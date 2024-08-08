Криптокомпании готовы переезжать в США: как это изменит мировой крипторынок

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2024, 12:33 Читати українською

Криптокомпании готовы переезжать в США: как это изменит мировой крипторынок

Обещания Трампа сделать США криптовалютным центром планеты настораживают те страны, которые претендовали на создание криптовалютных хабов. Как амбиции США могут изменить расклад сил, рассказал Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Обещания Трампа сделать США криптовалютным центром планеты настораживают те страны, которые претендовали на создание криптовалютных хабов.

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп «обхаживает» криптовалютный сектор в поисках пожертвований и голосов, обещая сделать США «криптовалютной столицей планеты». В то же время кандидат в президенты от демократов, Камала Харрис, пока не определилась с позицией по отношению к криптовалютам. Но есть признаки, что ее советники стремятся к перезагрузке связей с отраслью.

Эти тенденции указывают на то, что центр тяжести криптовалюты все больше смещается в сторону США, и этот сдвиг начался с успешного дебюта первых в стране биржевых фондов спот-Bitcoin и Ether в этом году. Теперь эти продукты сталкиваются с первым серьезным испытанием после резкой распродажи криптоактивов, пик которой пришелся на понедельник, когда Bitcoin упал более чем на 16%.

Биткоин-ETF

Американские биткоин-ETF были размещены в январе и привлекли около $19,4 млрд — рекорд для новой категории фондов. Доллар, который уступил свою роль наиболее торгуемой единицы против криптовалют южнокорейской воне в первом квартале, вернул себе первое место в мае с более чем 50% мировых объемов, по данным исследовательской компании Kaiko.

Торговля биткоинами концентрируется вокруг закрытия рынка США

% совокупного объема на момент закрытия торгов в США, Великобритании, Гонконге и Австралии

Это стало кульминацией существенного перелома, по сравнению с прошлым годом, когда и объемы торговли, и компании переместились за границу из-за серии мер принудительного характера со стороны США после краха криптовалютной биржи FTX в 2022 году.

Кто уже пакует чемоданы

Агентство предполагает, что ужесточения правил работы на рынке со стороны регулятора уже достигли пика. По пути к цели превращения США в мировой криптоцентр Трамп обещает уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который известен тем, что придерживает жесткой регуляторной политики в отношении криптовалют.

Вопреки падению в «черный понедельник», оптимизм в криптоотрасли остается высоким, поскольку складывающиеся политические тренды обнадеживают инвесторов: они ожидают ослабления регуляторки в криптовалютном секторе. Более того, венчурные капиталисты уже обдумывают возможность дополнительных инвестиций в США, а компании предполагают, что именно в Америку переместятся их капиталы и персонал.

Так, по данным агентства, в случае победы Трампа, в США может переехать лондонская компания по хранению криптовалют Copper Technologies Ltd. По словам Кельвина Коха, соучредителя и главного инвестиционного директора компании Spartan Capital, которая работает из Гонконга и Сингапура, более четкий режим регулирования в США будет означать «направление гораздо большего объема капитала» в крупнейшую экономику мира.

Как это изменит регулирование в мире

Перемещение компаний в США создает проблему для ряда стран, которые претендовали на роль мировых криптохабов. Таким странам, как Гонконг, Сингапур, Дубай и европейские страны, возможно, придется потрудиться более усердно, чтобы привлечь инвестиции в свои центры цифровых активов.

Глобально, изменения в регулировании крипторынка в США окажут влияние на регулирование во всем мире. По словам соучредителя Digital Asset Capital Management Ричарда Гэлвина, учитывая размер рынков капитала США, другие юрисдикции, вероятно, последуют примеру регулирующих органов в США.

В законодательном совете Гонконга уже появились голоса «за» обсуждение «включения биткоина в финансовые резервы с различными заинтересованными сторонами». Криптопредприниматель Джастин Сан, создатель блокчейна Tron, полагает что и Китай не хочет отставать в общем развитии цифровых активов. Он предсказал конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, которая «принесет большую пользу» развитию криптоиндустрии.

Читайте также: Как Баффетт вышел из падения рынков с мешком кэша $277 млрд.

Хотя пока неясно, какая именно криптосреда возникнет в США после президентских выборов в ноябре, оптимисты ожидают более благоприятного фона, который будет способствовать росту криптовалют во всем мире, что приведет к увеличению доходов всех юрисдикций, даже если Америка отхватит себе больший кусок.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами