Приват продаст 650 тыс. «плохих» кредитов: кто может их купить и что будет с должниками

Приватбанк готовится к масштабному аукциону по продаже безнадежных кредитов на общую сумму 5,2 млрд грн. Торги должны состояться уже 14 августа. «Минфин» узнал детали: сколько за безнадежные кредиты может получить Приват, на что рассчитывают те, кто выкупит эти долги, и главное — что ожидает должников.

Что продает Приват

Приват выставил на продажу через платформу СЕТАМ пакет из 658 тыс. безнадежных потребительских кредитов. Общая сумма тела кредита и невыплаченных процентов составляет около 5,2 млрд грн. Все эти займы выдавались без залога, и как можно посчитать, средняя задолженность по ним составляет около 7,9 тыс. грн. Самый маленький долг в этом пакете — всего 100 грн, самый большой по телу кредита — 250 тыс. грн.

По данным Привата, предварительно из портфеля кредитов для продажи были исключены кредиты, которые брали военнослужащими, мобилизованные, а также жители территорий активных боевых действий или временно оккупированных регионов.

«Это очень старые кредиты, накопленные за последние 20 лет, 90% из них были просрочены еще до полномасштабного вторжения россии, у должников либо нет контактов, либо они отказываются обслуживать долги», — уточнили «Минфину» в пресс-службе Приватбанка.

Банк решил избавиться от этих кредитов, чтобы расчистить свой портфель. К концу прошлого года уровень неработающих активов (NPL) в кредитном портфеле Приватбанка (не считая связанных с бывшими руководителями и собственниками) составил 4,9%.

В учреждении отмечают, что это самый низкий показатель среди государственных банков и один из самых лучших в банковской системе Украины. Для сравнения: на 1 июля, по данным НБУ, доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 27%. Этот уровень близок к историческому минимуму, зафиксированному на 1 марта 2022 года.

Как объяснила «Минфину» помощник адвоката Юридической компании АРЕС Юлия Слуговина, продажа кредитов помогает банкам улучшить показатели ликвидности и обеспечить более эффективное управление кредитным портфелем.

Сколько может заработать Приват

Кредиты будут продаваться единым лотом. То есть участники не могут выбирать те, которые, по их мнению, будет легче вернуть, и купить исключительно их. Надо брать все или нечего.

Аукцион будет проходить по так называемой голландской модели. Стартовая цена составит 100% тела кредитов и начисленных процентов, то есть 5,2 млрд грн. Если желающих купить за эту сумму не окажется, с каждым шагом цена будет снижаться на 500 тыс. грн — вплоть до 62,45 млн грн. А это около 1,2% от начальной цены портфеля. Если никто не захочет купить просроченные кредиты и по такой цене, аукцион будет отменен.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, опыт предыдущих подобных аукционов говорит о том, что цена продаж может составлять 1−3% от номинала задолженностей. То есть, скорее всего, Приват сможет выручить за безнадежные кредиты не более 156 млн грн. «Для того что понять, есть ли смысл коллекторской компании покупать этот портфель, нужно знать его детали. Если кредиты выдавались под технику — это одно, если их брали лудоманы — совсем другое», — объясняет он.

По словам главы Правления Кредитвест банка Игоря Тихонова, низкая минимальная цена позволит коллекторам после покупки портфеля выйти в плюс. «Коллекторские компании специализируются на возврате проблемной задолженности через масштабируемые инструменты взыскания — от софт-коммуникаций (звонков, SMS, писем) до юридических процедур. В этом случае, минимальная допустимая цена позволяет компаниям реализовывать даже частичный возврат с прибыльностью», — говорит он.

На момент написания статьи на странице лота указано, что заявки на участие в торгах подали 6 участников. Правда, все еще ожидают подтверждения.

По мнению Андрея Шевчишина, если по результатам торгов так и не будет желающих купить пакет кредитов, банк может попробовать еще провести конкурс, а если и он не принесет результата — просто спишет их. Но если покупатель найдется, предупреждает эксперт, то он будет пытаться «выкрутить» из должников все, что возможно.

Как будут действовать коллекторы

В случае продажи задолженности, новый кредитор приобретает все права и обязанности предыдущего в том же объеме и на тех же условиях, в частности, относительно суммы, сроков и способа выполнения обязательства, объясняет Юлия Слуговина. Согласно Гражданскому кодексу, для получения прав новым кредитором согласие должника не нужно.

В результате переуступки права требования дальнейшее урегулирование задолженности может стать более активным, предупреждает юрист. «Новый кредитор, как правило, специализируется на взыскании долгов и совершает соответствующие действия системно, целенаправленно и порой настойчиво. В то же время следует подчеркнуть, что взаимодействие с должником должно происходить исключительно в рамках законов о потребительском кредитовании и о финансовых услугах и соответствующими нормативными актами Нацбанка», — отмечает Слуговина.

Согласно ст. 25 Закона «О потребительском кредитовании», взаимодействие нового кредитора или коллекторской компании с заемщиком может осуществляться исключительно путем:

Непосредственного взаимодействия, которое включает телефонные звонки, видеопереговоры и личные встречи, что допускается исключительно с согласия должника и в согласованное время, в пределах 9:00—19:00 ;

; Отправки текстовых, голосовых и других сообщений через телекоммуникационные средства, в том числе с применением автоматизированных технологий;

Отправки почтовых отправлений по месту жительства, пребывания или работы должника.

Могут ли коллекторы обратиться в суд

В Украине срок исковой давности задолженности по кредитным обязательствам составляет три года. Поскольку, как объясняют в Приватбанке, данные займы не обслуживались уже дольше, может возникнуть мнение, что рассмотрение дел в судах и, соответственно, принудительное взыскание должникам не грозит. Однако это не совсем так.

Течение срока исковой давности может быть восстановлено, например, в случае частичного погашения долга, признания должником задолженности и т. д. «Должнику не стоит полагаться на автоматическое истечение срока давности, как на гарантированный способ освобождения от обязательства», — предостерегает Слуговина.

В то же время Игорь Тихонов убежден, поскольку средняя задолженность составляет всего 7,9 тыс. грн — по большинству должников не стоит ожидать обращения в суд из-за необходимости уплачивать значительный судебный сбор ради возврата небольшой суммы. Иски могут быть актуальными, когда речь идет о больших долгах.

Могут ли коллекторы нарушать закон

Несмотря на установленные законом ограничения, некоторые коллекторские компании прибегают к давлению, манипуляциям или даже откровенным угрозам, рассказывает Слуговина. Чаще всего речь идет о телефонном терроре: звонки десятки раз в день, ночью, или же на номера родственников или коллег. Распространены и случаи психологического преследования, когда коллектор намеренно создает для человека чувство страха, вины или тупика. Людей запугивают обещаниями «приехать домой», «выселить из квартиры» или «описать имущество».

В некоторых ситуациях нарушается и право на конфиденциальность. Информацию о должнике или его задолженности безосновательно передают третьим лицам, и даже тем, кто не имеет никакого отношения к кредитному договору.

«В случае применения коллекторами угроз, физического или психологического давления, а также незаконного разглашения персональных данных, должник может обратиться в правоохранительные органы. Такие действия квалифицируются, как уголовные правонарушения, и подлежат расследованию. Национальный банк также рассматривает жалобы, проводит соответствующие расследования и может применять к коллекторским компаниям санкции, включая приостановку или аннулирование лицензии на осуществление коллекторской деятельности», — отмечает юрист.

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Чтобы обезопасить себя, она советует должным образом фиксировать все факты взаимодействия с представителями кредитора или коллекторской компании. В частности, сохранять текстовые сообщения, осуществлять аудиозапись телефонных разговоров, а также делать записи экрана.