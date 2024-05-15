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15 мая 2024, 10:07 Читати українською

Где в Украине больше всего покупают новые авто. Самые популярные модели апреля

В апреле 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.

В апреле 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

  • В апреле киевляне приобрели — 2066 новых авто, что на 18% больше, чем в прошлом.
  • В Киевской области было зарегистрировано — 500 ед. (+24%).
  • Жители Днепропетровской области купили — 452 ед. (+6%).
  • Во Львовской области — 321 ед. (+14%).
  • В Одесской области — 310 ед. (+19%).

Читайте также: В Украине растет спрос на новые легковые авто. Самые популярные модели

Самые популярные модели

  • Бестселлером луны в столице стал кроссовер Renault Duster.
  • Жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще выбирали кроссовер Toyota RAV-4.
  • В Днепропетровской области хитом продаж был кроссовер Mazda CX5.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 мая 2024, 11:43
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А никто не задавал себе вопрос -откуда у частной конторы,под руководством бывшего киевского полу — бандита Васадзе (и одновременно -друга «гетьмана» порошенко) данные которые находятся под «защитой» Закона Про захист персональних даних?
Нет, все нормально? Вопросов нет?

…завдяки активній співпраці спеціалістів асоціації «Укравтопром» з народними депутатами України — представниками профільних парламентських комітетів розроблено ряд галузевих законодавчих актів, спрямованих на розвиток та підтримку в умовах кризи української економіки, в т. ч. автомобільної промисловості.

Подробнее на: https://ukrautoprom.com.ua/association
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