20 апреля 2026, 13:30 Читати українською

Криптопереводы из ЕС в Украину: где выигрываешь, а где теряешь до 3% на €10 000

Украинцы, которые работают, живут или временно находятся в странах ЕС, регулярно ищут удобные способы передать деньги в Украину. Для небольших сумм часто достаточно банковского перевода. Однако с крупными суммами или потребностью в наличных деньгах становится сложнее: значительная часть денег теряется на комиссиях и конвертации, а дополнительными препятствиями становятся строгие лимиты и требования к верификации. Может ли криптовалюта стать решением этой проблемы? Разбираемся дальше.

Ранее «Минфин» уже анализировал стоимость переводов через традиционные международные сервисы — MoneyGram, Western Union и Ria. Они уступали банковским переводам по цене, но оставались удобным вариантом, когда нужно было быстро обналичить средства в Украине. Криптовалюта предлагает альтернативные маршруты с меньшими ограничениями для крупных сумм. Однако, в отличие от классических сервисов, здесь нет фиксированного пути: цепочка перевода может быть длинной, а каждый ее этап — платным. Итак, действительно ли это выгодно — покажет только детальный расчет.

Криптоперевод между кошельками — дело быстрое и недорогое (комиссии сети часто составляют менее $0,5, а внутри одной биржи транзакции могут быть вообще бесплатными). Однако мы сосредоточимся на более сложном, реальном сценарии: когда отправитель начинает с фиата в ЕС, а получателю нужна именно наличная валюта в Украине.

Где наиболее выгодно купить криптовалюту в Европе?

Способ покупки криптовалюты в Европе во многом зависит от стартовых условий пользователя — в частности, от того, есть ли у него украинская или иностранная карта, доступ к Revolut, Wise или другим сервисам, украинский или европейский аккаунт на криптобирже, локальные физические обменники рядом и т. д. При этом у каждого из способов есть как свои достоинства, так и недостатки.

Поскольку крипторынок в основном ориентирован на долларовые стейблкоины, для наших расчетов мы выбрали самый ликвидный из них — USDT, который стал фактическим стандартом для украинских обменников.

Централизованные биржи

Один из самых распространенных и быстрых способов купить криптовалюту — P2P-рынок на централизованных биржах. Здесь можно купить USDT за гривну, доллар, евро, злотый или другую фиатную валюту без комиссии самой платформы, но итоговая стоимость зависит от курса в конкретном объявлении.

На практике курс при покупке USDT на P2P-рынке может оказаться как более выгодным, так и менее выгодным, чем банковский, — в зависимости от платформы, способа оплаты и баланса спроса и предложения в конкретный момент. Обычно разница находится в пределах около 0,5−1,5%, но может быть как больше, так и меньше.

К примеру, на момент проверки USDT на P2P-рынке Binance за гривну можно было купить на 1,65% выгоднее, чем по официальному банковскому курсу. То есть в случае с суммой в гривневом эквиваленте €10 000 уже на этапе входа в крипту отправитель получал около €165 премии.
Для сравнения: в тот же день покупка USDT за евро уже предусматривала переплату 1,47%, или около €147 потери на входе, а за польский злотый — около 0,9%, то есть ориентировочно €90.

Но такие соотношения не являются устойчивыми и могут быстро меняться, в зависимости от ситуации на рынке.

Для владельцев европейских банковских аккаунтов доступны также разные способы прямого пополнения кошелька на бирже для покупки USDT, но комиссии в таких случаях зависят как от самого способа, так и от конкретной платформы. Сделать это можно с валютной карты (в частности, для евро и доллара на Binance комиссия составляет 3,3%, а на WhiteBIT — 1,5%), банковским переводом SWIFT (часто без комиссии со стороны платформы, но с зачислением в течение нескольких дней и комиссиями банка 0,5−1%), через Instant SEPA (на OKX — 1 €) или с помощью сервисов, типа ZEN.COM (около 1%). На WhiteBIT пополнение возможно и с украинского аккаунта, но комиссия с гривневой карты составляет 4,5%.

В то же время в прямых способах пополнения, которые предполагают конвертацию из евро или другой валюты в долларовый стейблкоин, следует учитывать не только комиссию, но и курс. На момент проверки на разных биржах и в парах с разными валютами он был выше банковского приблизительно на 0,5%.

То есть, если пополнение происходит сразу в долларах, такой способ может быть достаточно удобным, хотя по комиссиям он не очень конкурентный, по сравнению с банками. Но с евро или другими валютами расходы могут расти. Например, если заводить с карты €10 000 через Binance, то только на этапе покупки USDT потери составят около 3,8% (3,3% комиссии + примерно 0,5% из-за курса). В деньгах это ориентировочно €380 потерь уже на входе.

Revolut

Для украинцев, у которых есть налоговое резидентство в ЕС, еще одним вариантом является использование Revolut. Сервис позволяет хранить средства в разных валютах и конвертировать их между собой по курсу, близкому к банковскому, что делает его удобным промежуточным инструментом перед покупкой криптовалюты. Если у пользователя уже есть на счету доллары, USDT можно купить сразу; если нет — лучше сначала конвертировать евро или другую валюту.

Для небольших операций в Revolut действуют минимальные фиксированные комиссии в евро — от €0,99 до €2,99, в зависимости от суммы, а для сделок от €200 уже применяется процентная комиссия: для планов Standard и Plus она составляет 1,49%, для Premium и Metal — 0,99%, а для Ultra — 0,49%.

Вывод USDT на внешний кошелек также платный. В отличие от криптобирж, Revolut взимает дополнительную сервисную комиссию около €3,5, к которой добавляется сетевая, в соответствии с выбранной сетью.

То есть для стандартного аккаунта Revolut перевод на €10 000 означал бы около €149 потери только на комиссии за покупку USDT. Отдельно пришлось бы заплатить еще около €4 за вывод на внешний кошелек (сервисная + сетевая комиссия).

Локальные физические обменники и криптоматы

Еще один вариант — локальные физические криптообменники и криптоматы в странах ЕС. Их главное преимущество в том, что купить USDT часто можно просто за наличные, без привязки к банковскому аккаунту или карте. В то же время за такую простоту приходится платить: комиссия в офлайн-обменниках обычно составляет 2,5−3%, а в отдельных случаях может достигать 4,5%. Для сумм свыше €1 000 такие точки обычно уже просят паспорт, а при больших операциях могут требовать подтверждения происхождения средств.

Похожая логика и в криптоматах, вроде Bitomat: они позволяют быстро завести наличные деньги в криптовалюту, но комиссия там ориентировочно составляет около 3%, при этом для больших сумм этот вариант менее удобный и рискованный, поэтому мы его не учитываем для примера перевода €10 000.

Украинские криптообменники в Европе

Отдельный вариант — украинские криптообменники, которые принимают переводы через SEPA, SWIFT, Wise, Revolut, PayPal и другие платежные сервисы. Их преимущество в том, что пользователь часто сразу видит финальный результат в USDT и может выбрать удобный способ оплаты без отдельной регистрации на бирже. В то же время курс в таких сервисах обычно менее выгодный, чем на P2P или при прямом банковском пополнении биржи, и может быть дороже более чем на 5%, по сравнению с межбанком.

В части таких сервисов также доступна покупка криптоактивов за наличные, но условия обычно согласовываются индивидуально, а сама опция есть далеко не во всех странах Европы и часто только для крупных сумм — ориентировочно от 10 000 USDT.

Как вывести USDT в Украине

После покупки USDT в Европе важно сразу определиться со способом вывода средств в Украине. Поскольку нам нужны именно наличные деньги, то по факту единственным вариантом остается физический криптообменник. В таком случае стейблкоины можно сразу переводить на кошелек выбранного сервиса, чтобы не добавлять лишний перевод в блокчейне и не терять деньги на сетевой комиссии.

Чтобы избежать потери средств на двойной конвертации, USDT более выгодно сразу выводить в наличный доллар, а не в евро.

Отдельную комиссию большинство украинских криптообменников обычно не взимают (хотя это правило не является универсальным, поэтому условия лучше уточнить у конкретного сервиса), а итоговый результат здесь определяет в первую очередь курс. Как и на P2P-рынке, разница с межбанком здесь обычно достигает до 1,5%, в зависимости от спреда, ликвидности и ситуации на рынке, но при выводе наличных денег она чаще работает на руку пользователю. На практике из-за большего оборота, более широкой представленности в парах и лучшей ликвидности премия на USDT часто выше, чем, например, на USDC, хотя последний в Европе лучше вписывается в регуляторный контур.

Чтобы выбрать самое выгодное предложение, можно воспользоваться агрегатором, вроде Obmify. Он не охватывает весь рынок, но дает удобный срез доступных на конкретный момент вариантов в разных городах Украины.

На момент проверки самое выгодное предложение в крупных украинских городах давало около 0,95% премии для сумм свыше 10 000 USDT. Для меньших сумм премия снижалась, а вне больших городов курс был менее выгодным: например, в Павлограде за 10 000 USDT давали примерно на 0,1% меньше номинала, тогда как в Ковеле обмен шел почти один к одному.

Какой маршрут перевода на практике наиболее выгодный?

Чтобы понять, какой способ перевода в результате наиболее выгодный, важно смотреть не на отдельные этапы, а на всю цепочку — от покупки USDT в Европе до вывода наличных в Украине. Ниже мы просчитали ключевые сценарии для перевода на сумму €10 000 (что соответствовало $11 624 по банку на момент проверки) с последующим выводом в Украине в наличном долларовом эквиваленте. В расчет включены отклонения на курсе, расходы на транзакцию в сети и премию во время кэшаута.

Способ покупки USDT на €10 000

Покупка
(курс и/или комиссии)

Потеря на переводе

Премия при выводе в долларах

Сколько получим на выходе

P2P на бирже за гривну

+1,65%

0,5 USDT

+0,95%

$11 928

+2,6%

P2P на бирже за евро

−1,47%

0,5 USDT

+0,95%

$11 561

−0,52%

С карты в евро на Binance

−3,8%

0,5 USDT

+0,95%

$11 287

-2,9%

С карты в евро на WhiteBIT

−2,0%

0,5 USDT

+0,95%

$11 498

-1,08%

Instant SEPA на OKX

−0,5% + €1 + возможна комиссия банка €1−2

0,5 USDT

+0,95%

$11 675

+0,44%

За евро через SWIFT

1−1,5%

0,5 USDT

+0,95%

$11 558−11 617

−0,06% до −0,57%

Через Revolut Standard/Plus

−1,49%

€3,5 + 0,5 USDT

+0,95%

$11 555

−0,59%

Через Revolut Premium/Metal

−0,99%

€3,5 + 0,5 USDT

+0,95%

$11 614

−0,09%

Через Revolut Ultra

−0,49%

€3,5 + 0,5 USDT

+0,95%

$11 672

+0,41%

Локальный физический криптообменник в ЕС

−2,5% до −3%

_

+0,95%

$11 441−11 382

−1,55% до −2,05%

По нашим расчетам, лучше всего в текущих условиях сработал P2P-рынок за гривну. В случае с переводом €10 000 премия на выходе в наличный доллар составляла примерно $304. Небольшой плюс давал и Instant SEPA — около $51 сверх межбанка, а также Revolut Ultra — ориентировочно $48 больше межбанковского курса.

При этом самые большие потери были при покупке криптовалюты с карты на Binance — до 2,9% от суммы из-за комиссии и курса, а также через локальный обменник — до 2,05%.

В то же время такие расчеты не следует воспринимать как постоянную формулу. В криптовалютных переводах большинство расходов или выгод формируется именно на курсе, который крайне изменчив: там, где сегодня пользователь получает премию на выходе, завтра — может зафиксировать убыток.

Поэтому для украинцев криптовалютный перевод сегодня — это не готовое решение, а, скорее, конструктор. При правильно собранном маршруте он действительно может дать лучший результат, чем традиционные сервисы. Но без внимательного выбора точки входа и выхода, его преимущества легко растворяются в курсе.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
lider2000
lider2000
20 апреля 2026, 16:23
#
Давайте теперь наороборот.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
