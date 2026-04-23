23 апреля 2026, 8:33 Читати українською

PINbank меняет модель: акцент на платежах вместо кредитования

Польский финтех-гигант ZEN.com, недавно закрывший сделку по приобретению 100% акций «Первого инвестиционного банка» (PINbank), представил свою стратегию развития на украинском рынке. Главный акцент будет сделан на цифровых платежах, тогда как классическое кредитование пока не является приоритетом. Об этом в комментарии Укринформу сказал директор по стратегии и развитию ZEN.com Мацей Рынажевский.

Трансграничные переводы вместо ссуд

По словам Рынажевского, новый владелец планирует превратить PINbank в современный цифровой институт, который будет фокусироваться на широком круге платежных и трансграничных финансовых услуг, как для физических, так и для юридических лиц.

Экспансия на украинский рынок является для компании логичным шагом, ведь она уже обслуживает сотни тысяч украинцев, ныне проживающих в Европе. По словам Ринажевского, этот сегмент, прежде всего, нуждается в доступных и надежных денежных переводах, развитие которых ZEN.com планирует активно продолжать и в Украине, опираясь на собственные цифровые решения.

Он также отметил, что компания ориентируется на украинских предпринимателей, которым необходимы быстрые и удобные инструменты для трансграничных финансовых операций. Что касается кредитования, то в ближайшее время это направление развиваться не будет.

«Кредитование, по крайней мере, в ближайшее время, мы не планируем, поскольку эти услуги не являются нашей фишкой. Но впоследствии, если будет спрос, возможно, мы и вернемся к этому вопросу», — заявил Рынажевский.

Финансовые планы и завершение сделки

Генеральный директор ZEN.com в Европе Михал Богуславский сообщил, что компания готова инвестировать в развитие украинской дочерней структуры около 20 млн. евро в течение следующих двух лет.

Процесс передачи акций PINbank иностранному инвестору официально завершился 20 апреля 2026 года. При этом банк прекратил быть неплатежеспособным, а временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц завершила свою работу.

Роман Мирончук
