Мир накрыли торговые войны: как это изменило крипторынок и наш криптопортфель

Инвесторы готовятся к новой волне новостей в среду, 2 апреля, когда вступают в силу так называемые взаимные пошлины, объявленные Дональдом Трампом. Сам он назвал этот день «Днем освобождения». Как тарифная политика изменила наш криптопортфель и что решили в нем изменить, расскажем дальше.

Рынки воспринимают начавшиеся Трампом торговые войны максимально отрицательно. Барометр американской экономики — индекс S&P 500 — снизился в марте почти на 7%, общее падение от исторических максимумов составило 10%.

Динамика индекса S&P 500

Источник: CBOE

Неспособность покупателей повысить котировки стержневого индекса свыше 5 800 открывает путь к снижению в область 5 000−5 100, а это уже падение около 20% от исторических максимумов (более чем типичная коррекция).

Индекс страха и жадности от CNN опустился в область «чрезвычайного страха».

Настроения инвесторов, отслеживаемые американской ассоциацией индивидуальных инвесторов (AAИИ), на отметках 2022 года.

Настроения инвесторов от AAИИ

На самом деле у Трампа есть достаточно веские аргументы к агрессивному пересмотру правил торговли: у Соединенных Штатов сейчас одни из самых низких тарифов среди развитых стран.

Мировая карта тарифных ставок

Источник: Apollo

Тарифные ставки по странам за 2023 год

Источник: Apollo

Почти у всех (за исключением двух) стран G20 более высокие средние тарифные ставки, чем у Соединенных Штатов. Кроме того, большинство стран скрывают реальный уровень стоимости ввоза товаров на свой рынок по барьерам — квоты, контроль цен, требования к маркировке и правила тестирования.

Тарифные ставки и тарифные барьеры G20

Источник: BofA Research Investment Committee, World Bank, PWC

Поэтому, вероятно, Штаты будут вести торговые войны, пока не будут установлены паритетные условия внешнеэкономической деятельности для Штатов и их партнеров.

Тем более, что тарифное давление выгодно Трампу еще и из-за охлаждения экономики, которое замедлит инфляцию и откроет возможность для дальнейшего снижения ставок ФРС. Высокая процентная ставка существенно увеличивает расходы на обслуживание государственного долга, и Трамп стремится быстро снизить это бремя.

Как торговые войны влияют на рынок криптовалют

Рынок криптовалют также испытывает на себе влияние торговых войн. Биткоин на данный момент не превратился в защитный актив, аналогичный физическому золоту, которое уже три недели подряд устанавливает новые исторические максимумы.

Этому есть логические объяснения:

Биткоин все еще остается рисковым и слишком волатильным активом.

Спотовые биткоин-ETF, на которые криптоэнтузиасты возлагали значительные надежды, стали «Ахиллесовой пяткой» цифрового золота. Они связали криптовалютный и фондовый рынки. Распродажи на фондовом рынке сопровождаются продажей спотовых ETF на криптовалюты, что создает медвежье давление на цифровые активы. Это хорошо прослеживается посредством корреляции между биткоином и ключевыми фондовыми индексами, которая превышает 0,8, в то время как с золотом остается отрицательной.

Корреляция биткоина с S&P 500, Nasdaq Composite, золотом

Источник: Cryptocompare, Yahoo Finance

В будущем предполагаем, что эта связь исчезнет или ослабнет, поскольку исчезнет потребность в спотовом ETF на один актив. Всё чаще брокеры позволяют покупать цифровые активы, аналогичная ситуация с банками.

Так, недавно брокерская платформа Interactive Brokers добавила поддержку еще 4 активов — Solana, Cardano, XRP и Dogecoin, а FDIC смягчила позицию по крипте для банков.

Однако сейчас биткоин и весь рынок цифровых активов находятся под давлением, несмотря на приверженность новой администрации США к цифровым активам. Цифровое золото торгуется на 24% ниже исторического максимума и продолжает снижаться. Другие цифровые активы в основном понесли еще большие потери.

Недельный график изменения стоимости биткоина

Источник: Binance

Но в целом не все так плохо, и дальнейшее падение выглядит сдержанным. Согласно данным Glassnode, за последние две недели киты докупили более 129 000 BTC в эквиваленте $11 млрд. Это самый быстрый темп накопления с августа 2024 года. При этом активность крупных игроков контрастирует с действиями мелких инвесторов, продолжающих урезать свои позиции.

Активность биткоин-китов

Источник: Glassnode

Доля биткоинов на биржах упала до 7,53%. Это минимум с февраля 2018 года. Уменьшение объемов BTC на биржах свидетельствует о сокращении потенциального давления со стороны будущих продаж. В то же время биткоины все чаще перемещают в холодные кошельки. Рынок «взрослеет», а инвесторы становятся более уверенными в долгосрочной ценности BTC.

Запасы биткоинов на централизованных биржах

Источник: Santiment

Денежная масса M2 Global, с которой у биткоина есть корреляция 85%, растет.

Если подытожить все «за» и «против» роста BTC, то наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий для крипты — это топтание на месте с возможностью незначительного обновления локальных минимумов. Как только фондовый рынок «переварит» тарифную войну, а ФРС перейдет к снижению ключевой ставки, у цифровых активов есть шанс на стремительный восходящий импульс.

Криптопортфель «Минфина»: growth-доля

Текущие события на рынке привели к значительным потерям в growth-доле нашего криптопортфеля (- 44%). В целом это не является неожиданностью, поскольку даже незначительные продажи или покупки могут оказать существенное влияние на стоимость нативных токенов этих проектов из-за малой капитализации. Поскольку настроения остаются пессимистическими длительное время, негативный эффект не заставил себя ждать.

Несмотря на готовность к происходящему, некоторые активы, такие как ROSE и STX, удивили глубиной падения. Каждый потерял более 60% стоимости, при этом оба проекта имеют прочный фундамент:

STX — это смарт-контракты на биткоин;

ROSE — блокчейн первого уровня, разработанный для обеспечения масштабируемости и конфиденциальных вычислений.

Поскольку мы продолжаем видеть перспективы в этих протоколах, размещено два лимитных ордера на покупку для усреднения позиции:

ROSE — по цене 0,024 на сумму 50 USDT,

STX — по цене 0,52 на сумму 50 USDT.

Selfkey (KEY), вероятно, придется продать с убытком (на текущий момент -86%), проект не находит своего места в криптпространстве. Впрочем, сейчас не лучшее время для продажи, поэтому просто ожидаем возвращения рыночного позитива, во время которого закроем эту позицию.

Кроме KEY, у нас есть еще один актив в портфеле с потерями 86%, — ALT. Его будущее выглядит более позитивным, впрочем, усреднение по нему мы не предусмотрели. Мы видим риск в постоянных разблокировках токенов, которые продлятся до 2028 года. Давление от увеличения циркулирующего предложения может помешать развитию положительной ценовой динамики.

График разблокировки токенов Altlayer

Источник: coinmarketcap

В планах добавить в портфель новый актив — TARS AI (TAI): уже размещен лимитный ордер на покупку по цене $0,047 на сумму $50. Это один из топовых AI-проектов на Solana, впервые привлекший внимание в ноябре 2024 года за счет сотрудничества с NVIDIA. Теперь он официально принят в NVIDIA Inception Program, открывающий доступ к передовым технологиям AI, робототехнике и ускоренным вычислениям.

Самым лучшим активом в growth-доле нашего криптопортфеля остается Hedera с прибылью 232%.

Value-доля криптопортфеля «Минфина»

Эта доля криптопортфеля, ориентированная на более устойчивые протоколы первого уровня, выполняет поставленные на нее задачи. Даже при значительной коррекции рынка она остается прибыльной (+4%).

Впрочем, и здесь не обошлось без неприятных сюрпризов. Injective (INJ), практически еженедельно заключающий новые партнерства (сотрудничество с Google Cloud — одно из последних) и внедряющий прогрессивные инновации, упал с исторических максимумов на 83%, в нашем портфеле это минус 65%. Объективные причины такого падения отсутствуют, поэтому принято решение усреднить позицию по этому протоколу лимитным ордером по цене $7 за токен на сумму 70 USDT.

Celestia показывает аналогичную просадку, однако это не было для нас неожиданностью, поскольку это «молодой» блокчейн, и высокая волатильность на такой стадии развития — привычное явление. Лимитный ордер на покупку TIA размещен на отметке $2,2 на сумму $44.

Куплен в портфель Toncoin (TON) — мессенджер с миллиардом пользователей заслуживает места в нашем портфеле стабильных монет первого уровня.

Ордер заполнен в пятницу 30.03.2025 по цене $3,8 за монету на сумму $57. Оставили простор для усреднения, если актив упадет на всеобщем пессимизме рынка.

К таким действиям нас побуждали несколько событий, имевшие место раньше:

Telegram добавил торговлю и стейкинг к своему криптокошельку. Теперь пользователи TON Space могут покупать и продавать криптовалюту непосредственно в кошельке и зарабатывать на хранении активов.

Стейблкоин от Tether будет запущен на TON.

Франция вернула паспорт Павлу Дурову. Вероятно, обвинения против него будут сняты.

По состоянию на момент публикации наш портфель фундаментальных монет выглядит так:

Обновление портфелей проведем после срабатывания лимитных ордеров и тогда же поделимся планами по фиксации прибыли.