5 марта 2024 года биткоин повторно достиг исторического максимума — $69 тыс. Потребовалось 847 дней для того, чтобы цена первой криптовалюты снова оказалась на пике. Впервые в своей истории BTC достиг ATH накануне халвинга, однако встречный ветер помешал продвинуться дальше. Всего через 5 часов после этого события первая криптовалюта потеряла более 14% и остается ниже на момент написания материала. Значит ли это, что ралли биткоина закончилось?
Биткоин установил новый рекорд: когда закончится ралли «цифрового золота»
Хронология событий
11 января, когда был одобрен десяток спотовых ETF на биткоин, казалось, что цифровой актив надолго застрял в коррекционном движении. Было очевидно, что участники рынка криптовалют, начиная с лета 2023 года, покупали BTC исключительно на слухах о возможном появлении фондов, и факт их запуска должен был привести к распродаже.
В целом, так и произошло, но коррекция была неглубокая и закончилась через десять дней. Безумный спрос на спотовые ETF привел к дефициту биткоина и стремительному росту его стоимости. Дошло до того, что 28 февраля 2024 года на OTC-платформах (платформы для торговли большими количествами активов вне бирж, чтобы сделки не влияли на рыночную цену. Используются институциональными игроками) осталось 40 BTC для продажи. Понятно, что дальше в ход пошли находившиеся на биржах биткоины, и это позволило достичь ценовых исторических максимумов.
Индикаторы кричат о возможной коррекции
Индекс страха и жадности 5 марта достиг отметки 90.Такие настроения на рынке последний раз наблюдались в 2021 году. Рыночные игроки достигли состояния «чрезмерная жадность», что увеличивает вероятность коррекции. Высокая волатильность и сделки «на эмоциях» уже можем наблюдать на графиках (в день достижения ATH объем ликвидированных позиций на рынке деривативов превысил $1 млрд).
Инвесторы, купившие биткоин на пиках в 2021 году, сейчас могут продать актив в «ноль» или с незначительной прибылью. Многие именно так и делают, учитывая падение BTC на 14% после достижения исторических максимумов. Однако, им стоило бы себя спросить: «Был ли смысл держать актив 2 года, чтобы ничего не заработать?»
Индекс страха и жадности
Источник: Bitstat
Другой фактор, усиливающий вероятность коррекции, — серийность. За всю свою историю существования самая длинная серия роста биткоина не превышала 6 месяцев. В текущем импульсе март будет 7 месяцем подряд, когда стоимость «цифрового золота» повышалась.
BTC/USD — месячный график
Источник: Bitstamp
Далее следуют осцилляторы. Такие индикаторы, как RSI (индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его изменения), уже длительный период сигнализируют о перекупленности биткоина. Если раньше эти сигналы поступали из дневного и недельного графиков, то они уже присутствуют и на месячном графике.
Показатель RSI на месячном графике BTC/USD
Источник: Bitstamp
Ряд коррекционных сигналов должен привести к падению, но в реальности этого не происходит. Что же не так?
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Твердый фундамент
Ни один индикатор не может устоять перед «сухой» статистикой. А она такова, что вряд ли посеет сомнения в дальнейшем ралли биткоина.
Начиная с момента одобрения, ожидалось, что ажиотаж вокруг спотовых ETF на биткоин быстро погаснет и они останутся рядовым инвестиционным активом, пользующимся умеренным спросом.
Частично этот сценарий был реализован, потому что уже на третий день после запуска наблюдался отток капитала из этих фондов, в основном благодаря GBTC. Однако, с января началась новая волна покупки акций ETF. 28 февраля зафиксирован суточный рекорд привлеченного капитала в размере $673 млн. В целом, с 11 января биткоин-ETF привлекли почти $8 млрд. Среднесуточный размер привлеченного капитала колеблется около полумиллиарда долларов, а тенденции к уменьшению этого потока не наблюдается.
Привлечение капитала спотовыми биткоин-ETF
Источник: SoSo Value
Все проданные акции ETF требуют обеспечения в виде BTC, это создает спрос, который невозможно обеспечить.
Как уже было сказано выше, на OTC-платформах биткоин закончился, дальше дело за розничными биржами, но и здесь предложение сокращается. Согласно данным Glassnode, биткоин-баланс Coinbase опустился ниже уровней 2015 года.
Биткоин-баланс криптобиржи Coinbase
Источник: Glassnode
На других биржах ситуация аналогичная.
Могут ли майнеры обеспечить растущий спрос? — Вряд ли. Сейчас майнеры добывают 900 биткоинов в сутки, а после халвинга (апрель 2024) эта цифра уменьшится до 450 BTC. В то же время, покупки эмитентами ETF достигают 9000 монет в сутки (в десять раз больше).
Можно также предположить, что розничный инвестор сможет увеличить предложение и помешать дальнейшему ралли биткоина. Но и здесь мы имеем цифры, свидетельствующие об обратном. Ежеквартальные переводы с централизованных бирж на некастодиальные кошельки выросли до 180000 BTC, что в два раза превышает количество добываемых майнерами монет.
Вывод BTC с централизованных бирж на некастодиальные кошельки
Источник: Glassnode
Итак, есть безоговорочные факторы, которые будут способствовать дальнейшему ралли биткоина.
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Коррекция
По мере того, как первая криптовалюта становится традиционным инвестиционным инструментом благодаря ETF, корреляция между цифровым активом и фондовым рынком будет расти. Соответственно, на биткоин все больше будут влиять те факторы, которые влияют на реальную экономику.
Сейчас у нас на переднем плане ожидание снижения ключевой ставки ФРС. Судя по последним данным, раньше июня этого не произойдет, а это означает, что ралли биткоина и фондового рынка будет продолжаться до июня, и только тогда мы можем ожидать коррекции. Ее причины лежат в поведении инвесторов, которые накануне смягчения денежно-кредитной политики «переливают» капитал с долевого рынка (фондовый) в долговой (облигации).
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