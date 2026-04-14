Миллионы украинцев сейчас живут между двумя странами: работают или временно проживают за границей, но помогают родителям, детям или другим близким в Украине. Поэтому переводы наличных через границу остаются для многих не разовой услугой, а привычной необходимостью. «Минфин» решил сравнить, сколько на самом деле стоит такой перевод из разных стран ЕС в Украину и какой способ сегодня оказывается дешевле.
Какой способ перевода валюты с ЕС в Украину обойдется дешевле
Сегодня у украинцев есть несколько основных способов перевести деньги из Европы в Украину: через традиционные международные сервисы, банки или криптовалюту. Но на практике разница между ними ощутима: в одном случае основные потери скрыты в комиссии, в другом — в курсе конвертации.
В этом материале мы не рассматриваем криптовалюты, поскольку они заслуживают отдельного материала, и сознательно не берем банковские переводы, так как это другой тип операций: со счетами, финмониторингом и требованиями банка к самой транзакции. Вместо этого мы сосредоточились на ситуации, которая для многих украинцев является значительно более практичной: когда нужно просто передать наличные из одной страны в другую.
MoneyGram, Western Union и Ria — какие условия и какие комиссии?
MoneyGram, Western Union и Ria — одни из самых известных международных сервисов денежных переводов, которые работают во многих странах мира и давно знакомы украинцам как простой способ быстро отправить или получить наличные. Ранее такие сервисы использовались в обоих направлениях, но сейчас в украинских реалиях ситуация изменилась. Из-за валютных правил НБУ они фактически работают прежде всего на получение средств из-за границы, тогда как отправка международных денежных переводов из Украины существенно ограничена.
MoneyGram
MoneyGram — международный сервис денежных переводов, через который можно отправлять средства в Украину онлайн или через агентские точки. В рассматриваемых странах основным способом оплаты был перевод с карты, а онлайн-банковский перевод был доступен только для Германии и Италии. В Украине деньги можно получить наличными, в частности через отделения Укрпочты, NovaPay или ПУМБ.
Лимиты на сумму разового перевода, а также комиссии в MoneyGram зависят от страны отправления, уровня верификации аккаунта, способа оплаты и метода получения средств.
Также стоит учитывать, что основная переплата в MoneyGram может формироваться не только за счет комиссии, но и из-за менее выгодного курса конвертации. Прежде всего это касается стран, где отправка идет не в евро или долларах, а также случаев, когда получатель в Украине выбирает выплату в гривне. Так, на момент проверки курс сервиса составлял 1 EUR = 48,559 UAH, тогда как в банках он был около 50,11 UAH. Поэтому оптимальный сценарий — перевод без конвертации внутри сервиса.
|
Страна
|
1 000 EUR
|
10 000 EUR*
|
португалия
|
5,99 EUR
|
11,98 EUR
|
Польша**
|
18,00 PLN
|
36,00 PLN
|
Германия
|
8,50 EUR
|
64,00 EUR
|
Испания
|
2,99 EUR
|
5,98 EUR
|
Болгария
|
5,99 EUR
|
11,98 EUR
|
Италия
|
4,99 EUR
|
9,98 EUR
* Расчет для 10 000 EUR приведен как 8 000 EUR + 2000 EUR, поскольку одним переводом такая сумма недоступна. Для большинства стран максимальная сумма разового перевода во время проверки составляла 8000 EUR, а для Болгарии — 5000 EUR.
** Здесь стоит добавить к комиссии разницу в курсе. 100 EUR в MoneyGram соответствовали 435,92 PLN, тогда как в Wise — 429,16 PLN, а в Revolut — 431,79 PLN. Это означает, что только из-за курса перевод через MoneyGram обходился примерно на 6,76 PLN дороже, чем через Wise, и на 4,13 PLN дороже, чем через Revolut, на каждые 100 EUR. С учетом комиссии совокупная переплата на 1000 EUR составляла около 85,6 PLN против Wise и 59,3 PLN против Revolut, а на 10000 EUR — уже 712 PLN и 449 PLN соответственно.
Western Union
Western Union — один из самых известных международных сервисов денежных переводов, который позволяет отправлять средства в Украину онлайн (как с банковской карты, так и через Apple Pay или Google Pay), а в отдельных случаях — и наличными через отделения. В рассматриваемых странах переводы в основном оформлялись с карты и Apple Pay/Google Pay, а вариант наличного отправления был доступен только из Германии. При этом для такого способа комиссии оказались заметно выше, чем при оплате картой.
С лимитами в Western Union тоже есть нюанс: для крупных сумм перевод приходится дробить на несколько операций. В проверенных направлениях 10000 EUR считались как несколько отдельных переводов: для Германии, Италии и Португалии — как 5000 + 5 000 EUR, а для Испании — как 3000 + 3000 + 3000 + 1000 EUR, поскольку там максимальная разовая сумма была ниже.
Отдельно важно учитывать, что нулевая комиссия не всегда означает отсутствие переплаты. В некоторых коридорах расходы смещаются в курс конвертации. Например, из Болгарии наличные в Украине можно было получить только в долларах США, а курс во время проверки составлял 1 EUR = 1,1148 USD против банковского 1,157 USD.
Из Польши выплата была доступна в USD или UAH: курс для доллара составлял 1 PLN = 0,2617 USD, а для гривны — 1 PLN = 11,7684 UAH. То есть в таких случаях смотреть нужно не только на графу fee, но и на то, по какому курсу сервис фактически конвертирует сумму.
|
Страна
|
1 000 EUR
|
10 000 EUR
|
Португалия
|
6,95 EUR
|
13,90 EUR
|
Польша
|
0 PLN
|
0 PLN
|
Германия (карта)
|
9,99 EUR
|
100,00 EUR
|
Германия (наличка)
|
20,90 EUR
|
240,00 EUR
|
Испания
|
12,99 EUR
|
54,96 EUR
|
Болгария
|
0 EUR
|
0 EUR
|
Италия
|
15,00 EUR
|
30,00 EUR
Ria Money Transfer
Ria Money Transfer — международный сервис переводов, который работает более чем в 190 странах и позволяет отправлять средства онлайн, через приложение или в партнерских точках. Точные лимиты в Ria зависят от страны проживания отправителя, страны получения и статуса верификации, поэтому сервис показывает доступную сумму уже при оформлении конкретного перевода.
Также стоит учитывать, что на сегодня Болгария для этого сервиса пока недоступна. В других проверенных странах комиссия оказалась одинаковой как при оплате картой, так и при внесении наличных в партнерском отделении.
|
Страна
|
1 000 EUR
|
10 000 EUR
|
Португалия
|
7,99 EUR
|
15,99 EUR
|
Польша*
|
30,26 PLN
|
302,64 PLN
|
Германия
|
9,0 EUR
|
50,0 EUR
|
Испания
|
9,0 EUR
|
50,0 EUR
|
Болгария
|
—
|
—
|
Италия
|
9,0 EUR
|
50,0 EUR
* В Ria из Польши на 100 EUR действует немного более выгодный промокурс, но уже на 1 000 и 10 000 EUR применяется более слабый базовый курс. На момент проверки это означало переплату около 77,29 PLN против Wise и 50,99 PLN против Revolut на сумме 1 000 EUR. Для 10 000 EUR разница возрастала уже до 772,92 PLN и 509,92 PLN соответственно.
Что касается документов, то требования во всех упомянутых выше сервисах примерно схожи. Небольшие переводы, как правило, можно оформить только с номером телефона. Но начиная от 1 000 EUR требуется паспорт или ID-карта — это стандартное требование финансового мониторинга и верификации клиента в ЕС. Для более крупных сумм, в частности от 5 000 EUR, сервис может также попросить объяснить происхождение средств.
Какой сервис перевода выгоднее на практике
Главный плюс MoneyGram, Western Union и Ria в том, что деньги в Украине можно получить относительно быстро и без лишних технических шагов, в том числе и в валюте.
Если смотреть на наши расчеты, то самым дешевым сервисом является MoneyGram, но безусловным лидером его назвать нельзя. Комиссии и итоговые потери сильно зависят от страны отправления, способа оплаты, лимитов и курса. Именно поэтому в одном коридоре более выгодным может быть один сервис, а в другом — уже другой.
|
Страна
|
MoneyGram
1000 EUR / 10 000 EUR
|
Western Union
1000 EUR / 10 000 EUR
|
Ria
1000 EUR / 10 000 EUR
|
Португалия
|
0,60% / 0,12%
|
0,70% / 0,14%
|
0,80% / 0,16%
|
Польша
|
≈1,96% / ≈1,66%*
|
≈1,89% / ≈1,89%*
|
≈1,77% / ≈1,80%*
|
Германия
|
0,85% / 0,64%
|
1,00% / 1,00% карта;
|
0,90% / 0,50%
|
Испания
|
0,30% / 0,06%
|
1,30% / 0,55%
|
0,90% / 0,50%
|
Болгария
|
0,60% / 0,12%
|
≈3,65% / ≈3,65%*
|
—
|
Италия
|
0,50% / 0,10%
|
1,50% / 0,30%
|
0,90% / 0,50%
Главная ловушка таких переводов — не только сама комиссия, но и курс конвертации. Низкая или даже нулевая комиссия еще не означает, что перевод действительно дешевый: сервис может компенсировать это менее выгодным курсом. Именно поэтому в финальной таблице мы учли вместе с заявленной комиссией сервисов потери на курсе. В результате для части направлений (*Польша и Болгария) итоговые расходы оказались заметно выше, чем казалось на первый взгляд. Кроме того, крупные суммы часто приходится дробить на несколько операций из-за установленных лимитов, что делает перевод менее удобным.
Для украинских пользователей важно и то, что такие сервисы сейчас фактически доступны прежде всего для получения средств из-за границы, тогда как возможность полноценно отправлять деньги из Украины остается ограниченной.
