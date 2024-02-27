НБУ продолжает печатать гривну: почему замедляется инфляция

Мы ее (гривну — ред.) и так печатаем уже, и не первый месяц. Я не вижу в этом, честно, никакой трагедии". — рассказал недавно в интервью Укринформу Дмитрий Наталуха, глава Комитета BP по вопросам экономического развития, отвечая на вопросы журналиста, будет ли печатать Украина гривну, чтобы наполнить бюджет, если откажется от закручивания гаек бизнеса.

Это признание депутата вызвало значительную реакцию: многие наши читатели на форумах «Минфина» задавали похожие вопросы: «Разве это не приведет к инфляции и девальвации гривны?», «Не нужно ли уже бежать к обменникам, покупать доллары?». Так что разберемся, всегда ли стоит ставить знак уравнения между эмиссией и девальвацией гривны.

Монетарная политика

Современная монетарная политика базируется на 4 ключевых идеях:

У страны, где есть собственная валюта и которая является ее эмитентом, никогда не закончатся деньги. Правительство должно напечатать столько денег, сколько ему необходимо для покрытия всех расходов. В целом, страна может обойтись без налогов, но они необходимы для сдерживания инфляции. Дефицит государственного бюджета и рост долговых обязательств — это норма для капиталистических стран.

Согласно принятому бюджету Украины на 2024 год, дефицит должен составить 1,6 трлн грн (около $41 млрд). Если следовать идеям современной монетарной политики, можно просто напечатать эти деньги и закрыть бюджетную дыру. Однако, это теория, а на практике все гораздо сложнее.

Аргентина, страна Южной Америки, уже несколько лет следует идеям современной монетарной политики и использует печатный станок для финансирования дефицита и уплаты долгов. Кроме еще больших проблем, ничего хорошего эта стратегия ей не принесла.

С 2020 года потребительская инфляция там выросла с 50% до 250% на текущий момент.

Потребительская инфляция в Аргентине

Источник: tradingeconomics

Параллельно происходит девальвация национальной валюты — песо, которое в течение 2023 года обесценилось на 357%.

Курс аргентинского песо к доллару США

Источник: ICE

Идеи современной монетарной политики не работают? Ответ скрыт в деталях.

Долги Аргентины в иностранной валюте, а значит, правительству для погашения долговых обязательств приходится за эмитированные песо покупать иностранную валюту, что приводит к обесцениванию национальной валюты и, как следствие, к высокой потребительской инфляции. Если бы заимствования были в национальных денежных знаках, то идеи современной монетарной политики не дали бы побочных негативных эффектов и позволили погасить долги и закрыть кассовые разрывы бюджета.

Есть ли страны, которые могут позволить себе реализовать современную монетарную политику (неограниченную печать денег) без негативных последствий для собственной экономики? — Да. В целом, можно выделить 8 государств, которые могут запускать печатный станок, не навредив экономике:

США; ЕС; Израиль; Япония; Китай; Таиланд; Уругвай; Малайзия.

К примеру, Соединенные Штаты Америки могут позволить себе печатать доллар практически в неограниченном количестве. Потому что доллар является мировой резервной валютой. USD занимает первое место в мире по объему торговли, на него приходится около 60% мировых национальных валютных запасов. Также от 40% до 60% финансовых сделок в мире измеряют в долларах США.

При таких показателях высокий спрос на американскую валюту обеспечен, значит, любая дополнительная эмиссия очень быстро поглощается рынком, не приводя к негативным явлениям (инфляция, девальвация).

Яркий пример — 2020 год, когда Соединенные Штаты «выгрузили» в экономику $3,5 трлн без негативных последствий. Эти деньги, наоборот, были полезны, потому что поддержали спрос, когда цепочки поставок были нарушены в результате закрытия границ (пандемия COVID-19).

Если мы взглянем на Японию, то ее возможность печатать деньги в неограниченном количестве скрыта в государственном долге. У этой страны самый большой долг среди стран G7 — более 200% ВВП, но практически весь этот долг — внутренний, то есть заимствования взяты в иене на внутреннем рынке. Это позволяет стране печатать деньги без негативных последствий экономики. Кроме того, почти все долги целевые:

инфраструктурные проекты;

развитие связи;

развитие авиации;

развитие железнодорожного транспорта.

Такие заимствования способствуют росту экономики (третье место в мире по размеру номинального ВВП).

Другие возможности для неограниченной печати денег есть у Китая — благодаря своему профициту торгового баланса. Проще говоря, чтобы рассчитываться за китайские товары, покупатели из других стран вынуждены покупать юань (если расчеты происходят в китайской нацвалюте). А это открывает путь для значимой эмиссии.

У других стран из представленного выше списка схожие преимущества, что позволяет им свободно управлять денежной массой.

Как печатать деньги без негативных последствий для экономики

Если человек либо компания берет кредит, в момент его выдачи создаются новые средства в экономике, то есть увеличивается денежная масса.

Денежная масса — ключевой параметр, который показывает количество денег в экономике (наличные и безналичные). В 2023 году денежная масса Украины составила 3,08 трлн грн (+23% в год), согласно данным НБУ.

Далее эти средства компания инвестирует, создавая новый товар и выплачивая зарплату своим работникам, что параллельно провоцирует спрос и рост экономики.

Если мы говорим о частном лице, то приобретенный на кредитные средства товар также создает дополнительный спрос, увеличивая производство и стимулируя наем рабочей силы, и опять-таки приводит к росту.

Это сценарий «здорового» прироста денежной массы (печати денег). В таком случае экономика сама решает, куда инвестировать и сколько. Если этот процесс нарушить и проводить эмиссию по желанию, возникнет негативное давление на курс национальной валюты со всеми присущими этому процессу последствиями.

Печатный станок Украины

Украина не входит в перечень стран, которые могут печатать деньги в неограниченном количестве без ущерба для своей экономики. Однако, вызовы, которые стоят перед нами в виде значительного дефицита бюджета, никуда не исчезают, поэтому приходится работать с тем, что есть.

К концу 2023 года государственный долг Украины составил 1,444 трлн грн, более 70% из которых — это валютные долговые обязательства. Значит, печать денег для закрытия бюджетного дефицита, как и в примере с Аргентиной, приведет к девальвации гривны и росту инфляции. Тогда как так получается, что мы запустили печатный станок (со слов депутата), а Национальный банк констатирует снижение инфляции до 4,7% в январе, и курс гривны при этом колеблется в незначительном диапазоне?

Есть несколько инструментов, применяемых государством для контроля инфляции, и, похоже, они очень удачно применяются украинскими чиновниками:

1. Валютные поступления или финансовая помощь. За счет средств, предоставляемых Украине международными партнерами, пополняются золотовалютные резервы НБУ и финансируются социальные расходы бюджета. Но от иностранных партнеров мы получаем СКВ, а в бюджет засчитывается гривна. Нацбанк без угроз для раскрутки инфляции может печатать гривну на объемы помощи, поступающей в страну.

2. Депозиты. Национальный банк создал условия банкам, чтобы те повышали процентные ставки по депозитам для привлечения средств от населения и юридических лиц. Акцент делался на гривневые продукты, плюс население неохотно тратит деньги в условиях неопределенности, что дало свои положительные результаты. С 2021 года прирост гривневых депозитов составил 50%, тогда как депозиты в иностранной валюте выросли всего на 9%.

Избыток гривны забрали из экономики, снизив инфляционное давление.

3. Министерство финансов прилагает немалые усилия для привлечения долга внутри страны. ОВГЗ еще никогда не были столь доступными и выгодными. Это опять же позволяет изъять часть эмитированной гривны из экономики, а при погашении этого долга не возникает давления на курс национальной валюты.

4. Госпрограммы кредитования. Такие программы займов, как «єОселя» и «5−7−9», направляют гривну в реальную экономику, создавая товар и рабочие места. Эмиссия гривны в таком сценарии подкреплена реальным ростом экономики.

5. Налоги. В 2023 году Украина собрала налоги на 36% от ВВП. Очень точно это достижение отметила Кристалина Георгиева, директор МВФ: «Я знаю совсем немного стран, которые делают это даже без войны». Благодаря налогам удается создать дополнительное давление на инфляцию, а эмиссия валюты становится менее заметной.

Проще говоря, это звучит так: дефицит бюджета закрыли (хотя и частично), деньги изъяли. Определенные налоговые меры планируется ввести в 2024 году.

6. Создание рабочих мест в государственном секторе или неприбыльных организациях с фиксированной зарплатой. Это еще один способ контролировать инфляцию путем того, что заработная плата практически не будет расти.

Итак, как видим, возможность печати денег без негативных последствий для экономики страны есть и она реализована в Украине. Важно отметить, что у Украины нет возможности неограниченной печати денег без ущерба для своей экономики, поскольку значительный дефицит бюджета и высокий уровень государственного долга усложняют этот процесс.

Чиновники принимают меры для контроля инфляции и поддержания стабильности экономики, такие как привлечение долга внутри страны, создание программ кредитования и оптимизация налоговой системы. Эти шаги способствуют сбалансированному использованию денежных ресурсов и предотвращают негативные последствия эмиссии гривны.