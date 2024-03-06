Биткоин установил новый рекорд: когда закончится ралли «цифрового золота»

5 марта 2024 года биткоин повторно достиг исторического максимума — $69 тыс. Потребовалось 847 дней для того, чтобы цена первой криптовалюты снова оказалась на пике. Впервые в своей истории BTC достиг ATH накануне халвинга, однако встречный ветер помешал продвинуться дальше. Всего через 5 часов после этого события первая криптовалюта потеряла более 14% и остается ниже на момент написания материала. Значит ли это, что ралли биткоина закончилось?

Хронология событий

11 января, когда был одобрен десяток спотовых ETF на биткоин, казалось, что цифровой актив надолго застрял в коррекционном движении. Было очевидно, что участники рынка криптовалют, начиная с лета 2023 года, покупали BTC исключительно на слухах о возможном появлении фондов, и факт их запуска должен был привести к распродаже.

В целом, так и произошло, но коррекция была неглубокая и закончилась через десять дней. Безумный спрос на спотовые ETF привел к дефициту биткоина и стремительному росту его стоимости. Дошло до того, что 28 февраля 2024 года на OTC-платформах (платформы для торговли большими количествами активов вне бирж, чтобы сделки не влияли на рыночную цену. Используются институциональными игроками) осталось 40 BTC для продажи. Понятно, что дальше в ход пошли находившиеся на биржах биткоины, и это позволило достичь ценовых исторических максимумов.

Индикаторы кричат о возможной коррекции

Индекс страха и жадности 5 марта достиг отметки 90.Такие настроения на рынке последний раз наблюдались в 2021 году. Рыночные игроки достигли состояния «чрезмерная жадность», что увеличивает вероятность коррекции. Высокая волатильность и сделки «на эмоциях» уже можем наблюдать на графиках (в день достижения ATH объем ликвидированных позиций на рынке деривативов превысил $1 млрд).

Инвесторы, купившие биткоин на пиках в 2021 году, сейчас могут продать актив в «ноль» или с незначительной прибылью. Многие именно так и делают, учитывая падение BTC на 14% после достижения исторических максимумов. Однако, им стоило бы себя спросить: «Был ли смысл держать актив 2 года, чтобы ничего не заработать?»

Индекс страха и жадности

Источник: Bitstat

Другой фактор, усиливающий вероятность коррекции, — серийность. За всю свою историю существования самая длинная серия роста биткоина не превышала 6 месяцев. В текущем импульсе март будет 7 месяцем подряд, когда стоимость «цифрового золота» повышалась.

BTC/USD — месячный график

Источник: Bitstamp

Далее следуют осцилляторы. Такие индикаторы, как RSI (индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его изменения), уже длительный период сигнализируют о перекупленности биткоина. Если раньше эти сигналы поступали из дневного и недельного графиков, то они уже присутствуют и на месячном графике.

Показатель RSI на месячном графике BTC/USD

Источник: Bitstamp

Ряд коррекционных сигналов должен привести к падению, но в реальности этого не происходит. Что же не так?

Читайте также: Биткоин и золото дорожают: как на их стоимость влияет госдолг США

Твердый фундамент

Ни один индикатор не может устоять перед «сухой» статистикой. А она такова, что вряд ли посеет сомнения в дальнейшем ралли биткоина.

Начиная с момента одобрения, ожидалось, что ажиотаж вокруг спотовых ETF на биткоин быстро погаснет и они останутся рядовым инвестиционным активом, пользующимся умеренным спросом.

Частично этот сценарий был реализован, потому что уже на третий день после запуска наблюдался отток капитала из этих фондов, в основном благодаря GBTC. Однако, с января началась новая волна покупки акций ETF. 28 февраля зафиксирован суточный рекорд привлеченного капитала в размере $673 млн. В целом, с 11 января биткоин-ETF привлекли почти $8 млрд. Среднесуточный размер привлеченного капитала колеблется около полумиллиарда долларов, а тенденции к уменьшению этого потока не наблюдается.

Привлечение капитала спотовыми биткоин-ETF

Источник: SoSo Value

Все проданные акции ETF требуют обеспечения в виде BTC, это создает спрос, который невозможно обеспечить.

Как уже было сказано выше, на OTC-платформах биткоин закончился, дальше дело за розничными биржами, но и здесь предложение сокращается. Согласно данным Glassnode, биткоин-баланс Coinbase опустился ниже уровней 2015 года.

Биткоин-баланс криптобиржи Coinbase

Источник: Glassnode

На других биржах ситуация аналогичная.

Могут ли майнеры обеспечить растущий спрос? — Вряд ли. Сейчас майнеры добывают 900 биткоинов в сутки, а после халвинга (апрель 2024) эта цифра уменьшится до 450 BTC. В то же время, покупки эмитентами ETF достигают 9000 монет в сутки (в десять раз больше).

Можно также предположить, что розничный инвестор сможет увеличить предложение и помешать дальнейшему ралли биткоина. Но и здесь мы имеем цифры, свидетельствующие об обратном. Ежеквартальные переводы с централизованных бирж на некастодиальные кошельки выросли до 180000 BTC, что в два раза превышает количество добываемых майнерами монет.

Вывод BTC с централизованных бирж на некастодиальные кошельки

Источник: Glassnode

Итак, есть безоговорочные факторы, которые будут способствовать дальнейшему ралли биткоина.

Читайте также: Почему растет биткоин и насколько он может подорожать

Коррекция

По мере того, как первая криптовалюта становится традиционным инвестиционным инструментом благодаря ETF, корреляция между цифровым активом и фондовым рынком будет расти. Соответственно, на биткоин все больше будут влиять те факторы, которые влияют на реальную экономику.

Сейчас у нас на переднем плане ожидание снижения ключевой ставки ФРС. Судя по последним данным, раньше июня этого не произойдет, а это означает, что ралли биткоина и фондового рынка будет продолжаться до июня, и только тогда мы можем ожидать коррекции. Ее причины лежат в поведении инвесторов, которые накануне смягчения денежно-кредитной политики «переливают» капитал с долевого рынка (фондовый) в долговой (облигации).