Биткоин не смог восстановиться после падения: как этим воспользовался «Минфин»

На прошлой неделе цена золота на мировых рынках достигла исторических максимумов и пересекла психологическую отметку в $2 500 за унцию. Ключевые фондовые индексы американского рынка — S&P 500 и NASDAQ 100 — также закрыли прошедшую неделю в плюсе после коррекции. Почти все активы показывают рост, кроме криптовалют. Почему это происходит и как воспользоваться текущим спадом цифровых активов, разбирался «Минфин».

Почему не растет рынок криптовалюты

Начнем с очевидных вещей — корреляция. Если другие активы растут в цене, а биткоин и криптовалюты в целом нет, то корреляция должна быть низкой или вообще отрицательной.

Согласно данным Cryptocompare и Yahoo Finance, корреляция между золотом и биткоином сейчас приближается к нулю, то есть отсутствует.

Что касается фондовых индексов, то между ними и криптовалютой номер один присутствует незначительная положительная корреляция (BTC/S&P 500 — 0,3, BTC/Nasdaq Composite — 0,2).

Корреляция между биткоином, золотом, S&P 500 и Nasdaq Composite

Источник: Cryptocompare, Yahoo Finance

Так что, сейчас рынок криптоактивов меняется под влиянием внутренних факторов, игнорируя ситуацию в мировой экономике: первая криптовалюта консолидируется с апреля этого года.

Что тогда давит на котировки биткоина и не позволяет ему восстановить восходящее движение?

Из диаграммы, отражающей размер средств, привлеченных спотовыми биткоин-ETF, можно заметить, как, начиная с апреля, снизился приток капитала в «цифровое золото», а с конца июля, учитывая оттоки, можно сказать, что он отсутствует.

Объем привлеченного капитала спотовыми биткоин-ETF

Источник: SoSo Value

Владея этими данными, можно утверждать, что спотовые биткоин-ETF на данный момент не способствуют росту стоимости биткоина.

Если попытаться апеллировать к недавно запущенным спотовым Ethereum-ETF, то по ним вообще наблюдается отток средств, а значит, суммарно со стороны криптовалютных ETF отсутствуют бычьи факторы.

Далее посмотрим на происходившие недавно события.

Во время панических продаж на фондовом рынке две недели назад (их тогда спровоцировали данные по рынку труда США, что оказались существенно хуже прогнозов, и повышение ставок банком Японии) биткоин также понес потери и упал до $49 тыс. за монету. После этого вместе с другими активами первая криптовалюта пыталась вернуть утраченное и в определенной мере ей это удалось. Тем не менее текущая неделя показывает, что топливо для дальнейшего восходящего движения BTC отсутствует, в то время как фондовый рынок и золото продолжают уверенно расти.

11 августа аналитики CryptoQuant зафиксировали перемещение больших объемов BTC из кошельков, неактивных несколько лет.

18 536 BTC (более $1 млрд), которые были неактивными в течение 2−3 лет, были перемещены в сеть. Через несколько часов 5 684 BTC, которые были неактивными в течение 3−6 месяцев, также были перемещены. 12 августа всего 2 588 BTC, которые были неактивными в течение 6−12 месяцев, вместе с 2 394 BTC, которые были неактивными в течение 3−5 лет, были перемещены в сеть. Кроме того, было перемещено 2 398 BTC, которые хранились в течение 3−6 месяцев.

Когда эти долго неактивные биткоины перемещаются, это часто приводит к падению стоимости первой криптовалюты. В периоды низкой ликвидности это создает давление на цены, которое может продолжаться достаточно долго.

Кроме этого, продолжается распределение активов биржами-банкротами. На прошлой неделе последняя платформа, получившая средства от Mt. Gox, начала перемещать BTC. Кошелек, обозначенный как Bitgo, начал проводить тестовые транзакции. Ранее на него поступило $2,19 млрд в BTC от Mt. Gox. Об этом сообщает Arkham.

Bitgo — это последняя платформа, которая работает с обанкротившейся биржей, чтобы вернуть средства кредиторов.

Опосредованным отрицательным фактором для стоимости биткоина может выступать активность инвесторов и трейдеров. Период отпусков в разгаре и статистика показывает, что объем торгов на ключевых криптовалютных биржах в июле снизился на 9%, объем торгов деривативами — на 4%, посещаемость веб-сайтов — на 18%.

Параллельно давление на цену создают сообщения, вроде «Правительство США перевело 10 тысяч биткоинов на неизвестный кошелек».

Совокупность всех вышеперечисленных факторов создает медвежье давление на криптовалютный рынок.

Ожидания

После того, как биткоин упал ниже $50 тыс. за монету и неудачно «отскакивает», существует высокая вероятность продолжения движения вниз. Далее ближайшая поддержка размещена в области $40 тыс. за биткоин и именно туда будут стремиться медведи.

Дневной график изменения стоимости биткоина

Источник: Binance

Изменить настроения может уверенное закрепление стоимости первой криптовалюты выше $60 тыс., но все попытки это сделать терпят фиаско.

Как обыгрывает падение биткоина «Минфин»

Шаги на опережение были сделаны заранее: на предварительном этапе управления портфелем наши управляющие разместили два лимитных ордера на покупку BTC и ETH по цене $50 тыс. и $2,5 тыс. соответственно. Оба ордера были заполнены, а соответствующие объемы криптовалют добавлены в портфель.

Сейчас вновь оперируем лимитными ордерами. Выставлен лимитный ордер на покупку BTC по цене $42 тыс. и ETH — $1,8 тыс., на сумму в $50 каждый.

О продажах пока речь не идет.

Несмотря на проседание рынка, наша фундаментальная доля портфеля продолжает приносить прибыль +1%.

Из девяти активов, представленных здесь, 4 показывают нереализованный убыток. Ситуацию по ним мы намерены исправить, разместив серию лимитных ордеров на покупку (усредняем позицию):

TIA по цене $3 на $30,

ADA по цене $0,26 на $40,

DOT по цене $3 на $42,

INJ по цене $11 на $44.

Таким образом мы пытаемся обратить возможное падение стоимости криптовалют в свою пользу.

Состояние криптовалютного портфеля «Минфина» (фундаментальные монеты)

Гораздо более сложная ситуация с быстрорастущими активами нашего портфеля — они дают просадку около 23%.

Учитывая рост доминации биткоина, очевиден тот факт, что после проведения халвинга значительная часть капитала была перенаправлена в первую криптовалюту за счет продаж альткоинов. Альтернативные монеты потеряли все то, чего достигли в 2024 году, и остаются подавленными по состоянию на сейчас.

График доминации биткоина

Если описанный выше медвежий прогноз по биткоину может реализоваться (падение до $40 тыс.), то у альткоинов гораздо меньше пространства для нисходящего движения. В этих токенах почти не осталось спекулянтов, а холдеры вряд ли будут продавать, поскольку цены не отвечают целям долгосрочных инвесторов.

Первый шаг «Минфина» в такой ситуации — усреднение позиции. В этом нуждаются почти все токены, кроме Notcoin, который с момента покупки (май 2024 года) дает более 100% прибыли.

Состояние криптовалютного портфеля «Минфина» (альткоины)

Принято решение довести размер инвестиций в каждый из ранее купленных токенов до $100. Размещены следующие лимитные ордера на покупку со следующими торговыми установками:

FLOW buy limit 0,42, размер покупки $50,

KEY buy limit 0,003, размер покупки $50,

FIL buy limit 2,6, размер покупки $40,

GRT buy limit 0,1, размер покупки $40,

BAT buy limit 0,12, размер покупки $40,

CFX buy limit 0,1, размер покупки $40,

MDT buy limit 0,027, размер покупки $40,

ANKR buy limit 0,0185, размер покупки $50,

STX buy limit 0,86, размер покупки $50,

ALT buy limit 0,05, размер покупки $20.

Пока неизвестно, сработает ли хотя бы часть наших лимитных ордеров. Для того, чтобы не остаться в стороне рынка и не пропустить период подъема и альтсезон, принято решение добавить еще несколько новых активов в портфель альткоинов. Выбирали их на основе двух показателей:

Перспективное направление. Активность разработчиков.

Что касается первого показателя, то о нем недавно писали — у токенов DePin значительный потенциал, которым мы хотим воспользоваться, купив некоторые активы этой группы.

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Второй показатель фильтровался на основе новой платформы Santiment, которая позволяет отслеживать активность разработчиков в разных блокчейнах. Согласно информации, представленной на ней в июле, топ-рейтинг монет по активности разработок выглядел так:

ICP, HBAR, ADA, LINK, OP (Optimism), ATOM, STRK, SNT, ETH, DOT.

Некоторые из этих активов уже есть в нашем портфеле, но первые две позиции отсутствуют, поэтому они были куплены на $50 каждого в пятницу, 16 августа. Еще на $50 поставлены лимитные ордера на покупку:

ICP по цене $6.

HBAR по цене $0,044.

Что касается фиксации прибыли, то мы не рассчитываем на скорейшее достижение целей. Согласно прогнозам наших экспертов, альтсезон начнется не раньше декабря текущего года, а значит, именно тогда будет возможно объективно оценить наши текущие инвестиционные шаги.

Рассчитываем продать: