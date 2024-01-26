В 2023 году биткоин вырос на 160%: что покажет «цифровое золото» в 2024-м

Более десяти лет назад, когда я совершил свою первую операцию по криптовалюте и получил первые BTC, я решил рискнуть и оставить их как инвестиции. Да, именно рискнуть — к тому времени еще никто не мог сказать, что будет с Bitcoin в будущем, вся экосистема и информация вокруг нее выглядели иначе. Прогнозы были размыты и ни на чем не основывались.

Сегодня все по-другому. Мы знаем, какой путь прошел Bitcoin и вся индустрия за эти годы. Мы видим цикличность по графику BTC и знаем, как те или иные события влияют на курс. И в этой колонке, на основе своего опыта, я расскажу, что ждет биткоин в 2024 году.

Циклы Bitcoin

В 2009 году, когда Bitcoin впервые стал торговаться на бирже, за $1 можно было приобрести около 1300 BTC. В феврале 2011 года его курс достиг паритета с долларом — 1 к 1. Тогда впервые о криптовалюте начали писать в журналах. В ноябре 2013 года ее стоимость составляла уже $1000.

Этот период принято считать первым бычьим ралли Bitcoin — кратным ростом курса. За ним последовало стремительное падение — на 80% от пиковых значений, повлекшее множество разговоров о гибели биткоина. Но в 2017 году ситуация повторилась — Bitcoin достиг новой высоты в $19 100, а весь рынок криптовалют в течение года вырос в 33 раза. К началу 2019 года цена биткоина снова потеряла 75% от своего пика.

Как вы уже догадались, «опоздавшие на поезд» радостно выдохнули. А уже в 2021 году курс Bitcoin достиг своего нынешнего максимума — $69 000. После этого монета в третий раз потеряла почти 80% своей стоимости и затихла в ожидании новых рекордов.

Цикличность рынка приняла форму, что убедило многих в том, что четвертый бычий цикл рано или поздно начнется.

Что запустит бычий рынок биткоина

Последний полный год начался для BTC с уровня в $16 500, а завершился на отметке $42 300. Биткоин закрыл 2023 год как один из самых прибыльных активов (160% роста), обогнав по доходности акции NASDAQ, SP500 и даже золото.

Аналитики из Matrixport заявили, что новый бычий рынок начался уже 22 июня 2023 года. Я же думаю, что о рамках нового цикла говорить еще рано, но драйверы роста можно назвать уже сейчас. Главные из них: запуск Bitcoin-ETF и халвинг.

Запуск спотовых Bitcoin-ETF

Осенью 2023 года главной темой обсуждения и источником многих новостей стал возможный запуск спотовых Bitcoin-ETF — фондов от традиционных финансовых компаний, позволяющих косвенно владеть биткоином. В теории запуск таких фондов способен привлечь новый капитал в криптовалюты, открыв возможность инвестировать в него людям и компаниям, предпочитающим классические активы.

Так в Standard Chartered заявили, что Bitcoin-ETF принесут до $100 млрд в 2024 году. А Coinbase одобрение фондов назвал «переломным моментом» в развитии индустрии.

В течение нескольких месяцев SEC США и 11 компаний работали над запуском ETF. 10 января 2024 регулятор одобрил сразу все 11 заявок — Bitcoin-ETF официально вышел на рынок. За первые три дня объем торгов фондами составил почти $10 млрд, что в 21 раз выше совокупного объема 500 ETF, запущенных в 2023 году ($450 млн).

Некоторые эксперты считают, что в перспективе ETF может нанести ущерб Bitcoin и его децентрализации. Однако сейчас запуск фондов стал одним из двух главных драйверов роста курса BTC, который будет иметь долгосрочный эффект.

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Четвертый халвинг сети Bitcoin

Вторым главным драйвером роста курса биткоина станет халвинг в апреле 2024 года.

Мы не зря в начале статьи уделили внимание цикличности графика BTC — трем фазам роста, которые пришлись на 2013, 2017 и 2021 годы. Всем им предшествовали халвинги — уменьшение вдвое вознаграждения майнеров, что ведет к уменьшению предложения, то есть снижению инфляционного давления, а это исторически приводит к росту цены.

И первые три халвинга происходили перед началом бычьего цикла. Первый халвинг сети — в ноябре 2012, второй — в июне 2016, а третий раз — в мае 2020. Согласно данным аналитической компании Glassnode, после каждого халвинга, курс BTC рос в течение, как минимум, 365 дней.

Именно из-за будущего халвинга многие спикеры прогнозируют быстрый рост криптовалюты. Так, экс-CEO BitMEX Артур Хейес верит, что курс BTC составит от $750 000 до $1 млн к 2026 году, а CEO Blockstream заявил о $100 000 еще до халвинга.

Всерьез относиться к таким заявлениям не следует, но уловить общую тенденцию и настроения на рынке можно. Также стоит отметить, что если раньше глобальные прогнозы курса были уделом маргиналов, то сейчас мы все чаще слышим мнения крупных игроков. Например, CEO Ark Invest, Blockstream, других компаний или Майкла Сейлора, основателя MicroStrategy — владельца 1% всех Bitcoin в мире.

Еще 4 фактора влияния

Одобрение ETF и халвинг сети — два основных драйвера для Bitcoin в 2024 году, но не единственные. Аналитики Matrixport отметили еще несколько важных событий, среди которых:

Проведение IPO Circle — в 2024 году эмитент стейблкоина USDC готовится к выходу на фондовый рынок. В январе 2024 года компания сообщила о подаче заявки;

Перезапуск FTX — криптобиржа FTX, заявившая о банкротстве в ноябре 2022 года, готовится к перезапуску в США и компенсации средств клиентов. Ожидается, что FTX вернет себе позицию в ТОП-3 биржах в течение двенадцати месяцев;

Обновление EIP-4844 — команда разработчиков Ethereum готовит к запуску глобальный апдейт, который в теории позволит сильно снизить комиссии сети;

Снижение ставки ФРС США — в июне 2024 года сообщество ожидает смягчение политики и снижение ключевой ставки, которая стабильно влияет на крипторинок.

Все эти причины являются не столь сильными катализаторами роста, как халвинг и ETF, но также могут сыграть свою роль, что особенно касается монетарной политики США.

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Чего ждать от первой криптовалюты дальше

В те годы, которые прошли со дня моей первой транзакции, мир принял Bitcoin как средство сбережения, а криптовалюту в целом как платежное средство. Об этом свидетельствует и опыт Сальвадора, и ЦАР, и граждан многих стран, оценивших преимущество цифровых активов перед национальными валютами.

Ежедневно в Tether проходят тысячи транзакций — настоящий бум, в котором украинцы учатся совершать покупки за криптовалюту, донатить, тратить ее в магазинах, заправках, фитнес-клубах. Все то же, что они делали с помощью обычных денег, они делают с помощью крипты, запустив настоящий излом парадигмы.

Трижды в истории Bitcoin брал новые вершины, а затем падал на десятки процентов. Каждый раз он восстанавливался и приобретал все больше поклонников. И сегодня есть все основания полагать, что в ближайшие 1,5 года произойдет то же самое.