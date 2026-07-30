К закрытию межбанка в четверг, 30 июля, курс доллара снизился на 18 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.
Доллар подешевел на межбанке на 18 копеек
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Открытие 30 июля
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Закрытие 30 июля
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Изменения
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44,86/44,89
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44,68/44,71
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18/18
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51,36/51,38
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51,46/51,48
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10/10
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,54−45,03 грн. Евро покупают за 50,94 грн, а продают за 51,61 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,00, евро — 51,30−51,48 грн.
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Источник: Минфин
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