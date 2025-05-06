Криптовалютный концлагерь: что скрывает новый закон о регулировании рынка

Власть планирует ввести регулирование крипторынка и налоги за операции с криптой. Что именно может ожидать инвесторов уже в ближайшем будущем и какие для них возникнут риски, рассказал финансовый эксперт Даниил Монин.

В Верховной Раде появился новый законопроект под номером 10225-д с главным авторством Даниила Гетманцева, и уже по первому абзацу пояснительной записки сразу понятна его суть: «Отсутствие четких норм способствует использованию виртуальных активов в незаконных операциях, включая сокрытие доходов, отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от налогов».

Ну, то есть все украинцы, которые владеют криптой, — это злодеи и террористы, поэтому этот закон нужен, чтобы поставить всех в стойло.

Я изучил этот законопроект по налогам в крипте и новую редакцию Закона «Про виртуальные активы». Даю основные тезисы:

1) Хочешь оказывать услуги с криптой для украинцев — подай заявку в Налоговую. То есть все биржи обяжут подать Заявку — не подал заявку и допускаешь украинцев к торговле — тебе штраф. После каждого года до 31-го января — подай отчет о всех операций всех физлиц и юрлиц, причем с датами операций, в налоговую. Форму определит Минфин в электронном виде. За неподачу — штраф 100 минимальных зарплат — считай, скоро 1 млн грн. За каждый день просрочки штраф +0,5 минималки. За каждую недостоверно поданную операцию или неполную — также 0,5 минимальной зарплаты.

2) Налоговые проверки по крипте с глубиной 5 лет. То есть все биржи должны хранить операции минимум 5 лет.

3) Ликвидация Дія.City режима, если компания осуществила хоть одну операцию с криптой. ФОПы на упрощённой системе не могут иметь операции с криптой, иначе, переход на общую систему.

4) Для юридических лиц — пооперационный учет всех покупок-продаж-обменов одних виртуальных активов на другие, расходов на приобретение, майнинг и самостоятельный расчет финрезерва по ставке 18%. Убытки текущего периода можно переносить в следующие периоды. Фактически дубляж всех операций на криптобиржах у себя в учете.

5) Для физлиц обмен одних виртуальных активов на другие — не есть объектом налогообложения. То есть только продажа крипты и выход в валютные ценности — объект налогообложения. Это большой плюс в законопроекте. Пока ты держишь деньги на бирже — ты не платишь налог. Поэтому тут, скорее, подход для физлиц — налог на выведенный капитал с крипты.

6) Налог на воздух. Или налог на девальвацию. Купил usdt по курсу 42, продал usdt по курсу 45 — заплати налог на разницу курса. Говорят, Минфин особо настаивал на этой норме. Ратуя, мол, в акциях такое есть. Типа, купил акцию Apple по $180 по курсу 27, продал акцию Apple по $175 по курсу 42 — заплати налог. Вместо того, чтобы убрать эту дикость с акций, законодатели ее тиражируют на крипту.

7) Вычет из налога — это покупка крипты после вступления в действие закона… Все, что было куплено до, никаким вычетам не подлежит.

8) Закон вступает в действие с 1 января 2026 года.

9) По итогам 2026 года должна быть подана декларация по доходам. В ней только в 2026 году можно вывести крипту в кеш по льготной ставке 5% + военный сбор, и такой объем отразить в декларации в специальной строке. Фактически это такой рекет государства за приобретение крипты до ввода в действие закона. Только 1 год. Иначе, налог с оборота по всем активам, приобретенным до, — ставка налога — 18% базовая ставка НДФЛ. Думаю, военный сбор также платится.

10) Основной регулятор НБУ — тот, кто в целом последние 3 года убивал рынок крипты. Дополнительный регулятор — определяет Кабмин по согласованию с НБУ.

11) Покупка товаров и услуг запрещена в законе об виртуальных активов. Не удивлен. В стиле убийства рынка от НБУ. НБУ защищает гривну и безальтернативность схем с депозитными сертификатами.

12) Не допускается к обороту крипта, собственники которой не раскрыты или находятся в офшорных зонах. Я не знаю, какое количество токенов заблокирует наш доблестный регулятор, но, думаю, список будет большой. Не удивлюсь, если туда попадет и Ton телеграмма и куча других токенов. Хотя, каким образом биржи будут это блокировать, у меня большой вопрос. Также боюсь за USDT, который запретили в Европе. Наши «запрещатели» вполне могут мотивировать его запрет походом в ЕС.

13) Налог 18% +военный сбор на все перечисления крипты (USDT) другим собственникам. По факту это равноценно выводу, но тот, кто подарил другому крипту, должен вычесть эту сумму из покупок. А у тех, кто принял крипту, просто не будет вычета, и когда он соберется вывести в кеш — то заплатит налог с оборота по ставке 18% + военный сбор. В Украине уже давно ведутся разговоры, что подобное введут по всем перечислениям на банковские карты, и только банковская тайна мешает этому. В крипте это сразу «режим по умолчанию».

14) Пока под большим вопросом операции p2p-завода денег в крипту. Будут ли они являться легальным средством подтверждения покупки крипты — думаю, вероятно, нет. Ибо по факту сейчас это перечисление USDT от одного пользователя другому — считай, отчуждение, и это может быть расценено законодателем, как бесплатная передача активов. А другого способа завода или вывода, кроме теневых схем, сейчас с криптой нет. Поэтому, если НБУ оставит запрет на возможность покупки крипты со своего счета в банке — то он изначально убивает рынок налогом 18% + военный сбор с оборота. Хотя я всё-таки надеюсь, что возможность покупать напрямую крипту или stablecoin со счета в банке появится у украинцев.

15) Финмониторингу подлежат любые переводы крипты в объеме более 45 тыс. грн. По факту $1 тыс. в 2026-м году.

16) Еще очень порадовали штрафы до 28 млн грн для физлиц и до 200 млн грн для юрлиц…, или 12,5% оборота компаний.

Просуммируем, бравады Гетманцева про легализацию рынка крипты есть ничто другое, как просто способ убийства рынка криптовалют, либо установка драконовских налогов и запретов, которые ведут к налогу на воздух, налогу на девальвацию и налогу с оборота. НБУ, если что, поможет добить рынок. У него в этом большой опыт.

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Поэтому, если закон не будет изменен, получим криптоконцлагерь Украина. Ну, а украинцы будут искать пути в схемах теневой экономики и/или в смене резидентства. Потому что закон о крипте — это не о возможностях. Он о запретах, налогах и репрессиях.