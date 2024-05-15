В апреле 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.
Где в Украине больше всего покупают новые авто. Самые популярные модели апреля
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.
- В апреле киевляне приобрели — 2066 новых авто, что на 18% больше, чем в прошлом.
- В Киевской области было зарегистрировано — 500 ед. (+24%).
- Жители Днепропетровской области купили — 452 ед. (+6%).
- Во Львовской области — 321 ед. (+14%).
- В Одесской области — 310 ед. (+19%).
Читайте также: В Украине растет спрос на новые легковые авто. Самые популярные модели
Самые популярные модели
- Бестселлером луны в столице стал кроссовер Renault Duster.
- Жители Киевской, Одесской и Львовской областей чаще выбирали кроссовер Toyota RAV-4.
- В Днепропетровской области хитом продаж был кроссовер Mazda CX5.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Нет, все нормально? Вопросов нет?
…завдяки активній співпраці спеціалістів асоціації «Укравтопром» з народними депутатами України — представниками профільних парламентських комітетів розроблено ряд галузевих законодавчих актів, спрямованих на розвиток та підтримку в умовах кризи української економіки, в т. ч. автомобільної промисловості.
Подробнее на: https://ukrautoprom.com.ua/association