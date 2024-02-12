Магия ИИ: Как SoftBank и его владелец Масайоси Сон заработали за день $34 млрд

На прошлой неделе индекс S&P 500 впервые в истории преодолел важную психологическую отметку в 5000 пунктов. Главными двигателями роста снова стали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Технологический сектор бьет рекорды по весу в индексе. Но рынки настроены расти только к середине февраля, и эта неделя может стать пиковой. Более подробно о главных событиях на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Как Arm Holdings покорила рынок

Драйвером роста для технологичных компаний стала британская Arm Holdings (ARM). В прошлый четверг, после публикации отчета о финансовых результатах за 3 квартал, ее акции взлетели на 50% на бирже Nasdaq, а капитализация превысила $116 млрд.

Для ARM этот день стал самым лучшим с момента дебюта на бирже в сентябре благодаря сильным прогнозам по спросу на ее технологию для разработки чипов для функций искусственного интеллекта. «Arm обеспечила еще один квартал рекордных доходов благодаря внедрению самой распространенной в мире вычислительной платформы, — написал генеральный директор Рене Хаас в письме инвесторам. Волна искусственного интеллекта привела к росту лицензирования, поскольку для этих новых устройств нужна производительная и энергоэффективная вычислительная платформа Arm».

В письме инвестору руководство Arm сообщило, что компания увеличивает долю рынка облачных серверов и автомобильного сегмента.

Стоит сказать, что старт Arm Holdings на бирже был неудачным: ее акции потеряли целых 26% своей стоимости за месяц после своего дебюта 14 сентября, но с тех пор выросли почти на 90% — до $120,8 в четверг.

Arm, которая считает себя «отделом исследований и разработок всей полупроводниковой промышленности», разрабатывает чипы, но не производит их. Ее бизнес заключается в продаже лицензий другим производственным компаниям.

В 2016 году мажоритарный владелец Arm, SoftBank Group, сделал ставку на то, что компания может использовать свое доминирующее положение в сфере смартфонов, где ее наработки используют и Apple, и Android.

Но сейчас руководители компании сообщили, что технология Arm уже начала использовать Nvidia для своих чипов, специально разработанных для искусственного интеллекта.

«Arm опирается на спрос на технологии Nvidia, особенно на системы центров обработки данных», — сообщила Сюзанна Стритер, глава отдела денег и рынков в Hargreaves Lansdown.

По информации Reuters, Nvidia, Arm и Qualcomm, пытаются выйти на рынок ноутбуков, чтобы бросить вызов Apple. В большинстве таких случаев компании-производители чипов, скорее всего, будут использовать собственную технологию для обеспечения функций ИИ, но планируют получить лицензию на технологию от Arm для завершения разработки специальных чипов.

Два года назад Nvidia попыталась приобрести чип-конструктор Arm у SoftBank, но тогда сделка так и не была завершена из-за «значительных регуляторных проблем». Это соглашение предусматривало продажу Arm за $40 млрд, что всего на $8 млрд больше, чем заплатил SoftBank за приобретение компании в 2016 году.

Теперь, очевидно, когда стоимость Arm превышает 116 млрд, второй номер в списке самых богатых японцев, владелец SoftBank Масайоси Сон радуется, что сделка была сорвана.

SoftBank все еще владеет примерно 90% акций в обращении, то есть его доля в Arm увеличилась более чем на $34 млрд за день.

Уолл-стрит может начать получать более четкое представление о том, сколько инвесторы готовы платить в следующем месяце, когда закончится 180-дневный период блокировки, и у SoftBank будет своя первая возможность продать свои акции.

От Nvidia ждут чуда

Подтверждение сильного спроса на ИИ поддержало акции других производителей, в частности, и Nvidia, которая только с начала 2024 года прибавила более $500 млрд капитализации, и является флагманом этой темы. Компания опубликует отчет 21 февраля и нужно настоящее чудо, чтобы поддержать надежды и оценки, которые сейчас закладываются в цену акций компании. Потому что даже замедление темпов роста может привести к падению курса акций, что потянет вниз и остальных нынешних лидеров.

Но подавляющее большинство компаний уже отчиталось: 67% компаний индекса S&P 500 уже обнародовали отчеты, из которых 75% превысили прогнозы по прибыли, а 65% — превысили по продажам, что равно историческим показателям, то есть сезон отчетов идет хорошо.

Взлеты и падения недели

Своими достижениями или потерями лидеры и аутсайдеры индекса S&P 500 и на этой неделе также обязаны публикациям квартальных отчетов:

Компания Тикер Результат за неделю Air Products APD -14,85% Expedia EXPE -13,2% Take-Two Interactive TTWO -7,42% Monolithic Power MPWR +18,31% Ralph Lauren RL +18,46% Enphase Energy ENPH +20,35%



Прибыль и выручка компании Air Product, занимающейся изготовлением промышленных газов, оказались хуже ожиданий. Продажи упали на 5%. На 2024 год компания снизила прогноз прибыли на акцию на $0,6 — до $12,2−12,5, при ожидании $12,97. В текущем квартале APD прогнозирует прибыль на акцию $2,60−2,75, что ниже текущих оценок аналитиков в $3,16.

Прибыль и выручка оператора туристических путешествий Expedia превзошли ожидания. Выручка выросла на 10%, объем бронирований вырос на 6%, а количество забронированных ночей в номерах добавило 9%, что оказалось выше ожиданий. Expedia ожидает, что ее доход вырастет примерно на 10% в 2024 году, компания также считает, что ее норма прибыли может немного улучшиться.

Однако, генеральный директор Питер Керн неожиданно объявил об отставке после четырех лет работы на этом посту. В своем письме к сотрудникам Керн отметил, что он чувствует себя хорошо с тем, что он достиг на данный момент, и что у Expedia хорошее место для долгосрочного успеха. Генеральные директора, как правило, не уходят со своих должностей, если все хорошо, а потому этот сигнал инвесторы восприняли, как тревожный.

Убыток компании-разработчика видеоигр Take-Two оказался хуже ожиданий, а выручка — лучше. В этот квартал TTWO прогнозирует выручку $1,27−1,32 млрд, при прогнозируемых $1,51 млрд. В компании отметили падение доходов от рекламы и игры NBA 2K24 в текущем квартале. СЕО TTWO указал: «Мы снижаем прогнозы на год, чтобы учесть эти факторы, также запланированный релиз перенесен на 4-й квартал». От компании ждут больше деталей и релиза главного блокбастера GTA VI.

После закрытия рынка в среду Monolithic Power сообщила о значительном результате в четвертом квартале и заявила, что ожидает доход в первом квартале в размере от $437 до $457 млн. Это больше, чем прогнозировали эксперты ($431,9 млн). За аналогичный период прошлого года доход компании составил $451 млн. Руководство видит все больший спрос на традиционные процессорные решения. После месяцев задержек спрос на серверные процессоры нового поколения начинает расти.

Квартальный доход Ralph Lauren вырос на 6% за год — до $1,934 млрд. Это привело к увеличению скорректированной чистой прибыли на 24% — до $275 млн, или $4,17 на акцию. Аналитики в среднем ожидали всего $3,54 на акцию при доходе $1,87 млрд.

Генеральный директор Ralph Lauren Патрис Луве назвал это «большим праздником», отметив, что результаты превзошли ожидания, особенно в бизнесе прямого потребления компании (где продажи в аналогичных магазинах выросли на 9%). Ralph Lauren также показал лучшие, чем ожидалось, показатели во всех регионах, самый большой — в Азии (плюс 16%).

Акции компании Enphase Energy, занимающейся солнечной энергетикой, упали после отчета о падении доходов на 58%, по сравнению с прошлым годом, — до $302,6 млн, а чистая прибыль — на 86% — до $20,9 млн, или $0,15 на акцию. При этом руководство ожидает, что в первом квартале 2024 года выручка упадет до $260-$300 млн.

Более обнадеживающим является то, что руководство прогнозирует, что доходы достигнут самого низкого уровня в следующих двух кварталах и вырастут во второй половине 2024 года. Не совсем понятно, как быстро повысится спрос, но Калифорния и Европа, похоже, достигают минимума, и со временем приспособятся к более высоким процентным ставкам и недавним изменениям в политике. И этого было достаточно, чтобы акции повысились.

Рынок ждет новых данных потребительских цен США

В прошлую пятницу погоду на рынке сделала публикация ежегодного пересмотра веса инфляционной корзины. Статистическое бюро США пересмотрело удельный вес каждого из компонентов индекса цен потребительской корзины, что привело к снижению постфактум темпов роста инфляции в декабре с +0,3% до +0,2% (месяц до месяца).

Это снижает базу сравнения и повышает шансы на то, что инфляция за январь будет также ослабевать — публикация запланирована на вторник, ожидается рост +0,2% за месяц, что в годовом измерении составит 2,9%. Впервые за последние 3 года инфляция в США может быть ниже 3%.

Поэтому весь фокус будет направлен на данные по инфляции, и если темп сохранится на уровне 3% и выше — это приведет к коррекции как акций, так и облигаций.