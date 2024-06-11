Владельцам авто ограничили автокредитование: разбираемся, что произошло

Новый закон «О мобилизации» сильно ударил по рынку автокредитования и лизингу. Хотя ВСУ пока не отбирали машин, банки и лизинговые компании уже сократили объемы финансирования автомобилей и специализированной техники, некоторые негласно свернули свои программы.

Какие проблемы создал банкам закон о мобилизации

Закон о мобилизации — глобальный документ, описывающий не только призыв в армию в военное время и обеспечение ВСУ, но и множество других процессов, направленных на снабжение фронта. В том числе и изъятие у гражданских лиц и организаций транспортных средств (ТС) на нужды Вооруженных сил Украины.

Каких именно транспортных средств, в законе не детализируется. Потому забрать могут что угодно: экскаваторы для рытья траншей, тягачи для вытягивания танков и прочей тяжелой техники, тепловозы для транспортировки снарядов/оружия и даже частные автомобили, в которых всегда нуждается фронт.

Из этого правила есть лишь несколько ключевых исключений: личное авто не могут забрать, если оно единственное, но, если второе-третье и так далее — уже имеют право. А также если оно используется для заработка на жизнь.

Например, владелец зарабатывает извозом, что наверняка потребуют доказать — скажем, официальным трудоустройством в службе такси. Могут попросить предоставить зарплатные справки или декларацию/документ о регистрации бизнеса, если у водителя свой ФОП (физлицо-предпринимателя). Точно не получится отделаться одним заявлением о том, что человек таксует, это придется доказать бумагами.

Еще, по новому закону, машины не должны забирать у инвалидов I, II группы. В остальных случаях военные органы могут изымать авто на войну.

Во всем этом финансисты, занимающиеся автокредитованием и лизингом, и видят проблему. Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга выделила два ключевых риска закона для рынка автокредитования:

мобилизация автовладельца;

изъятие транспортного средства.

При оформлении автокредита на машину его официальным владельцем является заемщик, но в техпаспорте при этом указывается, что приобретение финансировал банк — пишется его название. А вот в истории с финансовым лизингом, который активно развивается в последние годы, — все наоборот. Автовладельцем является банк или лизинговая компания, человек получает право пользования и вступает во владение только после того, как выплатит всю стоимость авто вместе с сопутствующими комиссиями.

Для рынка лизинга Шульга выделила два риска:

Изъятие у будущего владельца автомобиля, который пока принадлежит банку или лизинговой компании.

Отказ лизингополучателя от программы лизинга и возврат транспортного средства финучреждению. Оно мгновенно теряет на стоимости авто, как минимум 30%, поскольку автоматически считается не новым, а б/у.

Финансисты сомневаются, что их клиенты продолжат платить по автокредитам и договорам лизинга, если у них изымут машину. Даже при том, что по закону ВСУ должны возвратить ее после войны.

«Очевидно, что мотивация обслуживать кредит или договор лизинга клиента, чье авто было направлено на потребности обороны, существенно дисконтируется. Но будут ли такие кейсы системными и какой будет реакция заемщиков, сказать невозможно», — говорит руководитель проектов департамента лизинговых операций Юнекс банка Александр Шпаковский.

Коллеги с ним соглашаются, и на всякий случай готовятся к неплатежам и убыткам.

«Мы рассматриваем и отрабатываем возможные риски изъятия объектов лизинга у клиентов и, как следствие, — возможное увеличение портфеля проблемной задолженности», — отметил в комментарии «Минфину» заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

В то же время все понимают: если люди перестанут платить по договору кредита или лизинга, финучреждение не сможет покрыть свои убытки привычным способом — продав залог или передав лизинговое транспортное средство другому клиенту. Ведь транспорт окажется в армии и почти точно не вернется в первозданном состоянии.

По действующим правилам, по каждому такому невозврату без залога придется формировать 100% резервы, которые будут вычитаться из капитала банка. При значительном количестве изъятий у Нацбанка могут возникнуть требования по капитализации, которые точно не понравятся акционерам, особенно во время большой войны.

Как поменяются отношения банков и клиентов

Для клиентов-водителей изъятие машин на войну имеет несколько очевидных последствий:

Человек остается без авто.

Если заемщик перестает платить автокредит, то банк может пытаться преследовать его по возникшей кредитной задолженности (в зависимости от содержания договора). Подавать в суд и пытаться взыскать в счет погашения средства на счетах или другое имущество на продажу.

Если речь идет о лизинге, то клиент, который не может пользоваться транспортом, принадлежащим финучреждению, может попробовать вытребовать ранее уплаченные лизинговые платежи. Это плюс для человека и минус для банка.

«Массовое изъятие транспортных средств, являющихся объектом лизинга, может привести к негативным последствиям в виде требований клиентов по возврату уплаченных сум, к ожиданиям лизингодателем компенсации в дальнейшей на протяжении неопределенного срока», — подтвердил Артур Загородников.

Не менее глобальные последствия могут быть для бизнеса, который давно привык к программам лизинга и кредитов.

« Изъятия Т С могут провоцировать снижение объемов финансирования субъектов хозяйствования. А, учитывая неблагоприятные военные риски, это может вызвать стагнацию экономики и снижение деловой активности, объемов уплаты налогов и ухудшение инвестиционного климата», — отметила Оксана Шульга.

Она ждет влияния закона на лизинг спецтехники, которую военные могут потенциально реквизировать на строительство фортификационных сооружений.

«Однако понимаем, что, например, сеялки или веялки, купленные в кредиты, которые также считают спецтехническими средствами или другой специфический транспорт без двойного назначения, вряд ли будут изыматься для военных потребностей (это конечно в теории)», — добавила Шульга.

Ее коллеги отмечают, что изъятие транспорта у компаний могут поставить на грань выживания их бизнес и платежеспособность, им будет сложно обслуживать не только автомобильные, но и другие кредиты.

«Ограничения в распоряжении и передвижении транспорта блокирует хозяйственную деятельность предприятий, предоставляющих услуги перевозчиков, с/х-производителей и других, использующих автотранспорт в своей деятельности, что может существенно ухудшить их финансовое состояние и платежеспособность», — считает Артур Загородников.

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Заявки на автокредиты начали «присушивать»

Первым последствием для клиентов уже стало введение ограничения на кредитование украинцев, на которых зарегистрированы какие-либо транспортные средства. Неважно, что это — мотоцикл или тягач. Но если на человека зарегистрировано одно или более транспортных средств, то в получении автокредита ему, скорее всего, откажут. Поскольку новую машину с большой вероятностью могут изъять военные.

«Почти все без исключения кредиторы, работающие на рынке автокредитования, начали спрашивать у потенциальных клиентов информацию о наличии уже зарегистрированных транспортных средств. Очевидно, что получить заем на авто таким заемщикам стало намного сложнее», — признал Александр Шпаковский.

Некоторые банки начали постепенно «присушивать» свои кредитные и лизинговые программы: публичное закрытие кредитования или лизинга — редкость, но есть случаи затягивания рассмотрения заявок клиентов. Финансисты тянут время до последнего, надеясь получить дополнительные разъяснения/уточнения по применению нового закона о мобилизации.

В то же время крупные игроки уверяют, что продолжают работать с клиентами по автокредитованию и лизингу. Например, пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга заверил «Минфин», что его госбанк не останавливал работу по программе автокредитования и продолжает принимать/рассматривать заявки.

«Мы не приостанавливали кредитование населения на покупку новых авто после вступления в силу изменений к упомянутым законодательным актам, и параллельно ожидаем дополнительных разъяснений со стороны Кабмина для принятия дальнейших решений в случае выявления потенциальных рисков такого кредитования для банка», — заявили нам и в пресс-службе Ощадбанка.

Работу по лизингу с юрлицами подтвердил ПУМБ, Юнекс банк также продолжает предоставлять финансовый лизинг, Глобус Банк по-прежнему предлагает автокредиты и лизинг.

В Сенс Банке нам сообщили об отсутствии автокредитования, хотя и выразили надежду на ее возврат. Нет автокредитов и лизинга в Райффайзен Банке, в 2022 году свернули кредитную программу в Абанке и пока не планируют восстанавливать.

Автокредитование сократилось на 40%

«Пока еще не подбиты итоги мая, но с момента вступления в силу закона автокредитование сократилось на 40%», — сообщила Ольга Шульга.

Она уточнила, что перед полномасштабным вторжением, в феврале 2022 года, украинские банки выдали 1374 автокредита — 23% от всех проданных новых машин на тот момент. Уже в марте и апреле того же года доля кредитов в автопродажах рухнула до 2% и 3%, соответственно.

По итогам 2022-го средний показатель кредитных продаж на украинском авторынке составил 7,5% от общего числа новых авто. А уже в январе-мае 2023-го и 2024 годов доля кредитных продажи выросла до 15% и вышла на уровень более 3 тыс. новых иномарок.

«После существенного снижения учетной ставки (в частности, в 2023 году), что дало банкам возможность привлекать более дешевые ресурсы, ставки по автокредитам в зависимости от срока погашения, первоначального взноса и стоимости автомобиля снизились в среднем на 2−3% годовых. Именно потому со второй половины 2023 года, особенно в четвертом квартале, количество купленных в кредит авто выросло почти на 30% по сравнению с началом года», — объяснила Шульга.

Рынок лизинга также постепенно восстанавливался. Если на конец 2022 года в портфелях банков и лизинговых компаний, по подсчетам аналитиков, было 21,9 тыс. новых иномарок, то уже на конец 2023-го — 26,4 тыс. То есть прирост составил 20,7%. Несколько скромнее за тот же период времени подрос лизинг машин с пробегом — на 12,5% до 4,9 тыс. авто.

Аналитики выделяют такую 5-ку крупнейших игроков лизинга в сегменте новых иномарок с приблизительной оценкой количества авто в их портфелях на конец 2023 года:

ОТП Лизинг — 12,2 тыс.; УЛФ Финанс — 5,1 тыс.; ВИП Рент (Авис) — 3,9 тыс.; ПУМБ — 1,2 тыс.; Бест Лизинг — 926.

«В 2023 году рынок лизинга очень активно рос, в основном, конечно, за счет низкой базы. Последний феномен поясняется простотой и скоростью оформления лизинга в сравнении с классическим кредитованием, а также налоговыми преференциями, которые получает бизнес при такой модели финансирования.

В частности, лизингополучатель в момент передачи ему имущества в аренду получает право на налоговый кредит НДС. Объект лизинга амортизируется на его балансе, проценты и комиссии по лизингу относятся на валовые затраты, уменьшая базу налогообложения. При этом, компания избавляется от массы сложных процедур при покупке транспорта: от страхования до постановки на учет", — разъяснил Александр Шпаковский.

В то же время Артур Загородников из ПУМБ обратил внимание на то, что закон о мобилизации, не лишает лизингодателей права заключать договоры о передаче в лизинг транспортных средств, не предназначенных для доукомплектования ЗСУ и других воинских формирований в особый период.

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Что нужно уточнить в законе о мобилизации

На текущий момент у финансистов очень много запросов на уточнения нового закона, которые могут быть отображены в подзаконных актах.

«На финансовом рынке понимают, что должны всячески помогать украинской армии и работать на победу. Совершенно ясно, что воинские формирования будут реквизировать необходимые им транспортные средства. Но банки и лизинговые компании нуждаются во внятных правилах для таких изъятий, которые будут соблюдаться.

В этом вопросе не должно быть вольных трактовок или неопределенностей. Если будут внятные правила, то рынок финансирования ТС в Украине не остановится", — разъяснил «Минфину» ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ольга Шульга из Глобус Банка перечислила нам ключевые пожелания банкиров:

Требования по изъятию транспортных средств не будет распространяться на ТС и технику, уже переданную в лизинг или являющуюся предметом залога.

Четкий порядок и документальная фиксация для каждого предприятия перечня транспорта/техники (с определением их количества, марок, моделей и других технических характеристик), которые могут пойти для доукомплектования ВСУ.

Запрет на передачу в лизинг/залог не распространяется:

на новые транспортные средства и технику, которые будут приобретены предприятием для ведения своей хозяйственной деятельности;

на ТС/технику, которые не находятся в утвержденном списке для доукомплектования ВСУ: список для каждого отдельного предприятия должен содержать количество, марки, модели и другие технические характеристики техники.

Недавно Нацбанк в письме № 18−0006/39754 дал свое первое разъяснение на предмет правоприменения закона о мобилизации на финансовом рынке. По нему, военные имеют право изымать транспорт, находящийся в кредите или лизинге, если тот был профинансирован после вступления в силу нового закона — после 18 мая. При этом, не имеют право реквизировать ТС, купленные до 18 мая.

Это немного успокоило банки и лизинговые компании, которые боялись получить проблемы по старым портфелям автокредитов и лизинга. Тем не менее, письмо регулятора не дает четких гарантий применения без соответствующего правительственного документа.

К тому же, без ответов остается множество других вопросов. В упомянутом письме НБУ говорится, что регулятор задал их Кабмину еще 11 мая и попросил правительство учесть потребности отечественного автокредитования и лизинга, не допустить их разрушения. Так что теперь регулятору и рынку остается дождаться реакции исполнительной власти и надеяться на адекватные решения.