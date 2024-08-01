Как Web3 меняет инвестиции: 5 токенов, на которых зарабатывают уже сейчас

Зарабатывать на собственном Wi-Fi или автомобиле без лишних усилий, стать совладельцем дорогого объекта и самому решать, сколько денег в это инвестировать, — все это возможно с технологией Web3, которая открыла возможность токенизации.

Нам уже пришлось увидеть два предыдущих поколения — Web1 и 2, на пороге Web3. Опыт работы в Web1 был статическим и лишенным возможности создавать собственные сайты с разнообразным контентом, подобно тому, как мы делаем это сегодня. Версия Web2 объединила пользователей с помощью социальных сетей и динамических сайтов, при этом пожертвовав децентрализацией.

Концепция же Web3 обещает предоставить полный контроль над информацией в Интернете, а также создать семантическую сеть, которая позволит программам легко воспринимать и обрабатывать пользовательский контент. Технология блокчейна обеспечит децентрализацию, бесплатную цифровую идентификацию с помощью криптокошельков и открытую цифровую экономику.

Инвестиции переходят на «цифру»

Интересный кейс сейчас можно наблюдать в Вене. Год назад служба каршеринга Eloop объявила, что половина ее автопарка (100 автомобилей Tesla) токенизированы через Peaq Network. Когда какой-нибудь пользователь покупает токен, он получает часть от всего парка каршеринга.

Доход от аренды автомобилей распределяется среди владельцев токенов. Сеть Peaq Network, с помощью которой и был реализован данный кейс, строится в экосистеме Polka dot.

Нико Пруггер, сооснователь Eloop, объяснял: как только пользователь получает токен, он получает в собственность долю всего парка автомобилей, размер которой зависит от того, сколько он инвестировал в токен.

Токенизируя машину, иными словами, представляя определенные права на нее, вы получаете идеальный инструмент для того, чтобы сделать каждого заинтересованной стороной в автоматизации — надежный механизм, который никогда не будет зависеть от централизованной организации.

Леонард Дорлохтер, сооснователь Peaq, отметил, что совместное использование автомобилей — это только начало, и многие компании заинтересованы в таких вещах, как децентрализованная зарядка электромобилей, децентрализованный Uber и децентрализованная сеть камер безопасности. Такой подход срабатывает и в других отраслях.

Представьте себе, что автоматизированная фабрика смартфонов или умный склад распределяет часть своих доходов между владельцами токенов — Web3 может это сделать.

У децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN) есть такой же потенциал для обезвреживания социально-экономической бомбы замедленного действия, поскольку они обеспечивают основу автоматизированных устройств любой сложности для создания ценности от имени своих владельцев.

От смартфонов и дронов до транспортных средств, DePIN позволяет людям делать больше со своими повседневными устройствами, зарабатывая токены за предоставление реальных услуг. По мере того, как наши устройства становятся умнее, они смогут делать больше, и делая больше, они обеспечат новые варианты использования DePIN и больше возможностей для получения вознаграждений. И с этим мы снова будем заинтересованными сторонами, а не жертвами, поскольку мир переходит от централизованных инфраструктур к инфраструктурам, принадлежащим общинам.

Как автовладельцы зарабатывают с токеном DIMO

DIMO вознаграждает автовладельцев за данные из их автомобилей.

DIMO представляет собой уникальный токен в мире DePIN, целью которого является монетизация данных автомобилей. С помощью специального аппаратного устройства, который подключается к транспортному средству, программа собирает данные о его состоянии и использовании.

Эта информация становится неоценимым ресурсом для многих отраслей — от автомобилестроения до страхования и технического обслуживания. Пользователи, в свою очередь, получают вознаграждение в виде токенов DIMO, что стимулирует их активное участие в сети.

Вкладывая данные своего автомобиля в экосистему, пользователи не только получают вознаграждение, но и способствуют улучшению автомобильных услуг и продуктов. Эти сведения помогают создавать более точные алгоритмы для машиностроительной индустрии, оптимизировать страховые программы и усовершенствовать услуги по обслуживанию. Таким образом, DIMO открывает дверь в будущее, где каждый водитель становится важной частью глобальной информационной сети, способствуя прогрессу и инновациям в автомобильной индустрии.

Сегодня в DIMO подключено около 100 тыс. автомобилей. В среднем водители, которые подключились к DIMO, зарабатывают $1 250 в год, что позволяет им проходить бесплатные технические осмотры или покупать товары у партнеров с существенными скидками. DIMO существенно удешевляет владение авто.

О токене:

Созданный на базе Polygon,

Капитализация свыше $40 млн,

Циркулирующее предложение 231 млн,

Максимальное предложение 1 млрд,

Большая часть предложения будет распределена в 2025 году посредством проведения инвестиционных раундов и разблокировки токенов команды создателей.

Для подключения к сети DIMO можно использовать одноименное приложение на IOS (1Х вознаграждение) или же купить специальное устройство DIMO Macaron (2Х вознаграждение) по цене 92,95 евро, или DIMO AutoPi по цене 327,95 евро, которое дает 6Х вознаграждение.

Подключение к сети DIMO

Источник: dimo.co

DeWi бросают вызов традиционным операторам связи

Традиционные телекоммуникационные компании не могут сделать хорошую связь в любой точке мира, потому что это просто невыгодно.

Плюс ко всему, современные сети, такие как 5G, требуют иного подхода к развертыванию сети: для нормальной работы 5G нужно усеять весь город небольшими станциями, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга.

Один из способов решить эти проблемы — привлечь обычных людей к построению сетей и стимулировать их с помощью криптовалют.

Такая схема выгодна всем:

Сети будут распространяться быстрее, потому что будут строить не только централизованные компании, но и обычные люди во всем мире.

Люди будут получать вознаграждение за поддержку одного из узлов сети.

Интернет и мобильная связь будут работать более стабильно и быстрее.

Зона покрытия сети увеличится. Интернет и мобильная связь появится там, где его никогда не было.

DeWi можно сравнить с майнингом: пользователи покупают специальное оборудование, создают узел сети и получают за это вознаграждение. Только вместо блокчейна они поддерживают Wi-Fi, мобильную сеть, Bluetooth, IOT-сеть, dVPN, децентрализованные хранилища и т. д.

Пока эта модель построения телекоммуникационных сетей еще зарождается, но у нее есть многообещающие разработки. Сети DePIN, такие как Helium (HNT), создали существенные пулы на стороне поставки, поддерживая тысячи точек доступа.

Соединив свой пул точек с общенациональной сотовой сетью T-Mobile, Helium запустил Helium Mobile, чтобы продавать дешевые телефонные планы непосредственно клиентам.

Эксперимент еще на ранней стадии: около 100 тыс. абонентов и 10 тыс. поставщиков в сети. Многие скептически относятся к тому, что они когда-нибудь выйдут на промышленные масштабы, поскольку бесплатные телефоны и двухлетние эксклюзивные контракты влекут значительные расходы на переход.

График изменения стоимости токена HNT

Источник: CoinMarketCap

Хотя спрос оказался намного ниже, чем ожидали инвесторы, но будущее — за подобными проектами.

Десятилетиями крупные телекоммуникационные компании держали клиентов в долгосрочных контрактах и усложняли смену провайдера. Но это меняется. Физическая SIM-карта, которая когда-то являлась ключевой частью этой стратегии, устаревает. Новый iPhone 14 от Apple поддерживает несколько eSIM, которые являются цифровыми версиями SIM-карт, то есть теперь можно менять оператора несколькими нажатиями на телефоне вместо посещения магазина.

Это изменение существенно уменьшает затраты на переход и выравнивает условия игры, позволяя небольшим компаниям конкурировать с телекоммуникационными гигантами.

У DeWi есть преимущество в борьбе за пропускную способность на единицу: модель развертывания сообщества, принятая протоколами, такими как Helium, будет стоить дешевле, чем услуги централизованного оператора. Три крупнейших группы расходов операторов: расходы на спектр, капитальные расходы на аппаратное обеспечение и плата за обслуживание башен.

Преимущество DeWi состоит в том, что все эти три расхода передаются на аутсорсинг людям, желающим самостоятельно разместить маршрутизаторы, которые предоставляют интернет, избегая необходимости тратить деньги на аренду и башни. Оплачивая им токенами, сети DeWi позволяют членам сообщества получать часть доходов и стимулируют рост сети.

Такие же изменения происходят в облачных сервисах, поскольку такие провайдеры, как AWS, вынуждены переходить от контрактных моделей программного обеспечения, те же услуги (SAAS), к услуге с оплатой за использование (модели IAAS). Там также сети DePIN решают некоторые из самых больших мировых проблем с помощью краудсорсинга. И здесь стоит упомянуть такие проекты, как:

Filecoin (FIL),

Arweave (AR),

Akash Network (AKT),

Livepeer (LPT).

По мере ускорения перехода к IAAS проекты DePIN, такие как Helium и другие, будут продолжать отвоевывать рынок у традиционных поставщиков.

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Вызовы и потенциал токенов DePIN

Потенциал DePIN выходит за рамки только финансовых стимулов. Речь идет о революции в опыте владения. DePIN может вернуть ощущение персонализации и сообщества, но современным способом. Слишком долго криптомир был технологическим клубом с высокими барьерами входа, с точки зрения технических знаний и финансового риска. Проекты DePIN должны сосредоточиться на создании удобных интерфейсов, которые скрывают сложность технологии блокчейн. Рядовому владельцу автомобиля или другого устройства не нужно понимать разумные контракты или закрытые ключи, чтобы извлечь выгоду из этих систем.

Это мечта, у которой есть все шансы стать реальностью.

У нас есть возможность не просто революционизировать отрасли, но и фундаментально изменить то, как люди взаимодействуют с окружающим миром и получают от него ценность.

Принципы, применяемые DePIN к транспортным средствам или телекоммуникациям, можно распространить практически на любой физический актив. Ваш дом может заработать токены, сделав вклад в децентрализованную энергосистему. Ваш смартфон может быть вознагражден за участие в распределенной вычислительной сети. Ключевым является создание систем, которые предлагают пользователям немедленные ощутимые преимущества, одновременно строя путь к более децентрализованному, ориентированному на пользователя будущему. Речь идет об использовании технологии блокчейн не как самоцели, а как инструмента для улучшения нашего взаимодействия с физическим миром.