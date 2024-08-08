Криптокомпании готовы переезжать в США: как это изменит мировой крипторынок

Обещания Трампа сделать США криптовалютным центром планеты настораживают те страны, которые претендовали на создание криптовалютных хабов. Как амбиции США могут изменить расклад сил, рассказал Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп «обхаживает» криптовалютный сектор в поисках пожертвований и голосов, обещая сделать США «криптовалютной столицей планеты». В то же время кандидат в президенты от демократов, Камала Харрис, пока не определилась с позицией по отношению к криптовалютам. Но есть признаки, что ее советники стремятся к перезагрузке связей с отраслью.

Эти тенденции указывают на то, что центр тяжести криптовалюты все больше смещается в сторону США, и этот сдвиг начался с успешного дебюта первых в стране биржевых фондов спот-Bitcoin и Ether в этом году. Теперь эти продукты сталкиваются с первым серьезным испытанием после резкой распродажи криптоактивов, пик которой пришелся на понедельник, когда Bitcoin упал более чем на 16%.

Биткоин-ETF

Американские биткоин-ETF были размещены в январе и привлекли около $19,4 млрд — рекорд для новой категории фондов. Доллар, который уступил свою роль наиболее торгуемой единицы против криптовалют южнокорейской воне в первом квартале, вернул себе первое место в мае с более чем 50% мировых объемов, по данным исследовательской компании Kaiko.

Торговля биткоинами концентрируется вокруг закрытия рынка США

% совокупного объема на момент закрытия торгов в США, Великобритании, Гонконге и Австралии

Это стало кульминацией существенного перелома, по сравнению с прошлым годом, когда и объемы торговли, и компании переместились за границу из-за серии мер принудительного характера со стороны США после краха криптовалютной биржи FTX в 2022 году.

Кто уже пакует чемоданы

Агентство предполагает, что ужесточения правил работы на рынке со стороны регулятора уже достигли пика. По пути к цели превращения США в мировой криптоцентр Трамп обещает уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, который известен тем, что придерживает жесткой регуляторной политики в отношении криптовалют.

Вопреки падению в «черный понедельник», оптимизм в криптоотрасли остается высоким, поскольку складывающиеся политические тренды обнадеживают инвесторов: они ожидают ослабления регуляторки в криптовалютном секторе. Более того, венчурные капиталисты уже обдумывают возможность дополнительных инвестиций в США, а компании предполагают, что именно в Америку переместятся их капиталы и персонал.

Так, по данным агентства, в случае победы Трампа, в США может переехать лондонская компания по хранению криптовалют Copper Technologies Ltd. По словам Кельвина Коха, соучредителя и главного инвестиционного директора компании Spartan Capital, которая работает из Гонконга и Сингапура, более четкий режим регулирования в США будет означать «направление гораздо большего объема капитала» в крупнейшую экономику мира.

Как это изменит регулирование в мире

Перемещение компаний в США создает проблему для ряда стран, которые претендовали на роль мировых криптохабов. Таким странам, как Гонконг, Сингапур, Дубай и европейские страны, возможно, придется потрудиться более усердно, чтобы привлечь инвестиции в свои центры цифровых активов.

Глобально, изменения в регулировании крипторынка в США окажут влияние на регулирование во всем мире. По словам соучредителя Digital Asset Capital Management Ричарда Гэлвина, учитывая размер рынков капитала США, другие юрисдикции, вероятно, последуют примеру регулирующих органов в США.

В законодательном совете Гонконга уже появились голоса «за» обсуждение «включения биткоина в финансовые резервы с различными заинтересованными сторонами». Криптопредприниматель Джастин Сан, создатель блокчейна Tron, полагает что и Китай не хочет отставать в общем развитии цифровых активов. Он предсказал конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, которая «принесет большую пользу» развитию криптоиндустрии.

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Хотя пока неясно, какая именно криптосреда возникнет в США после президентских выборов в ноябре, оптимисты ожидают более благоприятного фона, который будет способствовать росту криптовалют во всем мире, что приведет к увеличению доходов всех юрисдикций, даже если Америка отхватит себе больший кусок.