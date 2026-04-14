14 апреля 2026, 15:20 Читати українською

Какой способ перевода валюты с ЕС в Украину обойдется дешевле

Миллионы украинцев сейчас живут между двумя странами: работают или временно проживают за границей, но помогают родителям, детям или другим близким в Украине. Поэтому переводы наличных через границу остаются для многих не разовой услугой, а привычной необходимостью. «Минфин» решил сравнить, сколько на самом деле стоит такой перевод из разных стран ЕС в Украину и какой способ сегодня оказывается дешевле.

Сегодня у украинцев есть несколько основных способов перевести деньги из Европы в Украину: через традиционные международные сервисы, банки или криптовалюту. Но на практике разница между ними ощутима: в одном случае основные потери скрыты в комиссии, в другом — в курсе конвертации.

В этом материале мы не рассматриваем криптовалюты, поскольку они заслуживают отдельного материала, и сознательно не берем банковские переводы, так как это другой тип операций: со счетами, финмониторингом и требованиями банка к самой транзакции. Вместо этого мы сосредоточились на ситуации, которая для многих украинцев является значительно более практичной: когда нужно просто передать наличные из одной страны в другую.

MoneyGram, Western Union и Ria — какие условия и какие комиссии?

MoneyGram, Western Union и Ria — одни из самых известных международных сервисов денежных переводов, которые работают во многих странах мира и давно знакомы украинцам как простой способ быстро отправить или получить наличные. Ранее такие сервисы использовались в обоих направлениях, но сейчас в украинских реалиях ситуация изменилась. Из-за валютных правил НБУ они фактически работают прежде всего на получение средств из-за границы, тогда как отправка международных денежных переводов из Украины существенно ограничена.

MoneyGram

MoneyGram — международный сервис денежных переводов, через который можно отправлять средства в Украину онлайн или через агентские точки. В рассматриваемых странах основным способом оплаты был перевод с карты, а онлайн-банковский перевод был доступен только для Германии и Италии. В Украине деньги можно получить наличными, в частности через отделения Укрпочты, NovaPay или ПУМБ.

Лимиты на сумму разового перевода, а также комиссии в MoneyGram зависят от страны отправления, уровня верификации аккаунта, способа оплаты и метода получения средств.

Также стоит учитывать, что основная переплата в MoneyGram может формироваться не только за счет комиссии, но и из-за менее выгодного курса конвертации. Прежде всего это касается стран, где отправка идет не в евро или долларах, а также случаев, когда получатель в Украине выбирает выплату в гривне. Так, на момент проверки курс сервиса составлял 1 EUR = 48,559 UAH, тогда как в банках он был около 50,11 UAH. Поэтому оптимальный сценарий — перевод без конвертации внутри сервиса.

Страна

1 000 EUR

10 000 EUR*

португалия

5,99 EUR

11,98 EUR

Польша**

18,00 PLN

36,00 PLN

Германия

8,50 EUR

64,00 EUR

Испания

2,99 EUR

5,98 EUR

Болгария

5,99 EUR

11,98 EUR

Италия

4,99 EUR

9,98 EUR

* Расчет для 10 000 EUR приведен как 8 000 EUR + 2000 EUR, поскольку одним переводом такая сумма недоступна. Для большинства стран максимальная сумма разового перевода во время проверки составляла 8000 EUR, а для Болгарии — 5000 EUR.

** Здесь стоит добавить к комиссии разницу в курсе. 100 EUR в MoneyGram соответствовали 435,92 PLN, тогда как в Wise — 429,16 PLN, а в Revolut — 431,79 PLN. Это означает, что только из-за курса перевод через MoneyGram обходился примерно на 6,76 PLN дороже, чем через Wise, и на 4,13 PLN дороже, чем через Revolut, на каждые 100 EUR. С учетом комиссии совокупная переплата на 1000 EUR составляла около 85,6 PLN против Wise и 59,3 PLN против Revolut, а на 10000 EUR — уже 712 PLN и 449 PLN соответственно.

Western Union

Western Union — один из самых известных международных сервисов денежных переводов, который позволяет отправлять средства в Украину онлайн (как с банковской карты, так и через Apple Pay или Google Pay), а в отдельных случаях — и наличными через отделения. В рассматриваемых странах переводы в основном оформлялись с карты и Apple Pay/Google Pay, а вариант наличного отправления был доступен только из Германии. При этом для такого способа комиссии оказались заметно выше, чем при оплате картой.

С лимитами в Western Union тоже есть нюанс: для крупных сумм перевод приходится дробить на несколько операций. В проверенных направлениях 10000 EUR считались как несколько отдельных переводов: для Германии, Италии и Португалии — как 5000 + 5 000 EUR, а для Испании — как 3000 + 3000 + 3000 + 1000 EUR, поскольку там максимальная разовая сумма была ниже.

Отдельно важно учитывать, что нулевая комиссия не всегда означает отсутствие переплаты. В некоторых коридорах расходы смещаются в курс конвертации. Например, из Болгарии наличные в Украине можно было получить только в долларах США, а курс во время проверки составлял 1 EUR = 1,1148 USD против банковского 1,157 USD.

Из Польши выплата была доступна в USD или UAH: курс для доллара составлял 1 PLN = 0,2617 USD, а для гривны — 1 PLN = 11,7684 UAH. То есть в таких случаях смотреть нужно не только на графу fee, но и на то, по какому курсу сервис фактически конвертирует сумму.

Страна

1 000 EUR

10 000 EUR

Португалия

6,95 EUR

13,90 EUR

Польша

0 PLN

0 PLN

Германия (карта)

9,99 EUR

100,00 EUR

Германия (наличка)

20,90 EUR

240,00 EUR

Испания

12,99 EUR

54,96 EUR

Болгария

0 EUR

0 EUR

Италия

15,00 EUR

30,00 EUR

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer — международный сервис переводов, который работает более чем в 190 странах и позволяет отправлять средства онлайн, через приложение или в партнерских точках. Точные лимиты в Ria зависят от страны проживания отправителя, страны получения и статуса верификации, поэтому сервис показывает доступную сумму уже при оформлении конкретного перевода.
Также стоит учитывать, что на сегодня Болгария для этого сервиса пока недоступна. В других проверенных странах комиссия оказалась одинаковой как при оплате картой, так и при внесении наличных в партнерском отделении.

Страна

1 000 EUR

10 000 EUR

Португалия

7,99 EUR

15,99 EUR

Польша*

30,26 PLN

302,64 PLN

Германия

9,0 EUR

50,0 EUR

Испания

9,0 EUR

50,0 EUR

Болгария

Италия

9,0 EUR

50,0 EUR

* В Ria из Польши на 100 EUR действует немного более выгодный промокурс, но уже на 1 000 и 10 000 EUR применяется более слабый базовый курс. На момент проверки это означало переплату около 77,29 PLN против Wise и 50,99 PLN против Revolut на сумме 1 000 EUR. Для 10 000 EUR разница возрастала уже до 772,92 PLN и 509,92 PLN соответственно.

Что касается документов, то требования во всех упомянутых выше сервисах примерно схожи. Небольшие переводы, как правило, можно оформить только с номером телефона. Но начиная от 1 000 EUR требуется паспорт или ID-карта — это стандартное требование финансового мониторинга и верификации клиента в ЕС. Для более крупных сумм, в частности от 5 000 EUR, сервис может также попросить объяснить происхождение средств.

Какой сервис перевода выгоднее на практике

Главный плюс MoneyGram, Western Union и Ria в том, что деньги в Украине можно получить относительно быстро и без лишних технических шагов, в том числе и в валюте.

Если смотреть на наши расчеты, то самым дешевым сервисом является MoneyGram, но безусловным лидером его назвать нельзя. Комиссии и итоговые потери сильно зависят от страны отправления, способа оплаты, лимитов и курса. Именно поэтому в одном коридоре более выгодным может быть один сервис, а в другом — уже другой.

Страна

MoneyGram

1000 EUR / 10 000 EUR

Western Union

1000 EUR / 10 000 EUR

Ria

1000 EUR / 10 000 EUR

Португалия

0,60% / 0,12%

0,70% / 0,14%

0,80% / 0,16%

Польша

≈1,96% / ≈1,66%*

≈1,89% / ≈1,89%*

≈1,77% / ≈1,80%*

Германия

0,85% / 0,64%

1,00% / 1,00% карта;
2,09% / 2,40% наличка

0,90% / 0,50%

Испания

0,30% / 0,06%

1,30% / 0,55%

0,90% / 0,50%

Болгария

0,60% / 0,12%

≈3,65% / ≈3,65%*

Италия

0,50% / 0,10%

1,50% / 0,30%

0,90% / 0,50%

Главная ловушка таких переводов — не только сама комиссия, но и курс конвертации. Низкая или даже нулевая комиссия еще не означает, что перевод действительно дешевый: сервис может компенсировать это менее выгодным курсом. Именно поэтому в финальной таблице мы учли вместе с заявленной комиссией сервисов потери на курсе. В результате для части направлений (*Польша и Болгария) итоговые расходы оказались заметно выше, чем казалось на первый взгляд. Кроме того, крупные суммы часто приходится дробить на несколько операций из-за установленных лимитов, что делает перевод менее удобным.

Для украинских пользователей важно и то, что такие сервисы сейчас фактически доступны прежде всего для получения средств из-за границы, тогда как возможность полноценно отправлять деньги из Украины остается ограниченной.

Несмотря на это, условия перевода могут меняться в зависимости от страны отправления, суммы и текущих акций сервиса. Сниженная комиссия или специальное предложение на первый перевод иногда действительно делает один вариант выгоднее других, но только на конкретном маршруте и в конкретный момент.

В целом MoneyGram, Western Union и Ria остаются быстрыми, известными и довольно удобными сервисами для переводов из Европы в Украину. Но их реальную стоимость определяет не отдельная цифра в тарифе, а все условия перевода в совокупности. Именно поэтому перед отправкой важно смотреть на всю картину целиком, а не только на заявленную комиссию.

Автор:
Киевская Мира
