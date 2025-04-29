Топ-5 стран для получения гражданства и вида на жительство для криптоинвесторов в 2025 году

Криптовалюта быстро становится ключом к открытию международных границ. Инвесторы, которые зарабатывают на вложениях в виртуальные активы, все чаще ищут дружественные к ним юрисдикции — от налоговых убежищ до стран, которые принимают крипту в рамках программ «инвестиции в обмен на гражданство». «Минфин» составил свой рейтинг лучших стран для получения гражданства и вида на жительство в 2025 году для криптоэнтузиастов.

Сразу уточним: ни одно государство в мире на данный момент не выдает паспорт за криптовалюту. Однако существуют страны, которые принимают биткоины или криптовалюту, в качестве оплаты за свои существующие программы получения гражданства за инвестиции (CBI) или вида на жительство за инвестиции (RBI).

Их дружелюбное отношение к криптовалюте проявляется не только в этом. Местные власти создают регуляторные условия для привлечения талантов и инноваций в блокчейн-пространство, облегчают для криптосферы налоговое бремя. В результате такие страны притягивают тысячи криптоинвесторов со всего мира.

Сальвадор

В декабре 2023 года правительство Сальвадора и компания — эмитент крупнейшего стейблкоина Tether USD (USDT) запустили совместную программу под названием Adopting El Salvador Freedom Visa Program. По ней можно получить гражданство Сальвадора за инвестиции $1 млн в экономику страны или эквивалент этой суммы в биткоинах (BTC) или USDT.

В рамках программы гражданство оформляется по ускоренной процедуре и получить его можно уже через 6−13 недель. По условиям программы, ежегодно 1 тыс. человек могут принять участие в получении так называемой «золотой» визы Сальвадора, владельцы которой впоследствии могут претендовать на гражданство страны. Однако основной заявитель также может включить в заявку супруга и детей, находящихся на иждивении (за каждого придется доплатить регистрационный сбор в размере $999 или эквивалент этой суммы в криптовалюте).

Чтобы претендовать на экономическое гражданство Сальвадора, заявитель должен соответствовать следующим критериям:

возраст старше 18 лет,

отсутствие судимостей или непогашенных международных ордеров,

инвестиция в размере от $1 млн либо эквивалент этой суммы в биткоинах или USDT,

соответствие требованиям проверки благонадежности, проводимой правительством,

законный источник средств и хорошая репутация.

Гражданство Сальвадора имеет немало преимуществ: страна разрешает двойное гражданство без ограничений, ее паспорт дает возможность безвизового или упрощённого въезда в 135 стран, включая Шенгенскую зону, Сингапур и Гонконг. Для криптоинвесторов — отсутствие налога на прирост капитала от операций с криптовалютами и нулевой подоходный налог на долгосрочные активы.

Антигуа и Барбуда

Это островное государство в восточной части Карибского региона открыло программу «Гражданство через инвестиции» в 2012 году. По ее условиям, необходимо сделать вложение в местную недвижимость или взнос в экономический фонд развития. Минимальный порог входа в программу составляет от $230 тыс.

Владельцы паспорта Антигуа и Барбуды имеют право безвизового или упрощенного въезда в 150 стран мира, включая все страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Гонконг и Сингапур. Также возможно оформление визы в США сроком до 10 лет.

Правительство не принимает биткоины или другие криптовалюты напрямую. Однако лицензированные агенты могут обрабатывать криптовалютные платежи, конвертируя их в фиатную валюту перед уплатой официального инвестиционного взноса.

Хотя, например, некоторые компоненты или сборы могут не подпадать под оплату криптовалютой, в частности, государственные сборы.

В стране нет подоходного налога, налога на прирост капитала и налога на наследство или богатство, что может стать ее идеальным налоговым вариантом для криптоинвестора.

Но тут нужно учитывать еще один важный момент. В последнее время страны Карибского бассейна под давлением международных организаций взяли курс на повышение региональных стандартов налоговой прозрачности.

В прошлом году Антигуа и Барбуда, а также Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Доминика подписали Меморандум о соглашении (МОС), в котором договорились увеличить минимальные инвестиции для получения гражданства. Например, ранее для получения местного паспорта в экономику Антигуа и Барбуды достаточно было вложить $100 тыс. И это не единственное новшество.

В рамках МОС проверка заявителей на получение гражданства за инвестиции будет усилена, а пять островных государств создадут общий цифровой портал для обмена информацией о заявках.

Португалия

Еще недавно Португалия считалась европейским криптоубежищем. Недавние законодательные изменения подорвали этот статус, однако страна все еще сохраняет некоторые уникальные преимущества.

По новым правилам, облагается прирост капитала при продаже криптовалюты, если активы удерживались менее календарного года. В этом случае, нерезиденту придется заплатить налог в размере 28% или progressive scale (до 48%) при включении в общий доход, хотя к физическим лицам и предприятиям применяется разный подход. Налог не придется платить с криптоактивов, которые удерживались более года.

Стейкинг, торговля или получение выплат в криптовалюте облагаются налогом, как обычный доход.

Тем не менее Мадейра, автономный североатлантический остров Португалии, сделал ставку на криптодружественность. Она предлагает уникальные налоговые преимущества с низкими ставками и инновационным подходом. Например, компании, зарегистрированные в Международном деловом центре Мадейры (MIBC), могут воспользоваться сниженной ставкой корпоративного налога в размере 5% на прибыль от международной деятельности до 31 декабря 2027 года.

На Мадейре отсутствуют налоги на наследство и дарение между близкими родственниками, что делает её привлекательной для планирования передачи активов. Кроме того, в отличие от некоторых других европейских юрисдикций, Мадейра не взимает налог на богатство, что позволяет инвесторам сохранять свои активы без дополнительного налогового бремени.

Вид на жительство доступен через популярную португальскую золотую визу. Инвестируйте €500 тыс. в местные фонды или бизнес-проекты, и вы в деле — через пять лет можно подать заявление на получение гражданства.

Это не программа прямых криптоинвестиций, но для криптоинвесторов есть возможность поучаствовать в ней. С этого года инвестиции можно сделать в новый венчурный фонд, ориентированный на поддержку экосистемы Bitcoin в Португалии. В отличие от прямых криптофондов, Unbound инвестирует не в сам биткоин, а в компании, занимающиеся связанными с биткоином инновациями, такими как исследования и разработки.

Таким образом, хотя криптовалюта не является вариантом инвестирования в резидентство, готовность страны работать с цифровыми активами делает ее стратегическим долгосрочным вложением для криптоинвесторов.

Объединенные Арабские Эмираты

Дубай известен свои быстрым внедрением инноваций, в том числе и в криптоиндустрии.

Криптоинвесторам Дубай интересен своими налоговыми правилами. Здесь нет подоходного налога, следовательно, любая прибыль от торговли криптовалютами не облагается налогом. Тут также отсутствует налог на прирост капитала. Это означает, что при продаже криптоактивов вся прибыль остается у инвестора. Также не взимается налог на наследство.

ОАЭ создали свободные зоны, такие как Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) и Abu Dhabi Global Market (ADGM), с регуляторными песочницами, разработанными для блокчейн-бизнеса. Для компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах, предусмотрены налоговые льготы. Правда, недавнее введение корпоративного налога в размере 9% означает, что ОАЭ больше не являются чистой налоговой гаванью. Но для физлиц условия остаются все еще благоприятными.

Резидентство легко получить через создание бизнеса или инвестиции в недвижимость. Конечно, стать гражданином ОАЭ не получится, но зато откроется возможность переехать в одно из самых желанных и стабильных мест проживания в мире для криптоинвесторов.

Мальта

Мальту не зря называют Островом блокчейна. Она создала фактические юридические определения для криптоактивов, внедрила закон о виртуальных финансовых активах и построила экосистему вокруг этих инноваций.

Мальта предлагает 0% налог на долгосрочные прибыли от криптовалюты, но применяет налог на доход (15%-35%) на краткосрочные сделки.

Для получения вида на жительство через инвестиции требуется покупка или аренда недвижимости и пожертвование. Гражданство возможно получить через программу MEIN.

Для получения мальтийского гражданства заявители должны внести вклад в Государственный фонд Мальты, инвестировать в одобренные правительством облигации, акции или вложиться в недвижимость. Минимальные инвестиционные требования стартуют с 600 тыс. евро с подтверждением проживания в течение 36 месяцев, или 750 тыс. для сокращенного периода проживания в течение 12 месяцев.

В зависимости от суммы инвестиций и других критериев, гражданство может быть предоставлено всего за 12 месяцев. Оно обеспечивает доступ к одному из самых сильных паспортов в мире, гражданству ЕС и праву жить, работать и путешествовать в пределах Шенгенской зоны.

Мальта — не самая дешевая страна, но это первоклассный вариант для получения доступа в ЕС без обычного антикриптовалютного багажа.