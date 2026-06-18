Рейтинг самых устойчивых банков Украины: кто стал лидером на этот раз

Мало кто обратил внимание, но украинский банковский рынок переживает одну из самых активных волн изменений за последние годы. Свое присутствие на нашем рынке активно укрепляют финансовые группы из Франции, Польши и Эстонии, а вскоре на розничном рынке может появиться ещё один крупный отечественный игрок. Какие банки в этих условиях наиболее устойчивы, кому доверяют свои средства эксперты и обычные украинцы, определил «Минфин» в новом Рейтинге устойчивости банков .

Новые и старые игроки на рынке

Текущий год ознаменовался целым рядом сделок на банковском рынке Украины. В первую очередь наше внимание привлекло приобретение банка «Львов» банком «Креди Агриколь», ведь оба учреждения входят в рейтинг, а «Креди Агриколь» неоднократно возглавлял его.

В начале марта стало известно, что «Креди Агриколь» подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала банка «Львов». На данный момент сделка еще не завершена, поскольку ожидаются разрешения от Нацбанка и Антимонопольного комитета. Вполне возможно, что окончательная точка в сделке будет поставлена уже в ближайшие месяцы.

«Креди Агриколь» имеет французское происхождение и является одним из крупнейших банков иностранных групп, работающих в Украине. Общая сумма средств клиентов на его счетах превышает 109 млрд грн, а общее количество клиентов — около 380 тыс.

Банк «Львов» значительно меньше по масштабам. У него 37 тыс. розничных клиентов и 8400 клиентов малого и среднего бизнеса. В целом они хранят в учреждении около 11,8 млрд грн.

Важное значение для дальнейшего развития финансового сектора в Украине может иметь также выход на наш рынок эстонской группы Iute Group, которая купила обанкротившийся РВС Банк. В настоящее время учреждение уже работает под названием Юте Банк. Помимо Украины и Эстонии, группа также работает в Албании, Болгарии, Молдове и Северной Македонии. Она предоставляет потребительские кредиты, услуги рассрочки, страховые продукты и т. д.

Как отмечает один из владельцев Iute Group Тармо Силд, их выход на украинский рынок — это проявление долгосрочной уверенности в будущем Украины как части европейского экономического пространства.

Еще одна международная компания, которая вошла в банковский сектор Украины, — польская финансовая платформа ZEN.com. Сервис выпускает платежные карты, осуществляет переводы, обменивает валюту и т. д. В Украине компания приобрела небольшой ПИН-банк, на долю которого приходилась символическая доля банковского сектора Украины — около 0,01%. Примечательно, что это первый банк, приобретенный польской платформой.

История с продажей ПИН-банка — самая запутанная среди всех сделок этого года. До полномасштабного вторжения контрольный пакет акций учреждения принадлежал российскому бизнесмену Евгению Гинеру. После национализации банк несколько лет был государственным, пока правительство не согласилось передать учреждение «Укрпоште», которая давно мечтала о собственном банке. Неожиданно резко против сделки выступил НБУ, который сначала заявил, что у «Укрпошты» слишком большие финансовые проблемы, чтобы владеть банком, а впоследствии признал ПИН-банк неплатежеспособным. В таком статусе учреждение и было выставлено на торги.

По словам директора по стратегии и развитию ZEN.com Мацея Рынажевского, новый банк не планирует в ближайшее время развивать кредитное направление. Вместо этого он сосредоточится на платежных и трансграничных финансовых услугах. Собственно, на тех же услугах, которые предоставляет в Европе.

«Кредитование, по крайней мере в ближайшее время, мы не планируем, поскольку эти услуги не являются нашей фишкой. Но впоследствии, если будет спрос, возможно, мы и вернемся к этому вопросу», — объясняет Рынажевский.

Ожидается, что уже летом на финансовом рынке произойдет еще одно громкое событие. К приобретению банка готовится «Новая пошта», а точнее, компания NovaPay, входящая в группу почтового оператора. Речь идет о небольшом БТА Банке. Общая сумма, которую клиенты держат на его счетах, — чуть более 69 млн грн. Очевидно, что «Новая пошта» заинтересована не столько в приобретении бизнеса, сколько в быстром получении банковской лицензии. NovaPay уже работает в розничном сегменте. Компания выпускает дебетовые и кредитные карты, осуществляет переводы, позволяет снимать наличные. Банковская же лицензия позволит быстрее масштабировать деятельность.

Денежный поток продолжается

Интерес иностранных и отечественных компаний к банковскому сектору вполне понятен. За первые четыре месяца года прибыль банков составила 34,7 млрд грн. Это примерно на 34 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но всё равно можно считать значительным достижением. Например, в 2020 году за весь год банки заработали 41 млрд грн.

Продолжается и приток средств вкладчиков. Общая сумма, которую физические лица хранят в банках, составляет почти 1,49 трлн грн. Год назад она составляла 1,26 трлн, то есть была на 18% меньше.

В основном украинцы хранят в банках средства на текущих счетах. Но и общая сумма срочных депозитов также растет. Сейчас она составляет 489 млрд грн, что на 14% больше, чем год назад.

Прирост средств в банковской системе опережает как инфляцию, которая в прошлом году составила 8%, так и рост зарплат, повысившихся на 8,3%. Такая динамика может свидетельствовать о стремлении значительной части наших сограждан экономить и меньше тратить.

Вместе с ростом доступных средств банки наращивают и кредитование. По данным Нацбанка, в первом квартале прирост гривневого кредитования бизнеса составил 6,3%, а за год рост составляет 31,7%. Здесь важно отметить, что прирост происходит преимущественно вне программ государственной поддержки, значение которых постепенно снижается.

«Украинский кредитный рынок постепенно выходит из режима „искусственного дыхания“ государственных субсидий и переходит к более рыночной модели», — убежден бывший председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Еще выше темпы роста кредитования граждан — 8,1% за квартал и почти 36% за год. Здесь традиционно доминировали необеспеченные кредиты, хотя ипотека также демонстрирует положительную динамику.

Кто вошел в рейтинг

В рейтинге традиционно участвуют банки, в которых граждане хранят не менее 1 млрд грн, с учетом как срочных депозитов, так и просто денег на карточных счетах.

Учитывая, что объем средств физических лиц в банковской системе растет, вполне логично, что никто из участников предыдущего рейтинга не выбыл из него. В то же время ни один новый банк не сумел преодолеть эту отметку. Поэтому, как и в прошлый раз, мы оценивали показатели 35 финучреждений.

Рейтинг устойчивости

Так же, как и в предыдущем квартале, на первой строчке оказался «Креди Агриколь». Высокое место вполне привычно для банка из французской группы: в последнее время, если он и не становится победителем рейтинга, то попадает в первую тройку.

Вторая позиция также не изменилась — на ней вновь оказался представитель другой французской группы, «Укрсиббанк». А вот на третье место поднялся ОТП, сместив с него «Райффайзен».

В целом первую пятерку полностью сформировали «иностранцы». А вот далее расположились уже государственные и частные украинские банки. В первую десятку вошли три государственных финучреждения — «Приват», «Ощад» и «Укргаз». Среди частных банков здесь представлены «Универсал» и ПУМБ.

Акционеров «Креди Агриколь» также должно порадовать высокое место «Банка Львов», который по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на 5 ступенек и занял 12-е место. Также на 5 позиций улучшил свою позицию «Ощад», а наибольший прогресс по сравнению с предыдущим рейтингом продемонстрировал «Абанк», занявший тринадцатое место — на 6 позиций выше, чем в прошлый раз.

Рейтинг устойчивости

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки в зависимости от готовности разместить в банке собственные средства. В опросе на этот раз приняли участие ICU, IBI-Рейтинг, R&D-бюро Numior, а также финансовый эксперт «Минфина».

На этот раз первое место в данной категории занял победитель общего рейтинга «Креди Агриколь». Собственно, такие же баллы, как и он, получил «Укрсиб», но формально оказался на второй строчке из-за учета дополнительных параметров.

Традиционно эксперты отдавали предпочтение «иностранцам» и государственным банкам. Так, из первой категории в первую десятку вошли 6 учреждений, а из второй — 3. Единственный частный украинский банк, попавший в первую десятку по оценкам специалистов, — это ПУМБ. Также вплотную приблизился к ней «Универсал».

Значительного улучшения или ухудшения оценок экспертами для какого-либо из банков не наблюдалось. Те, кто традиционно получал высокие оценки, повторили свои результаты, те, у кого они были существенно ниже, — то же самое. Это может свидетельствовать об общей стабильности на финансовом рынке.

Рейтинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2026 г. Место за 1 кв. 2026 г. Изменение места по сравнению с 4 кв. 2025 г. Место банка в общем рейтинге Креди Агриколь Банк 4,78 1 +5 1 Укрсиббанк 4,78 2 0 2 Райффайзен Банк 4,67 3 0 4 Приватбанк 4,56 4 -3 6 Ощадбанк 4,33 5 0 7 ОТП Банк 4,22 6 +1 3 Кредобанк 4,22 7 +2 5 ПУМБ 4,22 8 +3 9 Укргазбанк 4,22 9 -1 10 Прокредит банк 4,22 10 -6 15 Универсал банк 4,11 11 -1 8 Укрэксимбанк 4,11 12 +1 16 Банк Львов 4 13 +1 12 Таскомбанк 3,67 14 +2 17 Идея Банк 3,56 15 0 19 Сенс Банк 3,56 16 -4 20 Правэкс Банк 3,44 17 +1 11 Пивденный 3,33 18 +4 14 Пиреус Банк 3,33 19 0 21 Банк Кредит Днипро 3,33 20 +3 22 ВСТ Банк (Восток) 3,33 21 -1 23 Агропросперис Банк 3,33 22 -5 27 Акордбанк 3,22 23 +1 18 Юнекс Банк 3,11 24 -3 24 Абанк 2,89 25 +1 13 Асвио Банк 2,78 26 +2 25 Банк Глобус 2,67 27 -2 30 Полтава Банк 2,56 28 -1 26 Радабанк 2,56 29 0 28 МТБ Банк 2,56 30 0 29 Банк инвестиций и сбережений 2,33 31 0 31 Банк Альянс 2,22 32 0 33 Индустриалбанк 2 33 0 32 Клиринговий Дом 1,89 34 +1 34 Коминбанк 1,56 35 -1 35

Лояльность вкладчиков

Эта часть рейтинга традиционно является самой динамичной. В ней наблюдается привычная картина, когда банк по сравнению с предыдущим рейтингом улучшает или ухудшает своё положение сразу на десять позиций, а то и больше. Такие скачки, как правило, не означают, что клиенты изменили своё мнение об учреждении. Дело в том, что для этой части рейтинга учитываются доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный прирост средств граждан. Фактически поступление средств зависит от того, насколько активно банк в определенный период пытается привлекать клиентов — повышает ставки по депозитам, расширяет маркетинговую активность и т. п.

На этот раз одинаковое количество баллов в этой категории получили сразу четыре банка, поэтому их распределение по местам довольно условно и опирается на дополнительные факторы. Лидерами стали два «иностранца» — «Укрсиб» и «Райффайзен», государственный «Ощад» и частный «Универсал».

Наиболее существенно улучшил своё место в рейтинге «Ощад» — сразу на 11 мест. С начала года общая сумма средств физических лиц в учреждении уже выросла примерно на 5,5%. Также существенно улучшили свои позиции «Кредит Днепр», ВСТ и «Асвио Банк» — каждый из них поднялся на 10 ступеней.

Рейтинг банков по показателю лояльности вкладчиков