — сказал он.