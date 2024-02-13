Биткоин подскочил $50 тыс.: правда ли, что худшие времена для него позади

Цена биткоина в понедельник превысила $50 тыс. впервые с 2021 года, что подчеркивает резкое изменение аппетита к токену с момента запуска основных инвестиционных спотовых фондов биткоинов в начале этого года. Какие еще факторы способствовали подорожанию «цифрового золота» и что продолжает ему угрожать, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

ETF приносят новые деньги

Флагманская криптовалюта отрасли выросла почти на 15% с начала года, во многом благодаря тому, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США поменяла свое отношение и наконец утвердила несколько спотовых биржевых фондов на биткоин — инструментов, предлагающих инвесторам доступ к криптовалюте номер один через регулируемый продукт.

Многие из крупнейших компаний Уолл-стрит основали спотовые биткоин-ETF, включая BlackRock — крупнейшего в мире управляющего активами. Но, несмотря на широко распространенное ожидание их запуска, цена биткоина упала примерно на 15% через несколько дней после одобрения SEC.

Недавний рост курса токена до $50 тыс. — более чем в два раза, по сравнению с уровнем, на котором он находился год назад, — свидетельство того, что ETF приносят на рынок новые деньги, и представляя собой возможность для биткоина развернуться в долгосрочной перспективе, — говорят аналитики.

«После разочаровывающего запуска нескольких биткоин-ETF мы сейчас наблюдаем продолжающийся приток в недавно запущенные фонды, и я думаю, что, в результате, мы видим гораздо более органичный спрос на биткоины», — сказал Джеймс Баттерфилл, руководитель отдела исследований криптоинвестиционной группы CoinShares.

После первоначальных волн притоков в новые спотовые биткоин-ETF и оттока из конвертированного продукта Grayscale Investments, управляющие активами обращают свое внимание на долгосрочные инвестиции в новые биржевые фонды.

Согласно данным, предоставленным CoinShares, недавно утвержденные биткойн-ETF привлекли примерно $3 млрд чистых инвестиций, даже после того, как более $6 млрд было выведено из биржевого фонда Grayscale.

По мере того, как криптовалютные предложения продолжают проникать в мир традиционных финансов, эмитенты оптимистично полагают, что основные инвесторы, в конечном итоге, наряду с вложениями в традиционные акции и облигации будут выделять небольшой процент своих портфелей на такие продукты, как биткоин-ETF.

«Я думаю, что со временем, при более длительном послужном списке, мы начнем видеть конкретное выделение средств на это, — говорит Тим Хьювер, управляющий директор группы обслуживания ETF в США в Brown Brothers Harriman. — Думаю, мы увидим рост популярности и интереса к этой сфере».

«Мы говорили клиентам, что одна из самых важных вещей — это понимание ценности запуска новых биржевых фондов», — добавила Кэти Криски, старший стратег по альтернативным ETF в Invesco, которая в прошлом месяце в партнерстве с Galaxy Digital запустила биткоин-ETF. «Инвесторы могли бы начать с того, что взяли 1 процент от своих инвестиций в акции и перераспределили его в биткоины, — сказала она. — Я думаю, что в разговорах с аналитиками прямо сейчас идея перехода от нуля до 1 процента приемлема».

Худшее позади?

Криптоиндустрию также поддерживает надежда на то, что она пережила самые жесткие нормативные наказания и скандалы. В ноябре Binance — крупнейшая в мире биржа — выплатила властям США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов по обвинениям, связанным с отмыванием денег и нарушением международных санкций.

Оптимизм в отношении биткоинов еще больше усилился на фоне ожиданий, что центральные банки снизят процентные ставки в этом году, что сделает рисковые активы более привлекательными для инвесторов. В апреле сеть, на которой работает биткоин, также ограничит новое предложение монет — запланированное обновление (халвинг), которое, как ожидает рынок, будет способствовать дальнейшему росту флагманской криптовалюты.

Однако, другие аналитики не так оптимистичны в отношении того, что биткоин сохранит свою недавнюю восходящую траекторию.

«Я уверен, что биткоин-быки скажут, что мир начинает осознавать его ценность, но, учитывая, насколько туманна его экосистема, трудно сказать, кто покупает и почему», — сказал Джим Энджел, преподаватель Джорджтаунского центра финансовых рынков и политики имени Псароса в Макдоно. «Цена биткоина всегда будет сильно колебаться, в зависимости от количества истинно верующих, желающих купить, и количества скептиков, желающих продать», — добавил он.

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«Если вы следите за разговорами о стоимости биткоина, то увидите, что в Интернете почти все они сводятся к краткосрочному техническому анализу и почти не касаются его фундаментальной ценности», — сказал Анхель.