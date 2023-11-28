Два варианта налогообложения криптовалют: что депутаты готовят рынку

В ноябре в Верховную Раду один за другим внесли сразу два законопроекта, которые регулируют отечественный крипторынок . Оба документа напоминали наработки Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и вносились депутатами из фракции «Слуга народа». Однако, в Нацкомиссии после проверки подтвердили, что их проект серьезно изменили, и объяснили различия. «Минфин» разобрал документы с юристами и профучастниками.

Борьба законопроектов

В Украине давно ждут появления законодательной базы под операции с криптовалютой. Пока в стране действует лишь рамочный закон, принятый перед большой войной (17 февраля 2022 года). Но он не объясняет, как платить налоги с операций, в которых задействованы виртуальные активы, и других важных моментов работы с ними.

Поданные сейчас законопроекты (№ 10225 и № 10225−1) как раз и закрывают эти законодательные дыры.

Автор первого (№ 10225), депутат Александр Сова, в пояснительной записке емко сформулировал назначение законопроекта: «Целью проекта является введение легального и работающего рынка виртуальных активов в Украине и определение правил их налогообложения». Его коллега Антон Швачко, автор второго законопроекта на ту же тему (№ 10225−1), анонсировал такую же задачу, а еще добавил, что «благоприятные условия налогообложения доходов от операций с виртуальными активами должны создать новый источник поступлений в государственный бюджет».

Изначально по рынку гулял слух о том, что Сова продвигает документ Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и внешне законопроект № 10225 действительно напоминал наработки НКЦБФР. Однако, регулятор опроверг нам эту версию.

«Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде 7 ноября 2023 года под номером 10225, не является идентичным с законопроектом НКЦБФР. Он имеет то же название и общую структуру, но отличается рядом положений, особенно в отношении налогообложения операций с виртуальными активами. Учитывая, что „налоговый“ раздел документа значительно отличается от нашего законопроекта, можно предположить, что над ним работали специалисты Министерства финансов и Государственной налоговой службы», — разъяснил «Минфину» в эксклюзивном комментарии член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

Он напомнил, что законопроект Комиссии разрабатывался совместно с представителями Ernst&Young при поддержке проекта USAID Financial Sector Reform. Документ прошел публичные обсуждения в формате Консультационного совета по вопросам регулирования виртуальных активов со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей государственных и правоохранительных органов, специалистов рынка виртуальных активов и представителей депутатского корпуса. Всего поступило почти 200 комментариев, 33 из них были учтены. После этого законопроект согласовывали с Минфином, Минцифры, Минюстом, Госфинмониторингом и Нацбанком — Бойко заверил, что окончательная редакция документа готовилась с учетом всех их замечаний.

Также важен европейский нюанс — законопроект НКЦБФР выверялся на соответствие европейскому праву и согласовывался с рекомендациями Евросоюза в рамках заявки Украины на членство в ЕС.

Хотя автором второго законопроекта (№ 10225−1) официально является Антон Швачко, ему также помогали готовить его специалисты Минцифры. И это уже публично подтвердил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Ожидаем, что парламент поддержит проект закона и поможет развить новые цифровые отрасли. Ведь поддержка бизнеса — это фундамент экономического роста Украины», — отметил Федоров.

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Налоги и ставки для криптовалют

Главный вопрос, на который отвечают оба законопроекта, — по налоговым ставкам для криптовалюты. Но ответы разные в обоих случаях.

Законопроектом № 10225 предусмотрен 18%-й налог на прибыль.

«По факту, как для хозяйствующих субъектов, так и для физических лиц, осуществляющих операции по отчуждению виртуальных активов, будет действовать одинаковая ставка налога. Однако, ФОПам и физическим лицам необходимо будет платить еще и 1,5% военного сбора. Также установлено, что как юридические лица, так и физические лица-предприниматели не смогут быть плательщиками единого налога первой — третьей групп, если совершают операции по отчуждению виртуальных активов», — объяснил «Минфину» адвокат, арбитражный управляющий, руководитель Харьковского офиса юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Андрей Литвин.

Налог также придется заплатить тем, ко получит криптовалюту в подарок.

«Если физлицо дарит виртуальный актив физлицу, то подарок, по общему правилу, облагается налогом по ставке 5% от его рыночной стоимости. Если дарителем или одаряемым выступает нерезидент, ставка налога составит 18%. По нулевой ставке будут облагаться подарки в пользу членов семьи дарителя первой и второй степеней родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные, родные братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки).

При этом инвестиционный ущерб, возникающий в результате дарения виртуального актива, не будет учитываться при определении общего финансового результата операций с виртуальными активами", — уточнил нам важные нюансы адвокат, партнер ECOVIS Бондар & Бондар Александр Повар.

Вторым законопроектом (№ 10225−1) предлагается более щадящее налогообложение на первое время. Базовая ставка такая же, как описано выше, — 18%. Это ставка для инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами. Однако, предусмотрены и серьезные льготы на ближайшие годы.

«Законопроектом № 10225−1 для физлиц предусмотрены пониженные ставки налога с инвестиционной прибыли от операций с виртуальными активами, которые не превышают 7 млн грн в течение одного отчетного года. В течение трех первых лет с даты вступления в силу закона — 5%, а в течение следующих пяти лет — 9%», — объяснила «Минфину» CEO национального платежного сервиса UAPAY Юлия Федосюк.

5%-я ставка — это как раз то, на чем настаивало криптовалютное сообщество для частных инвесторов, для физлиц с небольшой прибылью, которой решили считать 7 млн грн. Чтобы успокоить налоговые службы и Минфин, пониженное налогообложение хотят утвердить в виде временной льготы на 8 ближайших лет с такой лесенкой:

первые 3 года — 5%;

последующие 5 лет — 9%;

дальше — 18%.

В НКЦБФР уточнили, что в своем базовом законопроекте также предлагали льготное налогообложение (общих доходов от продажи), но при меньших инвестициях — в размере 100 минимальных зарплат, что сейчас составляет 670 тыс. грн.

«Было предложено, чтобы выручка от продажи виртуальных активов подлежала налогообложению для физических лиц по ставке 5%, если такие виртуальные активы находились в собственности налогоплательщика более одного года. Однако, даже при таких предложениях, которые позволили бы облагать налогом только действительно существенные доходы и стимулировать долгосрочное инвестирование в виртуальные активы, НКЦБФР получила немало отзывов от рынка, что подход с применением стандартных ставок не приемлем», — рассказал «Минфину» Юрий Бойко из Комиссии.

Можно не сомневаться, что криптосообщество не поддержит законопроект № 10225 из-за высоких налоговых ставок (18% + 1,5%) и без льгот. Однако, в НКЦБФР не уверены, что в ходе рассмотрения документа в Раде законодатели все же пойдут на более мягкие условия налогообложения.

«Уже понятно, что введение пониженной ставки налога, например, 5%, для всех операций с виртуальными активами потребует пересмотра такой ставки и для операций с ценными бумагами. В противном случае, мы получаем юридический арбитраж между рынком капиталов и рынком виртуальных активов, когда токенизация соответствующих активов будет использоваться исключительно для получения меньшей ставки налога», —спрогнозировал Бойко.

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Переоценка, обмен и другие нюансы налогообложения

Налоговые ставки — это еще не все, важно учитывать ряд нюансов, заложенных в законопроектах. Например, если виртуальный актив дарится юридическому лицу, то его финансовый результат до налогообложения налогом на прибыль увеличивается на сумму расходов, связанных с безвозмездным получением виртуальных активов.

«Внедряемые законопроектом № 10225 принципы налогообложения операций с виртуальными активами, в целом, схожи с принципами налогообложения операций с ценными бумагами. Как и в отношении ЦБ, плательщикам налога на прибыль предлагается отдельно определять общий финансовый результат от операций с виртуальными активами в момент их продажи или иного отчуждения», — уточнил Александр Повар.

Финансовый результат (прибыль/убыток) будет определяться, как сумма доходов, полученных от продажи или иного отчуждения виртуальных активов за минусом их стоимости. В зависимости от характера финансового результата (положительный или отрицательный), последний будет уменьшать/увеличивать общий финансовый результат до налогообложения.

«В то же время, в отличие от операций с ценными бумагами, финансовый результат до налогообложения плательщиками налога на прибыль будет увеличиваться на сумму расходов, связанных с эмиссией (созданием) виртуальных активов. А сами операции по эмиссии (созданию) виртуальных активов, определенных индивидуальными признаками, будут облагаться НДС. Чем обусловлена такая специфика в подходах к операциям по эмиссии (созданию) виртуальных активов — объяснить сложно», — говорит Александр Повар.

Это одно из отличий законопроекта № 10225 от изначальной наработки НКЦБФР.

«Наш законопроект предполагал, что создание виртуальных активов, их переоценка и обмен одних виртуальных активов на другие не приводят к возникновению налогооблагаемого дохода», — объяснил Юрий Бойко из Комиссии.

Согласно второму законопроекту, № 10225−1, налогооблагается инвестиционная прибыль от отчуждаемых активов.

«Если упрощенно и не вдаваясь в термины, это доход от отчуждения виртуального актива минус затраты на приобретение виртуального актива и минус расходы, связанные с приобретением виртуальных активов», — уточнила Юлия Федосюк.

Там также уточнили, что, по законопроекту № 10225−1, продажей виртуального актива считается:

Классическая продажа за денежные средства.

Расчет за приобретенные товары (за исключением виртуальных активов), работы, услуги.

«То есть, если человек, условно, покупая телевизор, рассчитывается виртуальными активами, такая сделка считается продажей виртуального актива», — объяснила Юлия Федосюк.

Юристы уже сейчас предвидят проблемы с документальным подтверждением расходов на крипту, на которые должен уменьшаться доход.

«Для определения затрат на приобретение виртуального актива необходимо иметь документально подтвержденные суммы, что в контексте специфики сферы — не актуально. Ведь большинство пользователей просто не имеют (и не имели) возможности такие операции подтвердить документально (особенно те, кто делал это не через криптобиржи). Соответственно, встает вопрос, каким образом будут подтверждаться соответствующие суммы и каким образом будут подаваться расчеты по инвестиционному доходу от подобных операций», — признал старший юрист Asters Андрей Тищенко.

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Кто проконтролирует налоги по крипте

Контролировать правильную уплату налогов будут налоговые агенты. Например, это могут быть учреждения, работающие (выпускающие) электронные деньги, криптобиржи или другие операторы организованного рынка капитала, инвестиционные компании (фирмы), депозитарные учреждения и даже банки.

Но все они должны пройти авторизацию в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Зарубежные биржи и другие лица-нерезиденты Украины не являются налоговыми агентами. Если актив будет продаваться через них, его собственник-налоговый резидент Украины должен будет уплатить налоги самостоятельно», — объяснил Андрей Литвин.

А вот декларацию о доходах физлицам, которые работают с криптовалютой, придется подавать в любом случае, вне зависимости от того, был ли удержан налог налоговым агентом, или нет. Это предусмотрено законопроектом № 10225.

Кого допустят к работе с виртуальными активами

Юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Иван Пшик уточнил требования законопроекта № 10225 к украинским поставщикам услуг, связанным с виртуальными активами:

Функционировать в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью.

Находиться на территории Украины и предоставлять здесь хотя бы часть услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Хотя бы один из директоров должен быть резидентом Украины и иметь здесь место эффективного управления.

Обеспечить соответствие организационным, операционным, пруденциальным требованиям, а также требованиям к членам органов управления, отдельных видов услуг (связанных с оборотом виртуальных активов).

Пройти авторизацию у регулятора и быть внесенным в реестр.

«Предполагается, что авторизация будет осуществляться по заявительному принципу. Регулятор будет обнародовать информацию об осуществлении авторизации в соответствующем реестре», — уточнил Иван Пшик.

В фондовой Комиссии «Минфину» сообщили, что будут устанавливать плату за свои услуги, но намекнули, что она не будет завышенной.

«За прохождение авторизации НКЦБФР установит плату за предоставление административных услуг, которая будет рассчитываться, исходя из принципа возмещения наших расходов, связанных с предоставлением таких услуг», — сказал Юрий Бойко.

Юристы же объяснили, что иностранные юрлица (включая криптобиржи, зарегистрированные за пределами Украины) будут иметь право оказывать у нас услуги, связанные с оборотом виртуальных активов, если они основаны в странах-членах ЕС (или других государствах, определенных НКЦБФР по согласованию с НБУ), и также при прохождении процедуры авторизации у украинского регулятора.

Если в законопроекте № 10225 ключевым регулятором является Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, то в законопроекте № 10225−1 она даже не упоминается. Здесь регулятор — Минцифры, и все правила устанавливает и контролирует именно это министерство.

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Проверки и финмониторинг

Оба законопроекта предполагают проведение финансового мониторинга в ходе сделок с виртуальными активами. Власти хотят знать, что операции проводятся с чистыми деньгами, и будут запрашивать информацию об их происхождении. В целом, применяются те же принципы, что и при операциях с ценными бумагами. А в законопроекте № 10225−1 Минцифры даже поставил себя в один ряд с Госфинмониторингом, который следит в Украине за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Субъект первичного финансового мониторинга, предоставляющего услуги по переводу виртуальных активов получателю, обязан информировать Министерство цифровой трансформации о фактах отсутствия информации о плательщике (инициаторе перевода)/получателе перевода в порядке, установленном Министерством цифровой трансформации Украины», — говорится в этом документе.

Основной принцип криптовалют — это анонимность и свободное перемещение активов. Потому криптоактивисты негативно настроены в отношении финмониторинга в этой отрасли. Хотя власти считают, что в этом не будет проблем.

«В самом факте наличия соответствующих требований по финансовому мониторингу мы не видим проблем, ведь такие требования вводятся с целью предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. А не для применения ограничений к гражданам, которые совершают прозрачные операции.

В то же время, мы понимаем, что важнейшим фактором в этом вопросе является имплементация существующих и будущих положений законодательства соответствующими субъектами финансового мониторинга. В этой связи Комиссия намерена подготовить надлежащую подзаконную правовую базу, и осуществлять мониторинг за соблюдением поставщиками услуг риск-ориентированного подхода, в том числе, по результатам рассмотрения жалоб граждан", — прокомментировал ситуацию Юрий Бойко из НКЦБФР.

Юристы же отмечают, что Украина будет вынуждена адаптировать свой финмониторинг операций с виртуальными активами к европейским требованиям.

«В июне 2023 года, вместе со вступлением в силу МiCA, был принят «Регламент о переводе средств» в Евросоюзе (TFR), предусматривающий отслеживание переводов криптоактивов на уровне с традиционными денежными переводами. Фактическая имплементация регламента будет опираться на принцип «travel rule», который предполагает, что любая информация об источнике актива и его бенефициаре должна «путешествовать» вместе с транзакцией и храниться у обеих сторон транзакции.

Новые правила будут охватывать транзакции на сумму более 1 000 евро, когда привлечены кошельки, управляемые поставщиками криптоактивных услуг. Правила не будут применяться к p2p-переводам, которые осуществляются без поставщика", — объяснил Андрей Тищенко из Asters.

Разработчики законопроектов считают, что рынок сможет адаптироваться к новым требованиям. Например, законопроект № 10225 вступает в силу через год после его опубликования, кроме положений, регулирующих авторизацию поставщиков услуг для виртуальных активов, — они должны заработать через 6 месяцев после официального обнародования документа.

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Что говорят криптоигроки

Оба законопроекта (№ 10225 и № 10225−1) еще даже не рассматривались в Верховной Раде. Сейчас мало кто верит, что они будут приняты в исходных редакциях.

«Законопроект № 10225 не пройдет Верховную Раду, потому что он губителен для страны, развития крипторынка и всех сопутствующих бизнесов», — высказал свое мнение «Минфину» основатель первой украинской криптовалютной биржи Kuna.io, президент Ассоциации «Блокчейн Украины» Михаил Чобанян.

Профессиональные участники крипторынка хотят основательной проработки базовых правил.

«Мы уже начали разрабатывать национальную стратегию развития крипторынка в Украине, когда закончим, обязательно покажем ее публике и властям. Готовы с ними сотрудничать, обсуждать свои предложения, как это делают наши коллеги с представителями демократий в США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Японии и пр. Там идет общественная дискуссия и нарабатываются ключевые механизмы с профучастниками. Аналогичный процесс готовы наладить и в Украине с участием специалистов Минцифры, Нацбанка, НКЦБФР, Налоговой службы и прочих ведомств. Результатом должна стать рабочая нацстратегия и проработанная под нее нормативная база и инструменты», — объяснил «Минфину» Чобанян.

Недавно было проведено глобальное исследование крипторынка, которое презентовали Ukraine Economic Outlook, Kuna Family и Ассоциация «Блокчейн Украины». В нем говорится, что Украина с 2016 года по 2022-й потеряла из-за отсутствия регуляции $48,8 млрд.

В эту сумму потерь входит все — от недополученных доходов населения и государства в госбюджет до заработков украинских майнеров. Например, потери майнеров оценивают в $7,5 млрд, при том, что Украина продолжительное время имела ключевое конкурентное преимущество — низкие цены на электроэнергетику.

Профучастники считают, что при правильном подходе к организации крипторынка, он сможет обеспечить нашей стране крупные поступления буквально с первых лет.

«Первой целью нацстратегии должен стать заработок, по меньшей мере, $10 млрд — для бизнеса, населения, и, конечно же, госбюджета. Это минимум, с которого начнем и дальше будем развивать этот рынок. При правильном движении и поддержке он может стать одним из сильнейших в мире, и дать Украине еще более солидную отдачу», — уточнил Михаил Чобанян.

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Блокировки счетов за крипту

Пока же работа с криптовалютами в Украине не урегулирована, и криптоинвесторы уже на практике страдают от этого. Это подтверждается жалобами граждан, которые публикуются на сайте «Минфин», а именно претензиями от клиентов Приватбанка и monobank (Универсал Банк), которые сообщают о блокировках и принудительном закрытии счетов после совершения сделок с виртуальными активами.

В своих ответах на эти жалобы банки ссылаются на законодательство о финансовом мониторинге, отмечая, что видят в операциях клиентов нарушения по этой части. Хотя юристы уверяют, что сделки с криптой не являются незаконными в Украине.

«Нельзя утверждать, что торговля виртуальными активами незаконна до принятия законопроекта. Просто эта отрасль не урегулирована, а сделки по купле-продаже виртуальных активов не всегда имеют надлежащее правовое и документарное оформление, что и послужило основанием для блокировки счетов в большинстве случаев. С принятием законодательства таких ситуаций станет меньше», — считает Андрей Литвин из ЮФ «Ильяшев и партнеры».

Более того, даже фондовый регулятор (НКЦБФР) не считает сделки с криптовалютами противозаконными.

«Сейчас такая деятельность не считается „незаконной“, но „неурегулированной“. Потому что действует принцип — разрешено то, что не запрещено. Но нужно осознавать, что „неурегулированная“ деятельность относится к очень рискованной. В настоящее время сделки с виртуальными активами не регулируются нормами действующего законодательства, что, в свою очередь, не делает такие операции автоматически незаконными. Для того, чтобы понять, почему физическому лицу или физическому лицу-предпринимателю заблокирован банковский счет, нужно проанализировать операции конкретного клиента по соответствующему счету», — прокомментировал ситуацию Юрий Бойко из Комиссии.

У людей есть основания для обжалования в судах действий банкиров.