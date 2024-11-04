Криптовалютные индексы: как инвестировать в DeFi-аналоги S&P 500

В этом году биткоин вырос на 57%. Несмотря на это, он, как и весь криптовалютный рынок, остается очень волатильным, создавая проблемы даже для опытных инвесторов. Все более популярным решением для управления этими рисками становится инвестирование в криптовалютные индексы. Как это работает, расскажет «Минфин».

Что такое криптоиндекс

За 15 лет существования рынка цифровых активов для инвесторов был сформирован определенный арсенал криптоиндексов. Некоторые из них можно не только отслеживать, но и купить.

Криптовалютные индексы — это инструменты, которые позволяют инвесторам покупать корзину криптовалют, вместо отдельных активов. Это удобно для тех, кто хочет диверсифицировать портфель и снизить риски.

Купить криптовалютные индексы можно на разных платформах, в зависимости от того, какой индекс интересует инвестора. Вот несколько примеров таких площадок:

eToro — предлагает криптоиндексы, такие как Crypto Portfolio, которые включает несколько самых популярных криптовалют.

Bitwise — предоставляет возможность инвестировать в большие криптовалютные индексы через ETF (Exchange-Traded Funds), например, Bitwise 10 Crypto Index Fund.

TokenSets — это децентрализованная платформа, которая позволяет создавать или покупать токенизированные индексы из разных криптовалют.

Поговорим о каждом из них более подробно.

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Криптоиндексы eToro

eToro — это компания социального трейдинга и инвестирования многих активов со штаб-квартирой в центральном Израиле. Она сосредоточена на предоставлении финансовых услуг.

Crypto Portfolio от eToro — это инвестиционный продукт, который позволяет вкладывать в несколько криптовалют одновременно. Это так называемый Smart Portfolio, в котором eToro формирует портфель криптовалют на основе их рыночной капитализации или определенных критериев, а пользователь может купить долю этого портфеля.

Преимущества инвестирования в этот продукт

Диверсификация. Владелец портфеля автоматически инвестирует в несколько криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. eToro создает сбалансированный портфель из криптовалют разных классов и постоянно обновляет его для отображения изменений на рынке.

Пассивное управление. Не нужно самостоятельно покупать каждую криптовалюту по отдельности. eToro делает это за инвестора на основе автоматизированной стратегии, обновляя пропорции криптовалют в портфеле, в зависимости от рыночной ситуации.

Простота использования. Инвестирование в Crypto Portfolio — это более простой способ для новичков, или для тех, кто хочет избежать активного управления своими инвестициями.

Отслеживание производительности. У инвестора есть доступ к аналитике и отслеживанию производительности портфеля непосредственно на платформе eToro.

Crypto Portfolio можно купить непосредственно на платформе eToro, для этого инвестору необходимо сделать три шага:

Зарегистрироваться на eToro (если еще нет учетной записи). Пополнить свой счет на платформе (доступны разные способы, включая кредитные карты и банковские переводы). В разделе Smart Portfolios найти Crypto Portfolio и вложить в него желаемую сумму.

Smart Portfolios

Источник: etoro.com

Crypto Portfolio не является акцией, это инструмент коллективного инвестирования, где человек по факту инвестирует в набор криптовалют. Инвестор не покупает криптовалюты напрямую, а у него есть доля в автоматически управляемом портфеле. Важно понимать, что это CFD (Contract for Difference) продукт. То есть вы инвестируете в разницу стоимости активов, не обладая ими физически.

Помимо Crypto Portfolio, платформа предлагает множество вариантов индексов (портфелей) криптовалют, которые можно найти в разделе «Smart Portfolios».

Криптоиндексы Bitwise

Bitwise — это компания, которая предлагает инвестиционные продукты, связанные с криптовалютами, в частности, криптоиндексы. Она создает индексы, чтобы помочь инвесторам диверсифицировать свои вложения в цифровые активы.

Один из самых известных продуктов этой компании — Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW):

Это самый известный индекс от Bitwise.

Включает 10 самых популярных криптовалют по рыночной капитализации. Среди них Bitcoin, Ethereum и другие.

Портфель обновляется ежемесячно, чтобы отразить изменения на рынке: удалить потерявшие вес криптовалюты, и добавляя новые перспективные активы.

Индекс дает возможность инвесторам диверсифицировать свой портфель, не покупая каждую криптовалюту по отдельности.

Активы, входящие в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) по состоянию на 31 октября 2024 г.

Источник: bitwiseinvestments.com

Индексы доступные как для частных инвесторов, так и для институциональных.

Кроме Bitwise 10, компания предлагает и другие индексы, фокусирующиеся на определенных сегментах рынка криптовалют. К примеру, Bitwise DeFi Index Fund, который охватывает проекты децентрализованных финансов (DeFi).

Как можно инвестировать в Bitwise-индексы

Индексные фонды Bitwise, такие как BITW, торгуются на фондовых рынках, что позволяет инвесторам покупать их акции через брокерские счета, так же, как они покупали бы акции или ETF.

Это упрощает процесс инвестирования для тех, кто хочет получить экспозицию в криптовалюты через более традиционные финансовые инструменты.

Параллельно инвесторы также могут обратиться непосредственно в компанию Bitwise для вложения в их фонды через платформу компании.

Ключевые преимущества Bitwise-индексов

Доступ ко многим криптовалютам одновременно. Инвестор получает диверсифицированный портфель криптовалют через один инструмент.

Прозрачность и регулирование. Фонды Bitwise подчиняются регуляторам в США, что делает их более безопасными и прозрачными для инвесторов.

Простота. Покупка индексных фондов упрощает инвестиционный процесс, поскольку не нужно управлять каждой криптовалютой по отдельности.

Доходность Bitwise 10 Crypto Index Fund

Источник: Bitwise

Криптоиндексы TokenSets

TokenSets — это децентрализованная платформа для создания и инвестирования в криптоиндексы и автоматизированные стратегии портфельного управления. Она позволяет пользователям инвестировать в готовые криптоиндексы или создавать собственные на основе разных криптоактивов и стратегий. Эти «наборы» могут быть простыми криптоиндексами или сложными стратегиями, такими как автоматическая ребалансировка активов или торговля на основе рыночных сигналов.

Криптоиндексы на TokenSets состоят из корзинок нескольких криптоактивов, объединенных в один токен. Инвестируя в такой индекс, вы автоматически получаете пропорциональные частицы всех активов, которые входят в состав этого набора. Каждый индекс может быть разным по составу, стратегии и уровню риска.

В целом криптоиндексы на TokenSets можно разделить на три группы:

Простые криптоиндексы. Это корзины из нескольких криптоактивов (например, BTC, ETH, DAI). Такие наборы позволяют инвесторам получить диверсифицированный портфель без надобности в ручном управлении.

Активно управляемые индексы. Эти наборы используют алгоритмические стратегии для торговли активами, в зависимости от рыночных условий. Например, индекс может автоматически переходить из BTC в стейблкоин DAI, когда рынок становится медвежьим, и обратно в BTC — во время роста.

Индексы с фокусом на прибыльность. Это наборы, направленные на получение дополнительного дохода, например, через «yield farming» или стейкинг.

Для того, чтобы купить криптоиндексы на TokenSets, инвестору необходимо создать, если он отсутствует, или подключить уже существующий криптовалютный кошелек.

TokenSets работает на основе блокчейна Ethereum, поэтому требуется совместимый кошелек, например, MetaMask или WalletConnect. Перед подключением убедитесь, что кошелек подключен к сети Ethereum.

Далее переходим на сайт TokenSets и нажимаем «Connect Wallet», чтобы подключить кошелек.

Вам понадобится Ethereum (ETH) или другие поддерживаемые токены для покупки криптоиндекса и для оплаты транзакционных комиссий (газа). Необходимо убедиться, что у вас достаточно денег на кошельке.

На главной странице TokenSets можно просмотреть различные наборы (Sets), их состав и стратегии. У каждого набора разный уровень риска, состав активов и цели.

Выбор криптоиндексов на TokenSets

Источник: tokensets.com

Для просмотра подробной информации об индексе необходимо нажать на его название. Откроются графики доходности, состав активов и детали стратегии управления.

Для покупки выбранного набора нажимаем «Buy», вводим сумму ETH или другого актива, которую намерены инвестировать, и убеждаемся, что на кошельке достаточно ETH для покрытия комиссий.

Далее кошелек (например, MetaMask) откроется для подтверждения транзакции. Останется только просмотреть детали и подтвердить покупку. После завершения транзакции покупатель получает токены, которые представляют долю в выбранном индексе. Эти токены хранятся в кошельке покупателя и могут быть проданы, обменены или использованы в других DeFi-протоколах.

Ключевыми преимуществами инвестирования в криптоиндексы через TokenSets являются:

Автоматическое управление. TokenSets позволяет инвестировать в наборы с автоматическим управлением. Это особенно полезно для тех, у кого нет времени, знаний или желания для постоянного мониторинга рынка.

Диверсификация. Инвестируя в индекс, инвестор получает доступ к корзине активов, что помогает снизить риск, по сравнению с инвестированием в один актив.

Прозрачность. Все данные о стратегиях и доходности индексов доступны в реальном времени, что позволяет принимать более обоснованные решения.

Децентрализация. TokenSets работает на базе смарт-контрактов, то есть инвестор полностью контролирует свои активы без необходимости доверять централизованным организациям.

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Как выбрать самый лучший криптоиндекс

Криптовалютные индексы представляют собой новый этап в развитии рынка цифровых активов, предоставляя инвесторам удобный инструмент для диверсификации и пассивного управления своими портфелями. Платформы, такие как eToro, Bitwise и TokenSets, открывают разные возможности для инвестирования в криптоиндексы, в зависимости от уровня опыта и потребностей инвесторов.

eToro позволяет легко войти в мир криптоинвестиций, предлагая простой и понятный подход через свои CFD-индексы. Bitwise ориентирован на институциональных и частных инвесторов, предоставляет регулируемые продукты с фокусом на основные криптовалюты. TokenSets предлагает самые инновационные решения, сочетая децентрализацию и автоматическое управление активами, что позволяет инвесторам использовать новые алгоритмические стратегии без необходимости активного вмешательства.

В плане доходности криптоиндексы будут оказывать примерно одинаковые результаты, поскольку отслеживают одни и те же активы. При оценке по отдельным показателям, Bitwise — это безопасность, но высокая комиссия за управление (2,5%).

TokenSets — гибкость, позволяющая получить индекс любого криптонаправления, а также отсутствие комиссии за управление. Однако смарт-контракты остаются уязвимыми, так что риск потери капитала никуда не исчезает.

eToro — легко и просто, однако, это нельзя назвать инвестицией в чистом виде, поскольку торговля CFD не предполагает владения активами.