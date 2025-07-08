Альтсезон под вопросом: стоит ли уже «сливать» альты

Несмотря на ожидания участников рынка, новый альтсезон до сих пор не наступил, и чем дальше, все больше аналитиков ставят под сомнение сам факт того, что он все же состоится. Доминирование биткоина достигает рекордных уровней, а внимание институтов и инвесторов все больше сосредотачивается именно на первой криптовалюте.

«Минфин» проанализировал самые свежие данные крипторынка, настроение игроков и состояние собственного криптопортфеля, чтобы разобраться, стоит ли держать альты, или лучше уже переложиться в биткоин.

Лидерство удерживает биткоин

Несмотря на неопределенное будущее мировой экономики, в том числе и из-за политики Соединенных Штатов по торговым тарифам, рынок цифровых активов чувствует себя уверенно. Альткоины «втоптали в асфальт», а биткоин торгуется у исторических максимумов. Доминация первой криптовалюты последовательно возрастает, двигаясь к отметке в 70% (максимальные значения предыдущего цикла роста).

Доминация биткоина

Источник: Cryptocap

Внимание рыночных игроков остается прикованным к первой криптовалюте и причин для этого более чем достаточно.

Американские штаты один за другим принимают законы о добавлении биткоина в резервы, пенсионные фонды берут BTC на вооружение, включая его в свои стратегии, даже недвижимость не остается в стороне, рассматривая возможность использования первой криптовалюты, как залога.

Постепенно оформляется и правовой статус криптовалют. С декабря прошлого года в ЕС уже вовсю работает закон, регулирующий работу крипторынка (MICA). Недавно Сенат принял законопроект GENIUS Act, устанавливающий правила выпуска и обращения стейблкоинов. В настоящее время документ ожидает рассмотрения в Палате представителей. Также ведется работа над законопроектом CLARITY Act о структуре крипторынка.

Дальнейшее правовое оформление функционирования крипторынка поддерживает и ФРС. Глава Федрезерва Джером Пауэлл поддержал законопроект о криптовалютах, которые рассматривает Конгресс, отметив, что стране нужна нормативная база для стейблкоинов.

Поддержка Пауэлла появилась после того, как ФРС решила больше не учитывать «репутационный риск» во время проверки банков. Ранее регуляторы считали, что ему подвергаются финансовые учреждения, работающие с криптоиндустрией.

Параллельно хорошо прослеживаются оптимистичные настроения игроков на рынке цифровых активов. Майнеры «эпохи Сатоши» (добытчики биткоина, занимавшиеся майнингом с первых лет существования криптовалюты — с 2009 по 2011 гг.) свели к минимуму продажи биткоина в 2025 году — за полгода реализовано только 150 BTC. Для сравнения: в 2024 году показатель составил около 10 000 BTC.

Среди всех категорий майнеров наблюдается тренд по наращиванию резервов — с апреля их балансы выросли на 4 000 BTC. Отток монет из их кошельков упал с пикового значения 23 000 BTC в сутки в феврале до примерно 6 000 BTC.

Продажа биткоинов майнерами «эпохи Сатоши»

Источник: CryptoQuant

Общая продажа BTC майнерами

Источник: CryptoQuant

Также наблюдается падение месячного притока биткоина на Binance: он сократился до 5 700 BTC — это ниже, чем в период прошлого медвежьего рынка.

Приток BTC на Binance

Источник: CryptoQuant

Стоит ли ждать альтсезона?

Биткоин в мае зафиксировал новый исторический максимум, в то же время альткоины на локальных минимумах, а некоторые — и на исторических. Такое впечатление, что криптовесна так и не пришла к токенам второго эшелона. Это вызывает отчаяние у участников, заставляет продавать с убытком, или же с болью наблюдать за состоянием криптовалютного портфеля.

Однако, действительно ли все так плохо?

Если посмотреть исключительно на котировки, то ситуация действительно пугающая. Большинство альткоинов торгуются на тех же уровнях, которые наблюдались в конце 2022 года (окончание криптозимы).

Среди возможных причин — размытие позиций из-за засилья мемкоинов и различных токенов (сейчас на coinmarketcap отображается 17,6 млн токенов).

Впрочем, есть некоторые сдвиги, на которые обращают внимание наши эксперты:

мемкоины уходят в прошлое, и это логично, — легче выиграть в лотерею, чем заработать на мемкоине;

формирование основы в паре ETH/BTC (ранний сигнал переключения внимания на альткоины);

ETH/BTC

Источник: Binance

появляются периоды, когда притоки в спотовык ETH ETF превышают поступление в BTC ETF;

в этом году ожидается одобрение значительного количества спотовых ETF на альткоины:

ETF LTC — 90% (вероятность).

ETF SOL — 90%.

ETF XRP — 85%.

ETF DOGE — 80%.

ETF ADA — 75%.

ETF DOT — 75%.

ETF HBAR — 80%.

ETF AVAX — 75%.

ETF SUI — 60%

*данные Bloomberg Intelligence

Недавно Хестер Пирс из SEC заявила, что погашение в натуральной форме для криптовалютных ETF «не за горами» — регулятор получил множество заявок от компаний, включая крупнейшего управляющего активами BlackRock, с просьбой разрешить производить расчеты в крипте. Эта опция в первую очередь ожидается эмитентами спотовых Ethereum ETF — для добавления стейкинга в существующие продукты.

Появление таких инструментов на фондовом рынке может иметь взрывной эффект.

Состояние портфеля «Минфина»

Традиционно, самые плохие результаты показывает Growth-доля нашего криптопортфеля — минус 39,9% (реальный минус несколько меньше, поскольку TAI не отображается в портфеле). Если сравнивать с предыдущим отчетом о состоянии нашего портфеля от 1 апреля 2025 г., то просадка несколько уменьшилась (-44,3% на тот момент). Размещенные ордера усреднения сработали (STX, ROSE). Также был куплен новый, уже упоминавшийся актив с тикером TAI (Tars Protokol) по цене $0,047. Сейчас он дает прибыль в размере ~100% (в конце мая плавающая прибыль достигала 200%).

Поскольку альткоины до сих пор не показали рост, а на основе описанной выше ситуации наши эксперты ожидают роста, то мы продолжаем улучшать точки входа. На этот раз совершили дополнительные покупки по следующим альткоинам:​

ICP — по цене $4,707 на сумму $51,78;

FIL — по цене $2,15 на сумму $49,45;

по цене NEAR — по цене $1,97 на сумму $49,25;

по цене GRT — по цене $0,079 на сумму $50,00;

по цене ANKR — по цене $0,1348 на сумму $49,88.

Все сделки были заключены 27.06.2025.

Лучшим здесь остается Hedera Hashgraph (HBAR) с плавающей прибылью 188%.

Что касается фундаментальной доли портфеля, то прибыль по ней выросла до 16%. Самым лучшим остается BNB, дальше следует BTC, за ним TRON — каждый из активов дает более 100% прибыли. Худшим остается «молодой» проект Celestia.

Никаких действий с этой долей криптопортфеля не проводилось.

Состояние криптопортфеля, фундаментальные блокчейны

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Фиксация прибыли

По нашим расчетам, на рынке цифровых активов начинается самый жаркий сезон. Соответственно, мы готовимся к фиксации прибыли по нашему портфелю.

Для определения рыночного пика будут применены три показателя:

доминация биткоина. Превышение отметки в 70% будет являться сигналом для продажи активов;

достижение индексом относительной силы на месячном графике биткоина отметки 90.

BTC/USD

Источник: Bitstamp

True MVRV поднимется выше отметки 3 (отслеживать можно на CryptoQuant). Этот индикатор показывает размер нереализованной прибыли по биткоину.

True MVRV

Источник: CryptoQuant

После получения общерыночных сигналов о фиксации прибыли будем действовать индивидуально, опираясь на ситуацию по конкретному активу, а именно, глядя на индекс относительной силы и уровни сопротивления.

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Когда рынок молчит — пора действовать стратегически

Несмотря на отсутствие очевидного альтсезона и отставание токенов второго эшелона, фундаментальные сдвиги, например, подготовка ETF, законодательные инициативы и рыночное поведение майнеров, могут создать основу для восстановления интереса к альткоинам.

Мы наблюдаем, как формируется «тихая волна» рынка: она еще не накрыла инвесторов прибылью, но уже набирает обороты. Ввиду этого, наша стратегия остается взвешенно-оптимистичной — мы планируем фиксировать доходы там, где рынок даст сигналы перегрева, и в то же время не прекращаем аккумулировать позиции в активах с сильным потенциалом. И хотя альтсезона пока не видно, возможно, он просто не будет похож на те, которые мы видели раньше.