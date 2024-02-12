Биткоин близится к преодолению психологической отметки в $50 тыс. Последний раз на таком уровне первая криптовалюта торговалась в конце 2021 года.С начала 2024 года биткоин вырос почти на 16%.
Биткоин тестирует отметку $50 тысяч
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По состоянию на вечер 12 февраля (18:30) BTC достиг цены $49 939 согласно данным CoinMarketCap.
График биткоина
Это максимальный уровень цены с декабря 2021 года, когда стоимость первой криптовалюты начала падать после самого высокого уровня за всю историю — $69 тыс.
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Источник: Минфин
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