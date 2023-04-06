Крипта по наследству: что нужно сделать, чтобы ее передать и получить

В современном мире активы могут иметь разные формы — от традиционных акций и облигаций до новейших криптовалют. Как передать криптовалюты по наследству — расскажет «Минфин».

Кейс Мэтью Меллона

Мэтью Меллон, миллиардер из списка Forbes, богатый предприниматель из семьи американских банкиров (Mellon Financial Corporation), в 2018 году внезапно скончался в гостиничном номере в Канкуне. Он вошел в список миллиардеров благодаря своим инвестициям в Ripple. К моменту смерти его криптокапитал составлял примерно $1 млрд, почти $200 млн из них была в XPR.

Обычно криптоактивы хранят:

в кастодиальных кошельках

на аппаратных кошельках

на mobile wallet

или на локальном программном кошельке

К бумажнику, в котором хранится валюта, можно получить доступ только с помощью закрытого ключа. Так что с одной стороны, нужно хранить ключ в безопасности и конфиденциальности. А с другой стороны, если ваши близкие или личный представитель не знают, где найти ключ или не могут получить доступ к нему, ваши наследники могут не получить ваши криптоактивы по наследству.

Именно это произошло с семьей Меллона. Когда семья начала разбираться с финансовыми делами, выяснилось, что криптоактивы в завещании указаны не были. Ни один человек в его семье не имел доступа к секретному ключу и не знал, где он.

Вместо того, чтобы предоставить семье или адвокатам доступ к нему, Мэтью Меллон хранил ключи от XRP на устройствах под именами разных людей в разных местах по всей стране.

Все это время XPR сильно колебался в цене, семья теряла миллионы. После получения доступа к кошелькам выяснилось, что у Меллона был заключен отдельный договор с Ripple, по которому он мог продавать XPR лишь небольшими «порциями». А значит, семья не могла продать большую долю активов, чтобы уплатить долги Меллона и его налоговые задолженности.

Как нужно действовать

Если ваши криптоактивы хранятся на кошельке (речь идет как о холодных, так и горячих кошельках), то передача их по наследству очень проста.

1. Необходимо, чтобы наследник знал о существовании такого кошелька;

2. У него должны быть ключи доступа к этому кошельку.

Дело в том, что если вы даже укажете криптокошелек в завещании и наследник официально получит его по наследству без ключей доступа, активы будут безвозвратно потеряны.

Отсюда следует и другое решение вопроса — указать в завещании ключи доступа к криптокошельку, тем самым ограничить доступ наследника к криптоактивам до тех пор, пока завещание не будет обнародовано, а наследство оформлено согласно действующему законодательству.

С централизованными криптобиржами вопрос о наследстве решается несколько сложнее.

Первое, что необходимо сделать — это сообщить будущему наследнику, что у вас есть счет на криптобирже и на нем хранятся цифровые активы. Если предоставление такой информации наследнику вы считаете нецелесообразным, тогда следует указать данные аккаунта на бирже в завещании, желательно с информацией для доступа к этому аккаунту. Чем больше информации вы укажете (название биржи, сайт, контакты, номер аккаунта…) тем легче наследнику будет получить наследство цифровые активы.

Если у наследника есть доступ к вашему аккаунту, то он беспрепятственно сможет перевести активы с вашего аккаунта на свой. С точки зрения морали нет никаких препятствий это сделать, поскольку еще при жизни вы предоставили ему этот доступ и не возражали против таких действий.

Если все же есть желание строго соблюдать закон, то можно специальным договором доверительного управления, оформленным у нотариуса, предоставить возможность управлять счетом наследнику. Это самый простой способ передачи криптовалюты по наследству.

Чтобы никоим образом не нарушать закон и быть уверенным, что активы попадут именно тому человеку, которому вы хотели бы их передать после смерти, тогда нужно оформить нотариально заверенное завещание. Остальные наследники, если они есть, без надлежаще оформленного завещания и наследства могут обжаловать право собственности в суде.

Когда дело дошло до завещания и наследства и у наследника (-ов) отсутствует доступ к аккаунту, тогда необходимо обращаться в службу поддержки криптобиржи. Начать необходимо с открытия аккаунта на бирже — это упростит обращение в службу поддержки, а в будущем на этот аккаунт будут переведены полученные по наследству цифровые активы.

Обязательно проверьте аккаунт, чтобы снять все ограничения на операции с цифровыми активами. Далее обращаемся в службу поддержки биржи.

Пример продемонстрируем на Binance, поскольку у большинства украинцев открыты аккаунты именно на этой торговой платформе. Переходим на главную страницу биржи, входим в свой аккаунт.

После входа нажимаем значок сообщения в правом нижнем углу экрана.

Откроется окно общения со службой поддержки. Там будет множество готовых ответов на часто задаваемые вопросы. Жмем «Посмотреть все».

В открывшемся списке выбираем «Наследование аккаунта».



После вы будете перенаправлены на страницу апелляции по наследству.



На этой странице становится ясно, что для передачи цифровых активов по наследству на Binance в завещании обязательно необходимо указать email, подвязанный к аккаунту, и номер счета.

На других биржах требования могут отличаться, поэтому следует указать как можно больше данных.

Какие еще подводные камни

У наследника в процессе получения наследства возникнут дополнительные расходы по переводу документов на английский язык и их заверение нотариусом. Если отправить документы без перевода, то есть риск получения отказа на получение наследства.

Какие еще документы понадобятся:

Идентификационный документ умершего (паспорт, ID карта, водительское удостоверение, загранпаспорт)

Идентификационный документ бенефициара (паспорт, ID карта, водительское удостоверение, загранпаспорт)

Завещание, разрешение на наследство. То есть документ, удостоверяющий право на наследство

Если запрос осуществляется от имени других людей, то должно быть поручение.

После того, как все поля заполнены и документы загружены, нажимаем кнопку «отправить» и ждем ответа службы поддержки. Если все сделано правильно, активы будут переведены на аккаунт наследника.

В случае, если право собственности на цифровые активы так никто и не предъявил, они должны перейти в собственность государства.

После смерти человека часто возникают проблемы передачи его активов наследникам. Решение этих проблем еще при жизни чрезвычайно важно, ведь неправильно оформленное наследство может привести к безвозвратным потерям.

Вывод прост: если вы инвестор в цифровые активы, то вам следует заранее позаботиться о том, что будет с вашими криптосбережениями, если вас не станет. Семье Меллона повезло: они получили доступ к наследственным активам. Правда, на это понадобилось три года и множество судебных исков.