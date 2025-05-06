Криптовалютный концлагерь: что скрывает новый закон о регулировании рынка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2025, 12:10 Читати українською

Криптовалютный концлагерь: что скрывает новый закон о регулировании рынка

Власть планирует ввести регулирование крипторынка и налоги за операции с криптой. Что именно может ожидать инвесторов уже в ближайшем будущем и какие для них возникнут риски, рассказал финансовый эксперт Даниил Монин.

Власть планирует ввести регулирование крипторынка и налоги за операции с криптой.

В Верховной Раде появился новый законопроект под номером 10225-д с главным авторством Даниила Гетманцева, и уже по первому абзацу пояснительной записки сразу понятна его суть: «Отсутствие четких норм способствует использованию виртуальных активов в незаконных операциях, включая сокрытие доходов, отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от налогов».

Ну, то есть все украинцы, которые владеют криптой, — это злодеи и террористы, поэтому этот закон нужен, чтобы поставить всех в стойло.

Я изучил этот законопроект по налогам в крипте и новую редакцию Закона «Про виртуальные активы». Даю основные тезисы:

1) Хочешь оказывать услуги с криптой для украинцев — подай заявку в Налоговую. То есть все биржи обяжут подать Заявку — не подал заявку и допускаешь украинцев к торговле — тебе штраф. После каждого года до 31-го января — подай отчет о всех операций всех физлиц и юрлиц, причем с датами операций, в налоговую. Форму определит Минфин в электронном виде. За неподачу — штраф 100 минимальных зарплат — считай, скоро 1 млн грн. За каждый день просрочки штраф +0,5 минималки. За каждую недостоверно поданную операцию или неполную — также 0,5 минимальной зарплаты.

2) Налоговые проверки по крипте с глубиной 5 лет. То есть все биржи должны хранить операции минимум 5 лет.

3) Ликвидация Дія.City режима, если компания осуществила хоть одну операцию с криптой. ФОПы на упрощённой системе не могут иметь операции с криптой, иначе, переход на общую систему.

4) Для юридических лиц — пооперационный учет всех покупок-продаж-обменов одних виртуальных активов на другие, расходов на приобретение, майнинг и самостоятельный расчет финрезерва по ставке 18%. Убытки текущего периода можно переносить в следующие периоды. Фактически дубляж всех операций на криптобиржах у себя в учете.

5) Для физлиц обмен одних виртуальных активов на другие — не есть объектом налогообложения. То есть только продажа крипты и выход в валютные ценности — объект налогообложения. Это большой плюс в законопроекте. Пока ты держишь деньги на бирже — ты не платишь налог. Поэтому тут, скорее, подход для физлиц — налог на выведенный капитал с крипты.

6) Налог на воздух. Или налог на девальвацию. Купил usdt по курсу 42, продал usdt по курсу 45 — заплати налог на разницу курса. Говорят, Минфин особо настаивал на этой норме. Ратуя, мол, в акциях такое есть. Типа, купил акцию Apple по $180 по курсу 27, продал акцию Apple по $175 по курсу 42 — заплати налог. Вместо того, чтобы убрать эту дикость с акций, законодатели ее тиражируют на крипту.

7) Вычет из налога — это покупка крипты после вступления в действие закона… Все, что было куплено до, никаким вычетам не подлежит.

8) Закон вступает в действие с 1 января 2026 года.

9) По итогам 2026 года должна быть подана декларация по доходам. В ней только в 2026 году можно вывести крипту в кеш по льготной ставке 5% + военный сбор, и такой объем отразить в декларации в специальной строке. Фактически это такой рекет государства за приобретение крипты до ввода в действие закона. Только 1 год. Иначе, налог с оборота по всем активам, приобретенным до, — ставка налога — 18% базовая ставка НДФЛ. Думаю, военный сбор также платится.

10) Основной регулятор НБУ — тот, кто в целом последние 3 года убивал рынок крипты. Дополнительный регулятор — определяет Кабмин по согласованию с НБУ.

11) Покупка товаров и услуг запрещена в законе об виртуальных активов. Не удивлен. В стиле убийства рынка от НБУ. НБУ защищает гривну и безальтернативность схем с депозитными сертификатами.

12) Не допускается к обороту крипта, собственники которой не раскрыты или находятся в офшорных зонах. Я не знаю, какое количество токенов заблокирует наш доблестный регулятор, но, думаю, список будет большой. Не удивлюсь, если туда попадет и Ton телеграмма и куча других токенов. Хотя, каким образом биржи будут это блокировать, у меня большой вопрос. Также боюсь за USDT, который запретили в Европе. Наши «запрещатели» вполне могут мотивировать его запрет походом в ЕС.

13) Налог 18% +военный сбор на все перечисления крипты (USDT) другим собственникам. По факту это равноценно выводу, но тот, кто подарил другому крипту, должен вычесть эту сумму из покупок. А у тех, кто принял крипту, просто не будет вычета, и когда он соберется вывести в кеш — то заплатит налог с оборота по ставке 18% + военный сбор. В Украине уже давно ведутся разговоры, что подобное введут по всем перечислениям на банковские карты, и только банковская тайна мешает этому. В крипте это сразу «режим по умолчанию».

14) Пока под большим вопросом операции p2p-завода денег в крипту. Будут ли они являться легальным средством подтверждения покупки крипты — думаю, вероятно, нет. Ибо по факту сейчас это перечисление USDT от одного пользователя другому — считай, отчуждение, и это может быть расценено законодателем, как бесплатная передача активов. А другого способа завода или вывода, кроме теневых схем, сейчас с криптой нет. Поэтому, если НБУ оставит запрет на возможность покупки крипты со своего счета в банке — то он изначально убивает рынок налогом 18% + военный сбор с оборота. Хотя я всё-таки надеюсь, что возможность покупать напрямую крипту или stablecoin со счета в банке появится у украинцев.

15) Финмониторингу подлежат любые переводы крипты в объеме более 45 тыс. грн. По факту $1 тыс. в 2026-м году.

16) Еще очень порадовали штрафы до 28 млн грн для физлиц и до 200 млн грн для юрлиц…, или 12,5% оборота компаний.

Просуммируем, бравады Гетманцева про легализацию рынка крипты есть ничто другое, как просто способ убийства рынка криптовалют, либо установка драконовских налогов и запретов, которые ведут к налогу на воздух, налогу на девальвацию и налогу с оборота. НБУ, если что, поможет добить рынок. У него в этом большой опыт.

Читайте также: Топ-5 стран для получения гражданства и вида на жительство для криптоинвесторов в 2025 году

Поэтому, если закон не будет изменен, получим криптоконцлагерь Украина. Ну, а украинцы будут искать пути в схемах теневой экономики и/или в смене резидентства. Потому что закон о крипте — это не о возможностях. Он о запретах, налогах и репрессиях.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 мая 2025, 12:56
#
«Тобто всі біржі зобов’яжуть подати заявку — не подав заявку і допускаєш українців до торгівлі — тобі штраф. Після кожного року до 31 січня — подай звіт про всі операції всіх фізосіб та юросіб, причому з датами операцій, до податкової. Форму визначить Мінфін в електронному вигляді» Все биржи поржут с этих требований и таким заниматься не будут, даже белые типа бинанса и байбит. Про децентрализированые я и вовсе молчу. Наши чинуши в очередной раз показали свою полную некомпетентность с требованиям к крипте как к депозитам в привате. Вот только в отличие от привата крипте плевать на местные законы. Тот же USDT даже на требования ЕС положил огромный болт, а тут ребята ждут что все биржи будут подчинятся стране третьего мира. До такого даже Нигерия не доходила, тупо бабла с бинанс хотела взять
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами