С начала года Нацбанк продал $3,8 млрд: кто сейчас пополняет резервы

В течение недели Украина провела успешные переговоры с МВФ по продолжению финансирования и смогла привлечь более 11 млрд грн благодаря ОВГЗ. В каком состоянии сейчас находятся государственные финансы и какими были ключевые экономические новости, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин . «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Экономика

Во время презентации Всеукраинской экономической платформы «Зроблено в Україні», созданной по инициативе Президента, правительство объявило о намерении задействовать ряд инструментов помощи отечественному товаропроизводителю. К таким инструментам относятся:

публичные закупки (расширение перечня категорий товаров, закупаемых у локального производителя); компенсации (на специальную, строительную и коммунальную технику и т. п. , произведенную в Украине); адаптация уже действующих государственных программ поддержки («єВідновлення», «5−7−9%») под целые платформы «Зроблено в Україні»; гранты украинским производителям «єРобота»; популяризация товаров украинского производства (утвержден знак маркировки бренда «Зроблено в Україні», который выделит товары, произведенные национальным производителем, среди других).

По оценкам Правительства, суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса составит 0,14% ВВП, что позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест и получить более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.

Также Правительство и представители украинского бизнеса подписали заявление об углублении сотрудничества между государством и предпринимателями для улучшения бизнес-климата в Украине. Подписанты совместного заявления определили приоритетными первоочередными направлениями сотрудничества между государством и предпринимателями наработки практических решений для уменьшения давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов.

Бюджет

Во время аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа, состоявшегося 27 февраля 2024 года, Министерством финансов было привлечено в государственный бюджет 11 млрд грн (по курсу НБУ). В частности, произошло размещение гривневых облигаций на сроки от 1 до 3,4 лет по ставкам от 16,8 до 18,5%.

Представители власти Украины и эксперты Международного валютного фонда достигли договоренности на уровне экспертов по обновленному пакету мер экономической и финансовой политики для третьего пересмотра 4-летней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) в размере около $15,6 млрд. К третьему пересмотру МВФ Украина приняла Национальную стратегию доходов, разработала дорожную карту управления государственными инвестициями и нарабатывала меры по мобилизации поступлений госбюджета в 2024 году.

Эксперты МВФ отметили значительный прогресс власти Украины в выполнении обязательств, а также в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности, что вместе с внешним финансированием способствовало экономическому восстановлению в 2023 году. В ближайшие недели достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ.

Внешний сектор

Дефицит текущего счета платежного баланса за 2023 год составил около 10 млрд долларов США. Основным фактором образования дефицита выступало отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами, которое составило в прошлом году почти $38 млрд. В то же время, поступления по оплате труда (+11,5 млрд долларов в 2023 году) и поступления трансфертов из-за рубежа (преимущественно в сектор государственного управления, +$23,7 млрд) смягчали давление на платежный баланс Украины.

Объем чистой продажи иностранной валюты Нацбанком на прошлой неделе составил $648 млн, с начала года — $3,8 млрд.

Финансовый сектор

Объем корпоративного кредитного портфеля банков в январе 2024 года снизился на 1,2%, как за счет гривневых кредитов (-0,7% за месяц), так и валютных займов (-2,0%). В то же время, задолженность домохозяйств по кредитам банков выросла на 2,1%. Ставки по новым гривневым кредитам банков, предоставленным в январе, увеличились: для корпоративного сектора — на 0,6 п.п., для домохозяйств — на 0,9 п.п.

Сокращение кредитования может быть связано с усложнением поддержки государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». В то же время, за прошедшую неделю предприниматели получили по этой программе от уполномоченных банков 421 льготный кредит на общую сумму 1,8 млрд грн, в том числе, от банков государственного сектора экономики — 298 кредитов на 0,6 млрд гривен. В целом, за время действия военного положения в Украине выдано 47 тыс. доступных кредитов на общую сумму 189 млрд грн.

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Кроме того, в январе по государственным гарантиям на портфельной основе предприниматели получили 567 кредитов более чем на 1,9 млрд гривен. По состоянию на 1 февраля 2024 29 банков-кредиторов обслуживали 19,1 тыс. кредитов на сумму 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,8 млрд гривен, или около 70% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).