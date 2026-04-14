Какой способ перевода валюты с ЕС в Украину обойдется дешевле

Миллионы украинцев сейчас живут между двумя странами: работают или временно проживают за границей, но помогают родителям, детям или другим близким в Украине. Поэтому переводы наличных через границу остаются для многих не разовой услугой, а привычной необходимостью. «Минфин» решил сравнить, сколько на самом деле стоит такой перевод из разных стран ЕС в Украину и какой способ сегодня оказывается дешевле.

Сегодня у украинцев есть несколько основных способов перевести деньги из Европы в Украину: через традиционные международные сервисы, банки или криптовалюту. Но на практике разница между ними ощутима: в одном случае основные потери скрыты в комиссии, в другом — в курсе конвертации.

В этом материале мы не рассматриваем криптовалюты, поскольку они заслуживают отдельного материала, и сознательно не берем банковские переводы, так как это другой тип операций: со счетами, финмониторингом и требованиями банка к самой транзакции. Вместо этого мы сосредоточились на ситуации, которая для многих украинцев является значительно более практичной: когда нужно просто передать наличные из одной страны в другую.

MoneyGram, Western Union и Ria — какие условия и какие комиссии?

MoneyGram, Western Union и Ria — одни из самых известных международных сервисов денежных переводов, которые работают во многих странах мира и давно знакомы украинцам как простой способ быстро отправить или получить наличные. Ранее такие сервисы использовались в обоих направлениях, но сейчас в украинских реалиях ситуация изменилась. Из-за валютных правил НБУ они фактически работают прежде всего на получение средств из-за границы, тогда как отправка международных денежных переводов из Украины существенно ограничена.

MoneyGram

MoneyGram — международный сервис денежных переводов, через который можно отправлять средства в Украину онлайн или через агентские точки. В рассматриваемых странах основным способом оплаты был перевод с карты, а онлайн-банковский перевод был доступен только для Германии и Италии. В Украине деньги можно получить наличными, в частности через отделения Укрпочты, NovaPay или ПУМБ.

Лимиты на сумму разового перевода, а также комиссии в MoneyGram зависят от страны отправления, уровня верификации аккаунта, способа оплаты и метода получения средств.

Также стоит учитывать, что основная переплата в MoneyGram может формироваться не только за счет комиссии, но и из-за менее выгодного курса конвертации. Прежде всего это касается стран, где отправка идет не в евро или долларах, а также случаев, когда получатель в Украине выбирает выплату в гривне. Так, на момент проверки курс сервиса составлял 1 EUR = 48,559 UAH, тогда как в банках он был около 50,11 UAH. Поэтому оптимальный сценарий — перевод без конвертации внутри сервиса.

Страна 1 000 EUR 10 000 EUR* португалия 5,99 EUR 11,98 EUR Польша** 18,00 PLN 36,00 PLN Германия 8,50 EUR 64,00 EUR Испания 2,99 EUR 5,98 EUR Болгария 5,99 EUR 11,98 EUR Италия 4,99 EUR 9,98 EUR

* Расчет для 10 000 EUR приведен как 8 000 EUR + 2000 EUR, поскольку одним переводом такая сумма недоступна. Для большинства стран максимальная сумма разового перевода во время проверки составляла 8000 EUR, а для Болгарии — 5000 EUR.

** Здесь стоит добавить к комиссии разницу в курсе. 100 EUR в MoneyGram соответствовали 435,92 PLN, тогда как в Wise — 429,16 PLN, а в Revolut — 431,79 PLN. Это означает, что только из-за курса перевод через MoneyGram обходился примерно на 6,76 PLN дороже, чем через Wise, и на 4,13 PLN дороже, чем через Revolut, на каждые 100 EUR. С учетом комиссии совокупная переплата на 1000 EUR составляла около 85,6 PLN против Wise и 59,3 PLN против Revolut, а на 10000 EUR — уже 712 PLN и 449 PLN соответственно.

Western Union

Western Union — один из самых известных международных сервисов денежных переводов, который позволяет отправлять средства в Украину онлайн (как с банковской карты, так и через Apple Pay или Google Pay), а в отдельных случаях — и наличными через отделения. В рассматриваемых странах переводы в основном оформлялись с карты и Apple Pay/Google Pay, а вариант наличного отправления был доступен только из Германии. При этом для такого способа комиссии оказались заметно выше, чем при оплате картой.

С лимитами в Western Union тоже есть нюанс: для крупных сумм перевод приходится дробить на несколько операций. В проверенных направлениях 10000 EUR считались как несколько отдельных переводов: для Германии, Италии и Португалии — как 5000 + 5 000 EUR, а для Испании — как 3000 + 3000 + 3000 + 1000 EUR, поскольку там максимальная разовая сумма была ниже.

Отдельно важно учитывать, что нулевая комиссия не всегда означает отсутствие переплаты. В некоторых коридорах расходы смещаются в курс конвертации. Например, из Болгарии наличные в Украине можно было получить только в долларах США, а курс во время проверки составлял 1 EUR = 1,1148 USD против банковского 1,157 USD.

Из Польши выплата была доступна в USD или UAH: курс для доллара составлял 1 PLN = 0,2617 USD, а для гривны — 1 PLN = 11,7684 UAH. То есть в таких случаях смотреть нужно не только на графу fee, но и на то, по какому курсу сервис фактически конвертирует сумму.

Страна 1 000 EUR 10 000 EUR Португалия 6,95 EUR 13,90 EUR Польша 0 PLN 0 PLN Германия (карта) 9,99 EUR 100,00 EUR Германия (наличка) 20,90 EUR 240,00 EUR Испания 12,99 EUR 54,96 EUR Болгария 0 EUR 0 EUR Италия 15,00 EUR 30,00 EUR

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer — международный сервис переводов, который работает более чем в 190 странах и позволяет отправлять средства онлайн, через приложение или в партнерских точках. Точные лимиты в Ria зависят от страны проживания отправителя, страны получения и статуса верификации, поэтому сервис показывает доступную сумму уже при оформлении конкретного перевода.

Также стоит учитывать, что на сегодня Болгария для этого сервиса пока недоступна. В других проверенных странах комиссия оказалась одинаковой как при оплате картой, так и при внесении наличных в партнерском отделении.