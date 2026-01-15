Эстонская группа Iute Group AS выкупила РВС банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк » (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS. Об этом сообщает Экономическая правда.

Кто стал владельцем банка

Компания Iute Group стала победителем конкурса по выводу АО «РВС банк» с рынка.

«Соглашение с Iute Group предполагало создание переходного банка, его лицензирование, передачу активов и обязательств с последующей продажей иностранному инвестору в крайне сжатые сроки», — рассказывает директор-распорядитель Фонда Ольга Билай.

В свою очередь генеральный директор Iute Group Тармо Силд отметил, что это соглашение соответствует стратегическому направлению компании по созданию цифрового банка.

После докапитализации и адаптации банка к требованиям НБУ полностью цифровой «ЮТЕ Банк» будет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов — депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой, а также расчетно-кассовые услуги.

Возглавит банк банковский руководитель с 22-летним опытом работы в финансовом секторе Артур Муравицкий.