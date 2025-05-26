Где рассчитаться криптой в Испании и Португалии

В Украине продолжается активное обсуждение новых законодательных норм, которые будут регулировать использование криптовалюты. На этом фоне «Минфин» решил узнать, как эти вопросы решают другие страны мира, и обратил внимание на Испанию и соседнюю Португалию, которую еще несколько лет назад называли криптовалютным раем.

Криптовалютная гавань

Самая известная в мире семья криптоэнтузиастов Тайхутту в 2022 году решила поселиться в Португалии. Славу эта семья снискала благодаря тому, что в 2016 году продали все свое имущество, потратили деньги на биткоины и отправились в длительные путешествия, рассказывая о них в социальных сетях. В то время один биткоин стоил около $900, а потому дальнейший рост криптовалюты позволял им продолжать беззаботные путешествия.

За время длительного путешествия семья пожила в 40 странах, но когда в конечном итоге решила осесть, ее выбор пал на Португалию. Здесь они открыли несколько баров, ресторан, школу парусного спорта, компанию по организации досуга. Повсюду предприниматели принимают оплату в биткоинах.

Причиной переезда именно в эту страну стали не только солнечная погода и бесконечные пляжи, но и отсутствие к тому времени налогообложения криптодоходов. Эти льготы вместе с «золотыми» визами и упрощением покупки жилья иностранцами страна ввела ради привлечения инвесторов и выхода из долгового кризиса.

В 2023 году правительство решило, что Португалия уже завела достаточно международного капитала, а ее рынок жилья перегревается. Поэтому «золотые» визы были отменены, а для криптодоходов введены налоги.

Но, несмотря на это, семья Тайхутту осталась в Португалии, ведь налогообложение криптодоходов здесь все равно достаточно лояльное. Страна ввела налог в 28% на доходы от продажи криптовалюты, но только в том случае, если она принадлежала человеку меньше года. Если же срок дольше — доходы от нее не облагаются налогом вообще. Таким образом государство решило стимулировать долгосрочные инвестиции и подзаработать на трейдерах. Вместе с тем последним дали возможность переносить убытки от торговли криптой на несколько последующих лет и уменьшать на их сумму налогооблагаемый доход, чтобы уменьшать налогооблагаемую базу.

В Испании налогообложение более жесткое. Здесь облагаются доходы из криптовалюты после ее продажи, независимо от срока владения ею. Ставка зависит от суммы прибыли. Если заработали менее 6 тыс. евро — 19%, до 50 тыс. евро — 21%, до 200 тыс. — 23%. Самая высокая ставка предусмотрена в случае годовой прибыли более 300 тыс. евро — 28%.

Можно ли торговать за криптовалюту

В обоих государствах существует только одно определенное законодательством платежное средство — евро. В то же время предприятиям разрешено принимать платежи в криптовалюте, главное требование для такой операции — чтобы и у продавца, и у покупателя было желание провести такую операцию.

Такие правила основываются как на национальной, так и европейской практике. В частности, на следующих актах:

1. Суд Европейского Союза: по делу Хедквист было определено, что биткоин является прямым средством оплаты между принимающими операторами.

2. Верховный суд Испании: в решении Уголовной палаты было определено, что криптовалюты могут использоваться в любой двусторонней транзакции, если обе стороны их принимают.

3. Пятая директива ЕС: устанавливает, что виртуальные валюты не имеют правового статуса денег, но признают, что они приняты людьми как средство обмена.

По факту в Испании расчеты в криптовалюте легализованы с 2015 года, хотя и могут быть более сложными для торговцев из-за перевода и хранения средств.

В 2023 году Европейский парламент ратифицировал общий для ЕС закон, которым регулируется крипторынок (MiCA). В том числе он ввел правила лицензирования компаний, обслуживающих виртуальные активы, контроля стейблкоинов, мер по предотвращению отмывания денег через криптовалюту и т. д. В то же время вопрос торговли товарами или услугами по крипте документ обходит стороной и не будет влиять на ту практику, которая существует сейчас.

«Внедрение MiCA устанавливает единые правила для всего ЕС: лицензирование провайдеров, обязательный KYC, прозрачность транзакций. Это создает предпосылки для большей легализации криптовалютной инфраструктуры, но не делает крипту официальной валютой», — пояснили «Минфину» в компании 1654.exchange.

Что можно купить за крипту в Испании и Португалии

Несмотря на старания правительства Португалии, построить полноценную криптовалютную гавань в стране не удалось. Здесь, так же, как и в соседней Испании, расчеты за криптовалюту не стали популярными.

«В обеих странах криптовалюта остается нишевым инструментом для расчетов. Ее чаще используют как инвестиционный актив, а не как средство платежа. Прием крипты в офлайн-магазинах встречается, но это, скорее, исключение. Обычно такую услугу предоставляют компании в сфере технологий, туризма или цифровых фрилансеров. Самые распространенные формы расчетов криптой — оплата с помощью криптокарт или платежных шлюзов», — отмечают в 1654.exchange.

В Португалии криптовалютные платежи, в частности, принимают следующие компании:

Luzboa — энергетическая компания, позволяющая оплачивать криптой счета за электроэнергию.

Algarve Tips NL — туристический сервис в городе Алгарве; биткоином можно оплатить бронирование вилл, разнообразные развлечения.

Prometheus International — агентство недвижимости, работающее в Лиссабоне и на Мадейре.

Xiaomi Portugal — местный ритейлер китайского бренда электроники.

Bitcoin Beach Bar — бар на побережьях в городе Лагос, основанный семьей Тайхутту.

В Испании также существует ряд компаний, которые ввели прием платежей по криптовалюте:​

Telefónica — крупнейшая телекоммуникационная компания Испании, принимает криптовалюту на своем маркетплейсе цифровых решений Tu.com.

Casual Hoteles — сеть отелей, представленная в Мадриде, Валенсии и других городах.

Piso Barato Inmobiliaria — агентство недвижимости, позволяющее как арендовать, так и покупать недвижимость за биткоин.

Spain Homes — еще одно агентство недвижимости.

Cepsa — местная сеть АЗС.

Vueling — авиакомпания, где можно купить билеты за криптовалюту.

Ruul — фриланс-биржа, позволяющая работникам получать оплату в крипте.

Отдельно стоит отметить несколько развивающихся в Испании необычных проектов. Bitcoin Rock Cafe, которое находится в городе Виго, не просто принимает оплату в биткоинах (как можно догадаться из названия), но и финансируется благодаря токенизации своих акций на блокчейне. Основатели проекта отмечают, что их цель не только кормить людей, но и популяризировать криптовалюту. Сеть надеется расширяться и открыть свои заведения в Мадриде и Барселоне.

Еще более амбициозный проект в прошлом году начал реализовать власти Торревьехи — туристического города на побережье Средиземного моря. По замыслу, все местные магазины должны принимать платежи в крипте, что будет увеличивать интерес к городу состоятельных биткоин-энтузиастов.

Для реализации этого проекта местный Университет Аликанте даже решил запустить специальные курсы о цифровых платежах для предпринимателей региона.

В то же время введение криптовалютных расчетов как в Испании, так и в Португалии остается делом энтузиастов или компаний, которые пытаются не столько создать новый сервис, сколько попасть в заголовки СМИ благодаря новациям.

Как отмечает президент испанской Ассоциации малых и средних торговцев Хорхе Альмарча, в стране с 2015 года расчеты криптовалютами законны, но никаких попыток сделать цифровые платежи массовыми не было сделано.

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Поэтому владельцам криптовалюты, которые едут в Португалию или Испанию, следует заранее позаботиться о расчетах в стране, например, воспользоваться криптообменником, позволяющим переводы в евро на банковские карты или обналичивание в городах Пиренейского полуострова.