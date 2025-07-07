Трамп введет пошлину для любой страны, которая присоединится к «антиамериканской политике БРИКС»

Президент Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 10% пошлины для любой страны, которая присоединится к «антиамериканской политике БРИКС», усиливающей неопределенность в мировой торговле, поскольку США продолжают вести переговоры по пошлинам со многими торговыми партнерами. Об этом он написал в воскресенье вечером в сообщении Truth Social, пишет Bloomberg.

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Что известно

«К любой стране, которая присоединяется к антиамериканской политике БРИКС, будет введен дополнительный 10% тариф. Не будет никаких исключений», — заявил Трамп.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, что США готовятся отправить письма по пошлинам десяткам стран в ближайшие дни, поскольку 90-дневная пауза администрации Трампа по поводу повышения пошлин заканчивается в среду. В отдельном сообщении Трамп заявил, что письма начнут поступать с полудня по вашингтонскому времени.

БРИКС, группа стран, в которую входят Бразилия, Китай, Южная Африка и Индия, провела встречу в минувшие выходные, на которой лидеры осудили нападение США и Израиля на Иран и призвали правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху вывести войска из сектора Газа. Они призывали к «справедливому и продолжительному» разрешению конфликтов на Ближнем Востоке. Среди участников саммита были премьер-министр Китая Ли Цян и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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В своем сообщении Трамп не уточнил, какую политику он считает антиамериканской, а также не предоставил подробностей о том, когда могут быть введены какие-либо из этих тарифов. Ранее он угрожал ввести 100% пошлины для стран БРИКС, если они откажутся от доллара США в двусторонней торговле. Это сопротивление, в свою очередь, стимулировало интерес к развитию местных платежных систем и других инструментов, способных способствовать торговле и инвестициям между странами.

В воскресенье лидеры БРИКС договорились продолжить переговоры по трансграничной платежной системе для торговли и инвестиций — проекту, который они обсуждают уже десять лет, хотя прогресс был медленным.

Премьер-министр Китая Ли заявил в воскресенье, что страны БРИКС должны взять на себя инициативу по продвижению реформ в сфере глобального управления и отстаивать мирное разрешение международных споров.

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«Сегодняшний мир более турбулентен, где растут односторонность и протекционизм», — сказал Ли. Китай готов сотрудничать со странами БРИКС для продвижения глобального управления в более справедливом, разумном, эффективном и упорядоченном направлении.

Напомним