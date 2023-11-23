Основатель WhiteBIT об инвестиции в «Металлист 1925» и еврокубках в Харькове

Этой осенью основатель одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT Владимир Носов сообщил, что будет финансировать футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Металлист 1925». Решение стало неожиданным, учитывая, что отечественный технологический сектор, как правило, стоит в стороне от профессионального спорта. «Минфин» пообщался с Владимиром Носовым о том, почему принял такое решение, а также обсудил регулирование крипторынка в Европе и проблемы, с которыми он сталкивается в Украине.

Зачем WhiteBIT футбольные клубы и что будет дальше с «Металлист 1925»

Вы решили финансово поддержать футбольный клуб «Металлист 1925». Кто именно предоставляет клубу средства: вы, как физлицо, или криптобиржа WhiteBIT?

Наверное, как и большинство ребят, в детстве и юности я любил футбол, посещал футбольные матчи. Поэтому когда клуб оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования, я не мог не отреагировать. Без «Металлиста 1925» Харьков остался бы без Премьер-лиги.

Поддержка «Металлиста 1925» — это личная история. Это искреннее желание поддержать команду родного города, да и украинский футбол. Что касается названия роли, думаю, ближе и понятнее будет — инвестор.

Как долго сомневались, стоит ли это делать?

Как долго я сомневался? 30 августа, если не ошибаюсь, предыдущий инвестор сообщил, что не может продолжать спонсировать клуб из-за обстрелов инфраструктуры. А 3 сентября я сообщил, что «Металлист 1925» будет играть.

Как правило, подобные переговоры продолжаются месяцами: взвесить риски, оценить перспективы развития и уровень игроков, сделать финансовые расчеты, пройти несколько кругов встреч и т. п. , а еще более 400 детей, которые посещают спортивную школу.

Какие цели сейчас стоят перед клубом?

Пока задача на сезон — подняться в турнирной таблице Премьер-лиги. Дальше будем ставить новые амбициозные цели. Усилим клубную структуру новыми специалистами, но решение о любых изменениях будем принимать после закрытия сезона.

Наша главная цель — вернуть еврокубки в Харьков. Конечно, хотелось бы вернуть в Харьков домашние матчи, чтобы команды чувствовали поддержку своих. К сожалению, это зависит не от нас.

Каков бюджет «Металлиста 1925» на этот сезон, и планируете ли вы менять его со следующего?

Мы пока не готовы озвучить сумму инвестиций. Но для нас это, во всяком случае, приемлемые суммы. После начала полномасштабного вторжения расходы клуба сократились и были направлены только на самое важное. Сейчас у клуба достаточное финансирование, чтобы все команды могли продолжать играть и развиваться.

Что будет в следующем году, я пока точно сказать не могу, потому что все зависит, опять же, от того, как команды закончат текущий сезон.

Можно ли сделать украинский футбольный клуб прибыльным?

Пока говорить о прибыли рано. Я вполне отдавал себе в этом отчет, когда принимал решение об инвестировании в «Металлист 1925». Но верю, что можно построить клуб, который со временем может работать, как самостоятельный и самоокупаемый бизнес.

Что сейчас важно: вкладывать средства в развитие молодых перспективных игроков, помогать строить и развивать клубы, их собственную инфраструктуру. Пусть постепенно, но главное: придерживаться четкой стратегии. Это именно то, что мы планируем реализовать.

В конце прошлого года WhiteBIT стала партнером футбольного клуба «Барселона». Как это партнерство позволяет продвигать бренд WhiteBIT?

В целом, сотрудничество рассчитано на три года. Не буду скрывать: благодаря партнерству с «Барсой» у нас есть возможность рассказывать через их каналы о блокчейн-технологиях фанатам клуба, а их во всем мире более 500 миллионов.

Сколько стоит быть партнером «Барселоны»?

Для WhiteBIT это партнерство — в первую очередь, возможность продемонстрировать миру, как бизнес с украинскими корнями развивается и может быть надежным партнером для мощных мировых брендов. К сожалению, подробности сделки раскрывать не могу.

Почему WhiteBIT работает из Литвы и когда «переедет» в Украину

По официальным сообщениям WhiteBIT, у биржи почти 2 млн клиентов. Из каких стран больше всего ваших клиентов, какую долю на бирже занимают украинцы?

Несколько обновлю ваши данные. Сегодня у WhiteBIT более 4 млн зарегистрированных клиентов по всему миру. WhiteBIT родом из Украины, поэтому украинцев среди наших клиентов больше всего.

Но штаб-квартира WhiteBIT находится в Литве. Почему выбрали именно эту страну?

Хотелось бы рассказать хорошую историю о долгих поисках, но на самом деле все достаточно просто: мы приняли решение регистрировать компанию в Литве из-за введенного там законодательства по регуляции крипторынка.

Там действуют четкие и понятные правила криптобирж и считается, что Литва стала одной из первых стран ЕС, которая ввела разрешительную процедуру с внесением оператора и видов его деятельности в специальный реестр. Сегодня, если ты хочешь работать в юрисдикции страны, ты должен соблюдать все законодательные нормы в области предотвращения отмывания денег и финансирования незаконных организаций, иметь прозрачную структуру собственности, надежное программное и кадровое обеспечение, финансовые резервы стабильности и т. д. Безусловно, это создает благоприятную среду для развития криптобизнеса.

Читайте также: Барри Сильберт: самый молодой маклер в истории США, который создал главный криптофонд мира

Есть ли вероятность, что штаб-квартира WhiteBIT после победы в войне переедет в Украину?

Скажу так, мы не исключаем, что при условии приведения украинского законодательства к стандартам европейского регламента MiCA, WhiteBIT заработает и в юрисдикции Украины. Сойдется ли это по времени с нашей победой? Я бы искренне хотел, ведь украинский рынок — перспективный. Мы в пятерке стран по принятию криптовалют. Украина обладает большим потенциалом привлекать международные инвестиции в криптосектор. Но это все при наличии простой и демократической правовой базы.

Зачем ЕС изменил криптовалютное законодательство

ЕС ввел законодательство по регулированию крипторынка МІСА. Работать в ЕС станет сложнее?

Я лично убежден, что введение европейского регламента MiCА — это закономерная и необходимая реакция на стремительную интеграцию криптовалют во все сферы жизни общества.

Однако, важно понимать, что этот акт является базисом, так что странам нужно время для разработки собственного национального законодательства для реализации положений MiCA. Отрасли нужно будет адаптироваться, но время, по крайней мере, до июля 2024 года, у нее есть. Не исключено, что в будущем придется вносить изменения, чтобы законодательство соответствовало перманентно и быстро развивающемуся рынку.

Бесспорный плюс MiCA для европейских стран — шанс привлечь капитал в их экономики. Это уже произошло, в частности, в Литве, Эстонии, Португалии, Испании, где законодательство модернизировалось с развитием крипторынка. Сегодня они получают свои бенефиты. И говоря о WhiteBIT в этом контексте, нам удалось занять собственную нишу на глобальном финансовом рынке, именно благодаря адекватной регуляции. Украина еще движется к созданию собственного законодательства. Уверен, что победа над врагом еще больше раскроет потенциал крипторынка для Украины.

Может ли усиление регулирования крипторынка во всем мире вместе с громкими скандалами, вроде банкротства FTX, привести к тому, что централизованные криптобиржи лишатся популярности, и большинство участников рынка будут пользоваться децентрализованными?

По состоянию на февраль 2022 года на централизованные биржи приходилось около 95% биржевой криптовалютной торговли. Существенно этот показатель не изменился и не думаю, что он существенно изменится в ближайшее время. Причина — в той же регуляции.

Чтобы функционировать на регулируемом рынке цифровых активов, децентрализованным биржам нужно будет соответствовать всем нормам. А это, в частности, означает формирование открытых команд, внедрение адаптированных к европейским законам сервисов и т. п. И это четко говорит о том, что децентрализованные биржи не смогут легально существовать в том же формате, что и сейчас. Соответственно, не смогут конкурировать с централизованными.

Как меняется количество активных клиентов WhiteBIT и объемы торгов в условиях криптозимы?

Как и в любом бизнесе, на крипторынке тоже существует такое понятие, как сезонность. В настоящее время увеличивается стоимость биткоина, растет и активность пользователей.

Об оптимальных налогах для крипторынка Украины

В начале этого года Нацбанк ввел ограничения на пополнение счета криптобирж и вывод из них средств на карты украинских банков. Есть ли перспективы, что этот запрет будет снят?

Что будет дальше — под вопросом. На данный момент из-за борьбы с гемблингом и новых усиленных правил для операторов платежного рынка, операций по обмену фиата на крипту, и наоборот, банки расценивают, как высокорисковые. То есть они не проходят финмониторинг.

Чтобы вновь вернуть возможность транзакций между криптокошельками и банковскими картами, необходимо ввести систему регуляции рынка цифровых активов. Ведь, напомню, юридически криптовалюты в Украине не существует. Я так это вижу. Как только все дополнения будут внесены и закон вступит в силу, тогда и будем говорить о снятии ограничений.

В Украине идет обсуждение правил налогообложения криптовалютных доходов, уже представлены два законопроекта. Основное предложение — 19,5% на доходы от продажи криптовалюты. Как вы оцениваете подобную инициативу?

Налог в 18%+1,5% не будет стимулировать легализацию виртуальных активов, не будет отвечать потребностям рынка, не будет развивать экономику Украины. Предыдущий проект изменений в Налоговый кодекс предусматривал ставку налогообложения на уровне 5%. Это поддерживал и я лично, и криптосообщество в целом. Было бы приемлемым введение ставки в 5% для всех на 5 лет. Если эти изменения будут приняты, то это, безусловно, увеличит привлекательность Украины, с точки зрения криптоинвестиций.

О ценовых перспективах биткоина

Своего максимума биткоин достиг в конце 2021 года, а сейчас торгуется в диапазоне $35−37 тыс. Как вы думаете, сможет ли его цена еще вернуться к $60−70 тыс. за монету?

Биткоин сейчас — это главная криптовалюта мира. И если кто-то когда-нибудь его «подвинет» с первого места, то это произойдет точно не в ближайшем будущем. Сейчас мы видим, что эта криптовалюта растет. Дальше все будет зависеть от событий на рынке.

Например, в 2017 году рост биткоина до 20 тысяч долларов был спровоцирован бумом ІСО (рынок первоначального предложения монет). В 2021 году ключевую роль сыграли несколько факторов: принятие Сальвадором биткоина, как платежного средства, покупка биткоина такими компаниями, как Microstrategy, Tesla, и запуск Bitcoin ETF (биржевой инвестиционный фонд).

Читайте также: Биткоин-семья Тайхутту: почему обменяли все имущество на криптовалюту и что делают сейчас

Все, что позволит крупным игрокам вкладывать инвестиции в крипторынок, будет способствовать росту рынка и, соответственно, росту цены на биткоин.