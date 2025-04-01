Инвесторы готовятся к новой волне новостей в среду, 2 апреля, когда вступают в силу так называемые взаимные пошлины, объявленные Дональдом Трампом. Сам он назвал этот день «Днем освобождения». Как тарифная политика изменила наш криптопортфель и что решили в нем изменить, расскажем дальше.
Мир накрыли торговые войны: как это изменило крипторынок и наш криптопортфель
Рынки воспринимают начавшиеся Трампом торговые войны максимально отрицательно. Барометр американской экономики — индекс S&P 500 — снизился в марте почти на 7%, общее падение от исторических максимумов составило 10%.
Динамика индекса S&P 500
Источник: CBOE
Неспособность покупателей повысить котировки стержневого индекса свыше 5 800 открывает путь к снижению в область 5 000−5 100, а это уже падение около 20% от исторических максимумов (более чем типичная коррекция).
Индекс страха и жадности от CNN опустился в область «чрезвычайного страха».
Настроения инвесторов, отслеживаемые американской ассоциацией индивидуальных инвесторов (AAИИ), на отметках 2022 года.
Настроения инвесторов от AAИИ
На самом деле у Трампа есть достаточно веские аргументы к агрессивному пересмотру правил торговли: у Соединенных Штатов сейчас одни из самых низких тарифов среди развитых стран.
Мировая карта тарифных ставок
Источник: Apollo
Тарифные ставки по странам за 2023 год
Источник: Apollo
Почти у всех (за исключением двух) стран G20 более высокие средние тарифные ставки, чем у Соединенных Штатов. Кроме того, большинство стран скрывают реальный уровень стоимости ввоза товаров на свой рынок по барьерам — квоты, контроль цен, требования к маркировке и правила тестирования.
Тарифные ставки и тарифные барьеры G20
Источник: BofA Research Investment Committee, World Bank, PWC
Поэтому, вероятно, Штаты будут вести торговые войны, пока не будут установлены паритетные условия внешнеэкономической деятельности для Штатов и их партнеров.
Тем более, что тарифное давление выгодно Трампу еще и из-за охлаждения экономики, которое замедлит инфляцию и откроет возможность для дальнейшего снижения ставок ФРС. Высокая процентная ставка существенно увеличивает расходы на обслуживание государственного долга, и Трамп стремится быстро снизить это бремя.
Как торговые войны влияют на рынок криптовалют
Рынок криптовалют также испытывает на себе влияние торговых войн. Биткоин на данный момент не превратился в защитный актив, аналогичный физическому золоту, которое уже три недели подряд устанавливает новые исторические максимумы.
Этому есть логические объяснения:
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Биткоин все еще остается рисковым и слишком волатильным активом.
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Спотовые биткоин-ETF, на которые криптоэнтузиасты возлагали значительные надежды, стали «Ахиллесовой пяткой» цифрового золота. Они связали криптовалютный и фондовый рынки. Распродажи на фондовом рынке сопровождаются продажей спотовых ETF на криптовалюты, что создает медвежье давление на цифровые активы. Это хорошо прослеживается посредством корреляции между биткоином и ключевыми фондовыми индексами, которая превышает 0,8, в то время как с золотом остается отрицательной.
Корреляция биткоина с S&P 500, Nasdaq Composite, золотом
Источник: Cryptocompare, Yahoo Finance
В будущем предполагаем, что эта связь исчезнет или ослабнет, поскольку исчезнет потребность в спотовом ETF на один актив. Всё чаще брокеры позволяют покупать цифровые активы, аналогичная ситуация с банками.
Так, недавно брокерская платформа Interactive Brokers добавила поддержку еще 4 активов — Solana, Cardano, XRP и Dogecoin, а FDIC смягчила позицию по крипте для банков.
Однако сейчас биткоин и весь рынок цифровых активов находятся под давлением, несмотря на приверженность новой администрации США к цифровым активам. Цифровое золото торгуется на 24% ниже исторического максимума и продолжает снижаться. Другие цифровые активы в основном понесли еще большие потери.
Недельный график изменения стоимости биткоина
Источник: Binance
Но в целом не все так плохо, и дальнейшее падение выглядит сдержанным. Согласно данным Glassnode, за последние две недели киты докупили более 129 000 BTC в эквиваленте $11 млрд. Это самый быстрый темп накопления с августа 2024 года. При этом активность крупных игроков контрастирует с действиями мелких инвесторов, продолжающих урезать свои позиции.
Активность биткоин-китов
Источник: Glassnode
Доля биткоинов на биржах упала до 7,53%. Это минимум с февраля 2018 года. Уменьшение объемов BTC на биржах свидетельствует о сокращении потенциального давления со стороны будущих продаж. В то же время биткоины все чаще перемещают в холодные кошельки. Рынок «взрослеет», а инвесторы становятся более уверенными в долгосрочной ценности BTC.
Запасы биткоинов на централизованных биржах
Источник: Santiment
Денежная масса M2 Global, с которой у биткоина есть корреляция 85%, растет.
Если подытожить все «за» и «против» роста BTC, то наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий для крипты — это топтание на месте с возможностью незначительного обновления локальных минимумов. Как только фондовый рынок «переварит» тарифную войну, а ФРС перейдет к снижению ключевой ставки, у цифровых активов есть шанс на стремительный восходящий импульс.
Криптопортфель «Минфина»: growth-доля
Текущие события на рынке привели к значительным потерям в growth-доле нашего криптопортфеля (- 44%). В целом это не является неожиданностью, поскольку даже незначительные продажи или покупки могут оказать существенное влияние на стоимость нативных токенов этих проектов из-за малой капитализации. Поскольку настроения остаются пессимистическими длительное время, негативный эффект не заставил себя ждать.
Несмотря на готовность к происходящему, некоторые активы, такие как ROSE и STX, удивили глубиной падения. Каждый потерял более 60% стоимости, при этом оба проекта имеют прочный фундамент:
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STX — это смарт-контракты на биткоин;
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ROSE — блокчейн первого уровня, разработанный для обеспечения масштабируемости и конфиденциальных вычислений.
Поскольку мы продолжаем видеть перспективы в этих протоколах, размещено два лимитных ордера на покупку для усреднения позиции:
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ROSE — по цене 0,024 на сумму 50 USDT,
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STX — по цене 0,52 на сумму 50 USDT.
Selfkey (KEY), вероятно, придется продать с убытком (на текущий момент -86%), проект не находит своего места в криптпространстве. Впрочем, сейчас не лучшее время для продажи, поэтому просто ожидаем возвращения рыночного позитива, во время которого закроем эту позицию.
Кроме KEY, у нас есть еще один актив в портфеле с потерями 86%, — ALT. Его будущее выглядит более позитивным, впрочем, усреднение по нему мы не предусмотрели. Мы видим риск в постоянных разблокировках токенов, которые продлятся до 2028 года. Давление от увеличения циркулирующего предложения может помешать развитию положительной ценовой динамики.
График разблокировки токенов Altlayer
Источник: coinmarketcap
В планах добавить в портфель новый актив — TARS AI (TAI): уже размещен лимитный ордер на покупку по цене $0,047 на сумму $50. Это один из топовых AI-проектов на Solana, впервые привлекший внимание в ноябре 2024 года за счет сотрудничества с NVIDIA. Теперь он официально принят в NVIDIA Inception Program, открывающий доступ к передовым технологиям AI, робототехнике и ускоренным вычислениям.
Самым лучшим активом в growth-доле нашего криптопортфеля остается Hedera с прибылью 232%.
Value-доля криптопортфеля «Минфина»
Эта доля криптопортфеля, ориентированная на более устойчивые протоколы первого уровня, выполняет поставленные на нее задачи. Даже при значительной коррекции рынка она остается прибыльной (+4%).
Впрочем, и здесь не обошлось без неприятных сюрпризов. Injective (INJ), практически еженедельно заключающий новые партнерства (сотрудничество с Google Cloud — одно из последних) и внедряющий прогрессивные инновации, упал с исторических максимумов на 83%, в нашем портфеле это минус 65%. Объективные причины такого падения отсутствуют, поэтому принято решение усреднить позицию по этому протоколу лимитным ордером по цене $7 за токен на сумму 70 USDT.
Celestia показывает аналогичную просадку, однако это не было для нас неожиданностью, поскольку это «молодой» блокчейн, и высокая волатильность на такой стадии развития — привычное явление. Лимитный ордер на покупку TIA размещен на отметке $2,2 на сумму $44.
Куплен в портфель Toncoin (TON) — мессенджер с миллиардом пользователей заслуживает места в нашем портфеле стабильных монет первого уровня.
Ордер заполнен в пятницу
К таким действиям нас побуждали несколько событий, имевшие место раньше:
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Telegram добавил торговлю и стейкинг к своему криптокошельку. Теперь пользователи TON Space могут покупать и продавать криптовалюту непосредственно в кошельке и зарабатывать на хранении активов.
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Стейблкоин от Tether будет запущен на TON.
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Франция вернула паспорт Павлу Дурову. Вероятно, обвинения против него будут сняты.
По состоянию на момент публикации наш портфель фундаментальных монет выглядит так:
Обновление портфелей проведем после срабатывания лимитных ордеров и тогда же поделимся планами по фиксации прибыли.
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